Κύπρος: Αστυνομικός πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Ο αστυνομικός υπηρετούσε στο Λιμενικό και χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό πιστόλι

Ελένη Ευστρατίου

Κύπρος: Αστυνομικός πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Αστυνομικός πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε 

philenews
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας αστυνομικός του Λιμενικού στη Λεμεσό πυροβόλησε τη γυναίκα του με το υπηρεσιακό του πιστόλι και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
  • Η γυναίκα διασωληνώθηκε σε κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, παρά τις αρχικές πληροφορίες ότι ήταν νεκρή.
  • Το περιστατικό συνέβη μέσα σε αυτοκίνητο μετά από σοβαρό καβγά, ενώ αυτόπτης μάρτυρας προσπάθησε να παρέμβει και απειλήθηκε από τον αστυνομικό.
  • Η Αστυνομία και το ΤΑΕ Λεμεσού διεξάγουν έρευνα στο σημείο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
  • Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού αναμένεται να κάνει δηλώσεις σχετικά με το περιστατικό κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Snapshot powered by AI

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στην Λεμεσό της Κύπρου, όταν ένας άνδρας αστυνομικός πυροβόλησε την γυναίκα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Όπως αναφέρει το philenews, οι αρχικές πληροφορίες ήταν ότι η γυναίκα ήταν νεκρή. Όμως, οι γιατροί που την περιέθαλψαν στο νοσοκομείο διαπίστωσαν πως είχε σφυγμό και έτσι την διασωλήνωσαν, με την κατάσταση της υγείας της παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

Ο άνδρας, ο οποίος υπηρετούσε στο Λιμενικό, χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του πιστόλι για να πραγματοποιήσει την αποτρόπαια πράξη.

Αυτόπτης μάρτυρας είδε το ζευγάρι

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 6:30 το πρωί, όταν το ζευγάρι βρισκόταν μέσα σε αμάξι και τσακωνόταν άσχημα. Αυτόπτης μάρτυρας αντιλήφθηκε τον τσακωμό και επιχείρησε να επέμβει, βλέποντας τον άνδρα να κρατά τη γυναίκα από το λαιμό.

Ο άνδρας τον απείλησε και του είπε να φύγει από την γυναίκα του. Μετά είπε σε εκείνη: «Πες ότι δεν σου κάνω κάτι, είσαι η γυναίκα μου». Η γυναίκα όμως παρακαλούσε τον περαστικό για βοήθεια. Στη συνέχεια ο άνδρας έβγαλε το πιστόλι και απείλησε τον μάρτυρα ότι θα τον πυροβολήσει αν δεν φύγει από το σημείο.

Αμέσως το έστρεψε στη γυναίκα, την χτύπησε και μετά πυροβόλησε τον εαυτό του.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, οι οποίοι διενεργούν επιτόπιες εξετάσεις και συλλέγουν στοιχεία με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η ενημέρωση από το ΤΑΕ Λεμεσού

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες εντοπισμού νεκρού προσώπου (αστυνομικού) σήμερα το πρωί στη Λεμεσό καθώς και του τραυματισμού γυναίκας από πυροβόλο όπλο, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Το ΤΑΕ Λεμεσού είναι στη σκηνή και διερευνά το περιστατικό. Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, θα προβεί σε δηλώσεις στη σκηνή κατά την διάρκεια της ημέρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλη προσοχή τις επόμενες ημέρες εφιστά ο Μαρουσάκης - Έρχεται κύμα καταιγίδων

09:29ΕΛΛΑΔΑ

«Κρούουν» το καμπανάκι οι κάτοικοι της Καλλιτεχνούπολης - «Θα έχουμε χειρότερη τραγωδία από το Μάτι, θα εγκλωβιστούμε σε περίπτωση πυρκαγιάς»

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τραγωδία στο Ηράκλειο - Νεκρός αγρότης, τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Αστυνομικός πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λούτσα Ευβοίας: Επιχειρούν αεροσκάφη

09:16ΥΓΕΙΑ

«Δηλητήριο στον καφέ» των Ευρωπαίων: Μεγάλη έρευνα βρήκε τοξικά φυτοφάρμακα – Επιπτώσεις υγείας

09:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κασσελάκης: «Μόνο πάνω από το πτώμα μου συνεργασία με τον Τσίπρα» - Νέα επίθεση σε Τζάκρη

