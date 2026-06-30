Κρήτη: Τραγωδία στο Ηράκλειο - Νεκρός αγρότης, τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του
Η Πυροσβεστική επιχείρησε απεγκλωβισμό με 7 πυροσβέστες και 2 οχήματα, αλλά ο άνδρας βρέθηκε χωρίς αισθήσεις
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- Ένας αγρότης έχασε τη ζωή του στον Στίρονα του δήμου Μίνωα
- Πεδιάδας στο Ηράκλειο Κρήτης.
- Ο θάνατος προκλήθηκε από καταπλάκωμα του αγρότη από το τρακτέρ του.
- Η Πυροσβεστική επιχείρησε απεγκλωβισμό με 7 πυροσβέστες και 2 οχήματα, αλλά ο άνδρας βρέθηκε χωρίς αισθήσεις.
- Ο άτυχος άνδρας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αφού ανασύρθηκε από τον γεωργικό ελκυστήρα.
Τραγωδία σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στον Στιρόνα του δήμου Μίνωα-Πεδιάδας, καθώς ένας αγρότης βρήκε φρικτό θάνατο.
Ο άτυχος άνδρας, ηλικίας 60 ετών, καταπλακώθηκε από τρακτέρ και όταν έφτασε η Πυροσβεστική για να τον απεγκλωβίσει ήταν ήδη αργά.
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