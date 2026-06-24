Κύπρος: Ψυχολόγος κακοποίησε σεξουαλικά ανήλικη ασθενή του - Καταδικάστηκε σε φυλάκιση

Το  Κακουργιοδικείο Λεμεσού επέβαλε την Τρίτη, ποινή φυλάκισης σε ψυχολόγο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης ασθενούς του

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Κύπρος: Ψυχολόγος κακοποίησε σεξουαλικά ανήλικη ασθενή του - Καταδικάστηκε σε φυλάκιση
ΚΟΣΜΟΣ
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Σάλο στην Κύπρο έχει προκαλέσει η υπόθεση μια ανήλικης κοπέλας, που βρισκόταν σε εξαιρετικά ευάλωτη συναισθηματική κατάσταση και επισκεπτόταν έναν ψυχολόγο, θεωρώντας τον σωτήρα της και εκμυστηρευόμενη σε αυτόν κάθε της σκέψη.

Εκείνος, εκμεταλλευόμενος τη σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης που είχε δημιουργηθεί λόγω της ιδιότητάς του, λειτούργησε με προσχεδιασμό και μεθόδευση. Αντί να καθοδηγεί και να συμβουλεύει την ασθενή του, άσκησε πάνω της αθέμιτη επιρροή με αποκλειστικό σκοπό την επιβολή και την ικανοποίηση των δικών του γενετήσιων ορμών, μετατρέποντας τις συνεδρίες σε πεδίο κακοποίησης.

Η δικαστική ετυμηγορία και οι κατηγορίες

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού, το οποίο εξέτασε τα στοιχεία σε μια διαδικασία που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών εξαιτίας της ηλικίας του θύματος. Το Δικαστήριο βασίστηκε στις καταθέσεις μαρτύρων αλλά και στα όσα συγκλονιστικά κατέθεσε η ίδια η παραπονούμενη, καταλήγοντας σε ευρήματα ενοχής για τέσσερις κατηγορίες. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι πράξεις του ενέπιπταν στις διατάξεις του νόμου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών, καθώς και της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία και τη βία κατά των γυναικών.

Οι ποινές και οι αυστηροί περιορισμοί

Το Δικαστήριο υπήρξε δεικτικό απέναντι στον κατηγορούμενο και του επέβαλε άμεσες και συντρέχουσες ποινές φυλάκισης, με μεγαλύτερη αυτή των έξι ετών. Την ίδια ώρα, οι δικαστές έλαβαν μέτρα για την προστασία της κοινωνίας μετά την αποφυλάκισή του, εκδίδοντας διάταγμα τριετούς αποκλεισμού. Με βάση αυτό, του απαγορεύεται να προσφέρει υπηρεσίες σε παιδιά ή να εργαστεί σε χώρους όπου συχνάζουν ανήλικοι. Επιπρόσθετα, οι οι περιορισμοί αφορούν ακόμα και τη στέγασή του, καθώς απαγορεύεται να διαμένει κοντά σε οργανωμένους χώρους παιδιών.

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