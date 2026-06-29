Μυτιλήνη: Νεκρός στη θάλασσα βρέθηκε ο Πρωτοπρεσβύτερος των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Μανταμάδο

Νεκρός βρέθηκε σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, αργά το απόγευμα, να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή της Πεδής στη βορειοανατολική Λέσβου ο Πρωτοπρεσβύτερος του πανελλήνια γνωστού προσκυνήματος των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Μανταμάδο, Ευστράτιος Δήσσος.

Ο παπα Στρατής όπως ήταν γνωστός στο πανελλήνιο συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα, στο οποίο υπηρέτησε από τις 7 Ιουνίου 1970 μέχρι και σήμερα.

Γεννήθηκε στη Μήθυμνα στις 8 Νοεμβρίου του 1938. Το 1966 χειροτονήθηκε διάκονος και στη συνέχεια ιερέας και τοποθετήθηκε στην Πελόπη, ένα χωριό κοντά στο Μανταμάδο.

Μετά την τοποθέτηση του στο προσκύνημα του Ταξιάρχη πραγματοποίησε μεγάλα έργα ανακαίνισης του Ναού, αλλά και έργα με σαφή φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Έκτισε και λειτούργησε το οικοτροφείο αριστούχων μαθητών Γυμνασίου, προέβη σε εργασίες αποκατάστασης του ποταμού που περνά δίπλα από το προσκύνημα και σειρά άλλων τεχνικών έργων και κατέγραψε την παράδοση του χωριού του Μανταμάδου. Συνέγραψε βιβλία και ημερολόγια-λευκώματα, τα οποία αναφέρονται στο Μανταμάδο. Δημιούργησε την «Στέγη αγάπης», στην οποία βρίσκουν καθημερινά δωρεάν τροφή ηλικιωμένοι της περιοχής, ενώ έκτισε και μεγάλο γηροκομείο.

Το 1978 τού απενεμήθη το οφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου από τον αείμνηστο Μητροπολίτη Μηθύμνης Ιάκωβο. Ενώ στις δύο επισκέψεις που πραγματοποίησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην Καλλονή και στο Μανταμάδο, του απενεμήθη ο Σταυρός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ως ένδειξη αναγνώρισης στο έργο του!

Ο παπα Στρατής είχε τρία παιδιά, την Ελένη, τον Παναγιώτη Αντιδήμαρχο σήμερα της Δυτικής Λέσβου και το Μιχαήλ-'Ανθιμο Αντιπεριφερειάρχη βορείου Αιγαίου.

Πηγή: ΑΠΕ