Κύπρος: Αστυνομικός πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Snapshot Ένας αστυνομικός του Λιμενικού στη Λεμεσό πυροβόλησε τη γυναίκα του με το υπηρεσιακό του πιστόλι και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Η γυναίκα διασωληνώθηκε σε κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, παρά τις αρχικές πληροφορίες ότι ήταν νεκρή.

Το περιστατικό συνέβη μέσα σε αυτοκίνητο μετά από σοβαρό καβγά, ενώ αυτόπτης μάρτυρας προσπάθησε να παρέμβει και απειλήθηκε από τον αστυνομικό.

Η Αστυνομία και το ΤΑΕ Λεμεσού διεξάγουν έρευνα στο σημείο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού αναμένεται να κάνει δηλώσεις σχετικά με το περιστατικό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Snapshot powered by AI

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στην Λεμεσό της Κύπρου, όταν ένας άνδρας αστυνομικός πυροβόλησε την γυναίκα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Όπως αναφέρει το philenews, οι αρχικές πληροφορίες ήταν ότι η γυναίκα ήταν νεκρή. Όμως, οι γιατροί που την περιέθαλψαν στο νοσοκομείο διαπίστωσαν πως είχε σφυγμό και έτσι την διασωλήνωσαν, με την κατάσταση της υγείας της παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

Ο άνδρας, ο οποίος υπηρετούσε στο Λιμενικό, χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του πιστόλι για να πραγματοποιήσει την αποτρόπαια πράξη.

Αυτόπτης μάρτυρας είδε το ζευγάρι

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 6:30 το πρωί, όταν το ζευγάρι βρισκόταν μέσα σε αμάξι και τσακωνόταν άσχημα. Αυτόπτης μάρτυρας αντιλήφθηκε τον τσακωμό και επιχείρησε να επέμβει, βλέποντας τον άνδρα να κρατά τη γυναίκα από το λαιμό.

Ο άνδρας τον απείλησε και του είπε να φύγει από την γυναίκα του. Μετά είπε σε εκείνη: «Πες ότι δεν σου κάνω κάτι, είσαι η γυναίκα μου». Η γυναίκα όμως παρακαλούσε τον περαστικό για βοήθεια. Στη συνέχεια ο άνδρας έβγαλε το πιστόλι και απείλησε τον μάρτυρα ότι θα τον πυροβολήσει αν δεν φύγει από το σημείο.

Αμέσως το έστρεψε στη γυναίκα, την χτύπησε και μετά πυροβόλησε τον εαυτό του.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, οι οποίοι διενεργούν επιτόπιες εξετάσεις και συλλέγουν στοιχεία με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η ενημέρωση από το ΤΑΕ Λεμεσού

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες εντοπισμού νεκρού προσώπου (αστυνομικού) σήμερα το πρωί στη Λεμεσό καθώς και του τραυματισμού γυναίκας από πυροβόλο όπλο, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Το ΤΑΕ Λεμεσού είναι στη σκηνή και διερευνά το περιστατικό. Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, θα προβεί σε δηλώσεις στη σκηνή κατά την διάρκεια της ημέρας.

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