Κρήτη: Τραγωδία στο Ηράκλειο - Νεκρός αγρότης, τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του

Snapshot Ένας αγρότης έχασε τη ζωή του στον Στίρονα του δήμου Μίνωα

Πεδιάδας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο θάνατος προκλήθηκε από καταπλάκωμα του αγρότη από το τρακτέρ του.

Η Πυροσβεστική επιχείρησε απεγκλωβισμό με 7 πυροσβέστες και 2 οχήματα, αλλά ο άνδρας βρέθηκε χωρίς αισθήσεις.

Ο άτυχος άνδρας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αφού ανασύρθηκε από τον γεωργικό ελκυστήρα. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στον Στιρόνα του δήμου Μίνωα-Πεδιάδας, καθώς ένας αγρότης βρήκε φρικτό θάνατο.

Ο άτυχος άνδρας, ηλικίας 60 ετών, καταπλακώθηκε από τρακτέρ και όταν έφτασε η Πυροσβεστική για να τον απεγκλωβίσει ήταν ήδη αργά.