Κρήτη: Τραγωδία στο Ηράκλειο - Νεκρός αγρότης, τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του

Η Πυροσβεστική επιχείρησε απεγκλωβισμό με 7 πυροσβέστες και 2 οχήματα, αλλά ο άνδρας βρέθηκε χωρίς αισθήσεις

Μιχάλης Παπαδάκος

Κρήτη: Τραγωδία στο Ηράκλειο - Νεκρός αγρότης, τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας αγρότης έχασε τη ζωή του στον Στίρονα του δήμου Μίνωα
  • Πεδιάδας στο Ηράκλειο Κρήτης.
  • Ο θάνατος προκλήθηκε από καταπλάκωμα του αγρότη από το τρακτέρ του.
  • Η Πυροσβεστική επιχείρησε απεγκλωβισμό με 7 πυροσβέστες και 2 οχήματα, αλλά ο άνδρας βρέθηκε χωρίς αισθήσεις.
  • Ο άτυχος άνδρας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αφού ανασύρθηκε από τον γεωργικό ελκυστήρα.
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Τραγωδία σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στον Στιρόνα του δήμου Μίνωα-Πεδιάδας, καθώς ένας αγρότης βρήκε φρικτό θάνατο.

Ο άτυχος άνδρας, ηλικίας 60 ετών, καταπλακώθηκε από τρακτέρ και όταν έφτασε η Πυροσβεστική για να τον απεγκλωβίσει ήταν ήδη αργά.

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