09:14ΥΓΕΙΑ

Καύσωνας: Οδηγός επιβίωσης - Πώς να προστατευτείτε από τις ακραίες θερμοκρασίες

09:06LIFESTYLE

Ναόμι Οσάκα: Τίμησε την Ιαπωνία στο Wimbledon - Η εντυπωσιακή εμφάνιση με λευκό κιμονό

09:03TRAVEL

Σίφνος: «Κρυμμένο διαμάντι με αυθεντική λάμψη» για το σουηδικό κοινό

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Ποιος είναι ο Ουκρανός εκατομμυριούχος ολιγάρχης με κυπριακή υπηκοότητα που τραυματίστηκε στην έκρηξη

08:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανωλεθρία, απόλυτο φιάσκο, καταστροφή, παρακμή: «Βράζει» ο γερμανικός Τύπος με τον Νάγκελσμαν και τη FIFA για το ακυρωθέν γκολ, για τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ

08:57TRAVEL

Αυτές είναι οι 10 καλύτερες παραλίες της Ελλάδας σύμφωνα με το TripAdvisor

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Αποζημίωση 395 εκατ. δίνει η αρχιεπισκοπή του Σαν Φρανσίσκο σε θύματα σεξουαλικής κακοποίησης

08:54LIFESTYLE

«Ζάλισε» με τις αναλογίες της η Ευγενία Σαμαρά - Οι φωτογραφίες με μαγιό σε πισίνα στην Πάρο

08:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πώς διαμορφώνονται τα ποσά στις επικουρικές σε 33 ταμεία λόγω γήρατος και θανάτου

08:35LIFESTYLE

Εκτός εκπομπής ξανά η Ανθή Βούλγαρη - Η ενημέρωση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω»: Έρχονται δύο ευνοϊκές αλλαγές στο πρόγραμμα

08:27WHAT THE FACT

Το γιαπωνέζικο κόλπο για να μην ανάψετε ξανά κλιματιστικό στο αυτοκίνητο

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (30/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:45ΕΛΛΑΔΑ

Βάρκιζα: Λαγοκέφαλος δάγκωσε τον τραγουδιστή Δημήτρη Κανέλλο

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Ποιος είναι ο Ουκρανός εκατομμυριούχος ολιγάρχης με κυπριακή υπηκοότητα που τραυματίστηκε στην έκρηξη

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Μονακό: Χαροπαλεύει Ουκρανός κροίσος, ακρωτηριάστηκε η σύζυγός του μετά από έκρηξη βόμβας

06:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτές είναι οι νέες συντάξεις των δημόσιων υπαλλήλων - Αναλυτικά παραδείγματα

08:35LIFESTYLE

Εκτός εκπομπής ξανά η Ανθή Βούλγαρη - Η ενημέρωση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική εξομολόγηση: «Η διαφορά ηλικίας δεν με ενοχλούσε, όμως τώρα είμαι χήρα στα 43»

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Ιουνίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή των Αγίων Αποστόλων

06:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Το Μαρόκο στους 16 και η Ολλανδία... σπίτι - Δείτε τι έγινε στα πέναλτι, με 3 δοκάρια και γκολ με τακουνάκι του τερματοφύλακα έπειτα από απόκρουση

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τραγωδία στο Ηράκλειο - Νεκρός αγρότης, τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Νεκρός στη θάλασσα βρέθηκε ο Πρωτοπρεσβύτερος των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Μανταμάδο

08:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανωλεθρία, απόλυτο φιάσκο, καταστροφή, παρακμή: «Βράζει» ο γερμανικός Τύπος με τον Νάγκελσμαν και τη FIFA για το ακυρωθέν γκολ, για τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Σούνιο: Θύμα διάρρηξης έπεσε καλλιτέχνης – Έβλεπε live τις κινήσεις του

08:27WHAT THE FACT

Το γιαπωνέζικο κόλπο για να μην ανάψετε ξανά κλιματιστικό στο αυτοκίνητο

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο σκηνικό στη Λάρισα: Ανήλικοι έβρισαν αισχρά επιβάτες από το μεγάφωνο του προαστιακού

08:54LIFESTYLE

«Ζάλισε» με τις αναλογίες της η Ευγενία Σαμαρά - Οι φωτογραφίες με μαγιό σε πισίνα στην Πάρο

08:57TRAVEL

Αυτές είναι οι 10 καλύτερες παραλίες της Ελλάδας σύμφωνα με το TripAdvisor

09:06LIFESTYLE

Ναόμι Οσάκα: Τίμησε την Ιαπωνία στο Wimbledon - Η εντυπωσιακή εμφάνιση με λευκό κιμονό

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (30/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Οι πιθανές ημερομηνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