Πάτρα: Ταυτοποίηθηκε η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή σε προχωρημένη σήψη

Ταυτοποιήθηκε η σορός της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή το πρωί της Κυριακής (28/6) σε διαμέρισμα επί της οδού Ευσεβίου στην Πάτρα. Πρόκειται για μία 58χρονη από την περιοχή του Άργους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η σορός της βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ παρουσία ιατροδικαστή διενεργήθηκε αυτοψία στο χώρο.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τη γυναίκα και να διακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός της.

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