Λεμεσός: «Πήγε στην υπηρεσία, πήρε το υπηρεσιακό πιστόλι και έφυγε για να βρει τη γυναίκα του»

Τι κατέθεσε ο αυτόπτης μάρτυρας που επενέβη στο περιστατικό

Ελένη Ευστρατίου

Λεμεσός: «Πήγε στην υπηρεσία, πήρε το υπηρεσιακό πιστόλι και έφυγε για να βρει τη γυναίκα του»

Απόπειρα δολοφονάις και αυτοκτονία στην Λεμεσό της Κύπρου

politis.com.cy
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Αστυνομικός 55 ετών πήρε το υπηρεσιακό του πιστόλι κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας και μετέβη στη σύζυγό του στη Λεμεσό, όπου την πυροβόλησε και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
  • Η γυναίκα, 46 ετών, βρέθηκε βαριά τραυματισμένη μέσα σε αυτοκίνητο, και νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε ότι ο άνδρας κρατούσε τη γυναίκα από το λαιμό και, μετά από έντονο καβγά, την πυροβόλησε τέσσερις φορές πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του.
  • Το ζευγάρι είχε δύο κοινά παιδιά και από μια προηγούμενη σχέση ο καθένας, ενώ οι αρχές εξετάζουν πιθανά οικονομικά προβλήματα ως παράγοντα του περιστατικού.
  • Δεν υπάρχουν αναφορές για προηγούμενες καταγγελίες εναντίον του αστυνομικού, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται με καταθέσεις από συναδέλφους και αυτόπτες μάρτυρες.
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Νέα στοιχεία έρχονται από τη Λεμεσό για την υπόθεση πυροβολισμού αστυνομικού εναντίον της γυναίκας του, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Όπως αναφέρει το politis.com.cy, πρόκειται για έναν άνδρα 55 χρονών που υπηρετούσε στο Λιμενικό και είχε υπηρεσία εκείνη την ώρα. Μάλιστα, ο άνδρας είχε αναλάβει υπηρεσία στις 6 ώρα το πρωί, πήρε το υπηρεσιακό του πιστόλι και ενημέρωσε τους συναδέλφους του ότι θα επέστρεφε σε πέντε λεπτά.

Στη συνέχεια μετέβη με το ιδιωτικό του αυτοκίνητο κοντά στο σπίτι της 46χρονης συζύγου του, φορώντας τη στολή της υπηρεσίας. Όπως ανέφερε ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Στέλιος Αριστείδου, οι αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον άνδρα νεκρό και τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη, μέσα σε ένα αμάξι που είχε παρκάρει έξω από σχολείο, στην περιοχή Ζακάκι.

Όπως σημειώνεται, το αμάξι ήταν της γυναίκας, καθώς εκείνη βρισκόταν στη θέση του οδηγού. Το ζευγάρι φέρεται να είχε δύο παιδιά, ενώ ο κάθε ένας είχε ένα ακόμη παιδί από προηγούμενη σχέση. Οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν πληροφορίες για τον δράστη, αντλώντας καταθέσεις από συναδέλφους του αλλά και από αυτόπτες μάρτυρες, ενώ επικεντρώνονται σε πιθανά οικονομικά προβλήματα του ζευγαριού.

«Την κρατούσε από το λαιμό»

Σύμφωνα με την καταγγελία αυτόπτη μάρτυρα, μπροστά στον οποίο έγινε η απόπειρα δολοφονίας και η αυτοκτονία του δράστη, το ζευγάρι είχε έντονο καυγά.

Ο άνδρας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πέρασε δίπλα από το σταθμευμένο αυτοκίνητο με το όχημά του και μόλις αντιλήφθηκε τον καυγά, γύρισε πίσω προκειμένου να επέμβει. Μάλιστα, είδε τον άνδρα να κρατά την γυναίκα από το λαιμό.

«Μου είπε "φύγε από εδώ, είναι η γυναίκα μου". Στράφηκε προς το μέρος της και της είπε "πες του ότι δεν σου κάνω κάτι και ότι είσαι η γυναίκα μου". Εκείνη δεν μιλούσε, αλλά μου έκανε νεύμα και ζητούσε βοήθεια», ανέφερε. Ο άνδρας τότε έβγαλε το πιστόλι και πρώτα απείλησε τον μάρτυρα, ενώ στη συνέχεια το έστρεψε προς τη γυναίκα και την πυροβόλησε τέσσερις φορές, μία στο κεφάλι και τρεις στο σώμα. Στη συνέχεια το έστρεψε στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αναφορές για προηγούμενες καταγγελίες εναντίον του αστυνομικού, ωστόσο η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για το περιστατικό.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι το νοσοκομείο έκανε έκκληση για αίμα για τη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη, με την κατάστασή της να κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή.

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