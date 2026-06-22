Βόρεια Ιρλανδία: Ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων ο πρώην ηγέτης του DUP

Snapshot Ο Τζέφρι Ντόναλντσον, πρώην ηγέτης του DUP στη Βόρεια Ιρλανδία, κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα κατά δύο ανήλικων κοριτσιών που διέπραξε όταν ήταν σε ηλικία δημοτικού.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν 18 αδικήματα όπως βιασμό, άσεμνη επίθεση και κατάφωρη άσεμνη συμπεριφορά σε διάστημα από το 1985 έως το 2008.

Η σύζυγος του Ντόναλντσον κρίθηκε ένοχη για βοήθεια και υποκίνηση, αλλά δεν της επιβλήθηκε ποινή λόγω ψυχικής ασθένειας.

Ο Ντόναλντσον συνελήφθη τον Μάρτιο του 2024, παραιτήθηκε από το DUP και διαγράφηκε, ενώ είχε διατελέσει σημαντικός πολιτικός με ρόλο στις διαπραγματεύσεις του Μπέλφαστ και το Brexit.

Το δικαστήριο βασίστηκε στις καταθέσεις των θυμάτων παρότι δεν υπήρξε ιατροδικαστική εξέταση λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος. Snapshot powered by AI

Μία σοκαριστική υπόθεση για την κοινωνία της Βόρειας Ιρλανδίας έλαβε τέλος με την ενοχή του πρώην ηγέτη του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP) Τζέφρι Ντόναλντσον, να κρίνεται ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα εναντίον δύο ανήλικων κοριτσιών.

Η ανατριχιαστική υπόθεση ξεκίνησε το 2024, όταν τα δύο θύματα κατήγγειλαν τον πολιτικό για σεξουαλικά εγκλήματα που διέπραξε όταν εκείνες ήταν σε ηλικία δημοτικού. Ο πολιτικός κατηγορήθηκε συνολικά για 18 αδικήματα, όπως βιασμό, άσεμνη επίθεση και κατάφωρη άσεμνη συμπεριφορά κατά των δύο κοριτσιών, σε χρονικό διάστημα από το 1985 έως το 2008.

Μάλιστα, το δικαστήριο έκρινε ένοχη και τη σύζυγό του, Έλεονορ, για βοήθεια και υποκίνηση στις παραβάσεις. Ωστόσο, η γυναίκα κρίθηκε ακατάλληλη να δικαστεί για λόγους ψυχικής υγείας και έτσι δεν της επιβλήθηκε καμία ποινή.

Τι κατήγγειλαν οι γυναίκες

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των δύο θυμάτων, ο Ντόναλντσον ξεκίνησε να παρενοχλεί τα κορίτσια όταν ήταν και οι δύο σε ηλικία δημοτικού. Μάλιστα, η πρώτη γυναίκα κατέθεσε ότι την είχε αγγίξει στο στήθος και την είχε φιλήσει παρά τη θέλησή της, ενώ είχε εξετάσει τα γεννητικά της όργανα με φακό.

Το δεύτερο θύμα κατήγγειλε ότι βιάστηκε από τον Ντόναλντσον, κάτι που δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει ποτέ. Οι παρενοχλήσεις συνεχίστηκαν και στην εφηβεία, όταν της είχε σηκώσει την μπλούζα και της θώπευσε το στήθος.

Λόγω του χρονικού διαστήματος που έχει περάσει, δεν μπόρεσε να υπάρξει ιατροδικαστική εξέταση, ωστόσο το δικαστήριο πίστεψε τις δύο γυναίκες.

Οι γυναίκες δήλωσαν ότι αρκετά αργότερα ο Ντόναλντσον είχε απολογηθεί για τις πράξεις του, με την πρώτη να καταθέτει ότι την βρήκε τυχαία σε εκκλησιαστική λειτουργία και στην δεύτερη έστειλε γραπτή επιστολή.

Η πολιτική καριέρα και η σύλληψη

Ο Τζέφρι Ντόναλντσον συνελήφθη τον Μάρτιο του 2024. Τότε, ήταν επικεφαλής του DUP από το οποίο παραιτήθηκε και στη συνέχεια διαγράφηκε. Ο ίδιος βρισκόταν στη Βουλή από το 1985, σε ηλικία μόλις 22 ετών και ήταν ο νεότερος βουλευτής. Από τα σημαντικότερα σημεία της καριέρας του ήταν η συμμετοχή του στη διαπραγματευτική συμφωνία του Μπέλφαστ που τερμάτισε τις εχθροπραξίες στη Βόρεια Ιρλανδία.

Μετά την αποκατάσταση της Αποκεντρωμένης Κυβέρνησης τον Μάιο του 2007, ο Ντόναλντσον διορίστηκε επικεφαλής μέλος του Συμβουλίου Αστυνόμευσης της Βόρειας Ιρλανδίας με το DUP. Διορίστηκε από τη Βασίλισσα ως Μέλος του Ιδιωτικού Συμβουλίου και έγινε Εκπρόσωπος Τύπου του DUP για θέματα Άμυνας στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Το DUP είναι το μεγαλύτερο ενωτικό κόμμα της Βόρειας Ιρλανδίας και υποστηρίζει την παραμονή της περιοχής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Ντόναλντσον διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για το Brexit και στην επαναλειτουργία της κυβέρνησης συνασπισμού στο Στόρμοντ το 2024, γεγονός που τον είχε καταστήσει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες πολιτικές μορφές της περιοχής.

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