Βόρεια Ιρλανδία: Ένοπλοι έβαλαν βόμβα σε όχημα διανομέα και τον έστειλαν σε αστυνομικό τμήμα

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας Ράιαν Χέντερσον (αριστερά) και ο περιφερειακός διοικητής, επιθεωρητής Μπρένταν Γκριν, μιλούν στα ΜΜΕ έξω από το αστυνομικό τμήμα στο Λέργκαν της κομητείας Άρμα, μετά από περιστατικό κατά το οποίο ένας οδηγός διανομής απειλήθηκε με όπλο και αναγκάστηκε να οδηγήσει το αυτοκίνητό του, με μια βόμβα μέσα σε αυτό

Οι αστυνομικές αρχές ζητούν τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό των δραστών.

Στόχος βομβιστικής επίθεσης έγινε αστυνομικό τμήμα στην πόλη Λέργκαν της Βόρειας Ιρλανδίας.

Οι τοπικές αρχές εντόπισαν και εξουδετέρωσαν έναν «πρωτόγονο, αλλά λειτουργικό» εκρηκτικό μηχανισμό.

Το χρονικό της υπόθεσης παραπέμπει σε κινηματογραφική ταινία. Ο βοηθός Επικεφαλής της Αστυνομίας Ράιαν Χέντερσον εξήγησε τη μεθοδολογία των δραστών σημειώνοντας: «Χθες το βράδυ, γύρω στις 10:30, ένας διανομέας φαγητού έκανε παράδοση στην οδό Ντέραμορ Ντράιβ, στην περιοχή Κιλγουίλκι του Λέργκαν, όταν δύο μασκοφόροι, εκ των οποίων ο ένας ήταν οπλισμένος με πιστόλι, κατέλαβαν το όχημά του. Ο άνδρας τοποθέτησε ένα αντικείμενο στο πορτμπαγκάζ του λευκού αυτοκινήτου Audi A4 με αριθμό κυκλοφορίας SB60 LUY και ο οδηγός διατάχθηκε να το οδηγήσει στο αστυνομικό τμήμα του Λέργκαν, διαφορετικά θα τον σκότωναν. Το αυτοκίνητο οδηγήθηκε στο τμήμα, όπου ο οδηγός διέφυγε και με γενναιότητα έτρεξε στο προσωπικό ασφαλείας λέγοντάς τους ότι υπήρχε βόμβα στο αυτοκίνητο, μια φρικτή και τρομερή δοκιμασία για τον ίδιο».

Η κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας ήταν άμεση. Σύμφωνα με τον Ράιαν Χέντερσον: «Μια σημαντική αστυνομική επιχείρηση τέθηκε σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την εκκένωση περίπου εκατό κατοικιών στην περιοχή και τη μεταφορά των κατοίκων στο τοπικό κέντρο φιλοξενίας στο Δημαρχείο του Λέργκαν».

Η εξουδετέρωση της βόμβας

Ειδικά κλιμάκια πυροτεχνουργών ανέλαβαν την εξουδετέρωση της απειλής. Αναφερόμενος στη διαδικασία, ο Βοηθός Επικεφαλής της Αστυνομίας πρόσθεσε: «Αξιωματικοί του τεχνικού τμήματος πυρομαχικών πραγματοποίησαν ελεγχόμενη έκρηξη για να καταστήσουν το όχημα ασφαλές και πλέον γνωρίζουμε ότι επρόκειτο για έναν πρωτόγονο αλλά λειτουργικό αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Όσο απλοϊκός κι αν ήταν, αποτελούσε σημαντικό κίνδυνο για τη ζωή του τρομοκρατημένου οδηγού διανομής, του προσωπικού ασφαλείας μας και της τοπικής κοινωνίας».

Το κέντρο της πόλης παρέμεινε αποκλεισμένο για αρκετές ώρες, ενώ ο συναγερμός είχε σημάνει λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Τότε, εκπρόσωπος της αστυνομίας προειδοποίησε τους κατοίκους με την εξής δήλωση: «Τα μέλη του κοινού καλούνται να αποφύγουν την περιοχή Τσερτς Πλέις του Λέργκαν λόγω του συνεχιζόμενου συναγερμού ασφαλείας σήμερα το πρωί. Έχουν τοποθετηθεί κορδέλες αποκλεισμού και αναμένεται να ξεκινήσει επιχείρηση εκκένωσης».

Το πρωί της Τρίτης οι δρόμοι δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία και οι κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους. Το όχημα μεταφέρθηκε σε ασφαλή τοποθεσία λίγο πριν το μεσημέρι, ενώ η λειτουργία του αστυνομικού τμήματος αποκαταστάθηκε πλήρως μετά από εξονυχιστικό έλεγχο των εξωτερικών χώρων.

Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πολιτικού κόσμου. Πλέον, οι αστυνομικές αρχές ζητούν τη συνδρομή των πολιτών για τον εντοπισμό των δραστών.

