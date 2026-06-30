Αυτές είναι οι νέες συντάξεις των δημόσιων υπαλλήλων - Αναλυτικά παραδείγματα

Snapshot Οι δημόσιοι υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται το 2026 μπορούν να κερδίσουν αυξήσεις έως 65 ευρώ στις συντάξεις τους, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και τον μήνα υποβολής της αίτησης.

Κάθε μήνας επιπλέον ασφάλισης μέσα στο 2026 αυξάνει το ποσοστό αναπλήρωσης και το τελικό ποσό της σύνταξης, με σημαντικές διαφορές μεταξύ Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου.

Οι νέες επικουρικές συντάξεις για τη συνταξιοδότηση το 2026 κυμαίνονται από 160 έως 401 ευρώ, με υπολογισμό βάσει αποδοχών και εισφορών σε δύο χρονικές περιόδους.

Οι ασφαλισμένοι με υψηλές αποδοχές και 37 έως 40 έτη ασφάλισης έχουν το μεγαλύτερο όφελος από τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, ενώ όσοι παραμένουν μετά τα 40 έτη έχουν περιορισμένη αύξηση.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις διαφοροποιούνται ανά κατηγορία εκπαίδευσης και χρόνια ασφάλισης, με μεγαλύτερα οφέλη για τους υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Snapshot powered by AI

Αυξήσεις έως 65 ευρώ μπορούν να κερδίσουν στις συντάξεις τους οι δημόσιοι υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται το 2026, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και τον μήνα που θα υποβάλουν την αίτηση εξόδου από την υπηρεσία τους.

Ο μηχανισμός υπολογισμού των συντάξεων δεν πριμοδοτεί μόνο όσους αποχωρούν με περισσότερα έτη ασφάλισης, αλλά και όσους συνταξιοδοτούνται μέσα στο ίδιο έτος, με διαφορά μερικών μηνών. Αλλο ποσό θα πάρουν όσοι κατέθεσαν, για παράδειγμα, αίτηση με 35 έτη ασφάλισης τον Ιανουάριο του 2026 και άλλη, μεγαλύτερη, σύνταξη θα πάρουν όσοι καταθέσουν αίτηση τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο ή τον Δεκέμβριο του 2026, με 35,6 έως 36 έτη ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι, για παράδειγμα, που υπέβαλαν αίτηση τον Ιανουάριο με 35 έτη ασφάλισης θα πάρουν ανταποδοτική σύνταξη με ποσοστό αναπλήρωσης 37,31%, ενώ όσοι υποβάλουν αίτηση τον Δεκέμβριο του 2026, προσθέτοντας 12 μήνες και συμπληρώνοντας τα 36 έτη ασφάλισης, θα πάρουν ανταποδοτική σύνταξη με ποσοστό αναπλήρωσης 39,81%. Αυτή η διαφορά των περίπου 2,5 ποσοστιαίων μονάδων μεταφράζεται σε περισσότερα ευρώ στη σύνταξη. Αρα, κάθε μήνας ασφάλισης προσθέτει επιπλέον ποσό στη σύνταξη.

Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που θα βγουν στη σύνταξη το 2026 θα λάβουν μεγαλύτερες συντάξεις σε σχέση με όσους αποχώρησαν το 2025, ενώ θα έχουν επιπλέον όφελος από τους μήνες ασφάλισης που θα συμπληρώσουν κατά τη συνταξιοδότησή τους εντός του 2026.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις»:

Υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας που υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης τον Ιανουάριο με 39 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 2.550 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.657 ευρώ. Με αίτηση τον Ιούνιο και 39,6 έτη θα πάρει 1.690 ευρώ. Με αίτηση τον Δεκέμβριο, όταν θα συμπληρώσει 40ετία, θα πάρει σύνταξη 1.722 ευρώ.

Από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο η αύξηση στη σύνταξη ανέρχεται στα 65 ευρώ, καθώς με 39 έτη το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 47,46%, ενώ στα 40 έτη ανεβαίνει στο 50,01%.

Υπάλληλος ΤΕ κατηγορίας που υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης τον Ιανουάριο με 37 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 2.201 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.379 ευρώ, με ποσοστό αναπλήρωσης 42,36%. Υπάλληλος της ίδιας κατηγορίας που θα υποβάλει αίτηση τον Δεκέμβριο, με τις ίδιες συντάξιμες αποδοχές αλλά με 38 έτη ασφάλισης, θα πάρει σύνταξη 1.435 ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 56 ευρώ, επειδή το ποσοστό αναπλήρωσης ανεβαίνει στο 44,91%.

Υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας που θα υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης τον Ιούνιο με 35,6 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.668 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.090 ευρώ. Ενας άλλος υπάλληλος της ίδιας κατηγορίας που θα υποβάλει αίτηση τον Δεκέμβριο θα πριμοδοτηθεί με 21 ευρώ και θα πάρει σύνταξη 1.111 ευρώ, επειδή θα έχει συμπληρώσει 36 έτη.

Οι νέες επικουρικές συντάξεις

Οι επικουρικές συντάξεις για όσους συνταξιοδοτηθούν το 2026 από το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα κυμαίνονται από 160 έως 401 ευρώ.

Τα ποσά υπολογίζονται με διπλό σύστημα, που προβλέπει ένα τμήμα επικουρικής σύνταξης με σταθερό ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% επί των συντάξιμων αποδοχών της περιόδου 2002-2014 και ένα δεύτερο τμήμα με βάση το σύνολο των εισφορών που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι από το 2015 έως τη συνταξιοδότησή τους.

Για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, τα νέα ποσά που θα λάβουν όσοι σκοπεύουν να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2026 διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής:

Ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί στο 67ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης και μέσο όρο αποδοχών 2.260 ευρώ για την περίοδο 2002-2014 και 2.599 ευρώ για την περίοδο 2015-2026 θα πάρει επικουρική σύνταξη 401 ευρώ μικτά. Ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί στο 64ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης και μέσο όρο αποδοχών 2.180 ευρώ για την περίοδο 2002-2014 και 2.507 ευρώ για την περίοδο 2015-2026 θα πάρει επικουρική σύνταξη 376 ευρώ μικτά.

Αντίστοιχα, για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα που θα αποχωρήσουν το 2026:

Ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί στο 67ο έτος με 35 χρόνια ασφάλισης και μέσο όρο αποδοχών 1.880 ευρώ για την περίοδο 2002-2014 και 2.162 ευρώ για την περίοδο 2015-2026 θα πάρει επικουρική σύνταξη 308 ευρώ μικτά. Ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί στο 62ο έτος με 33 έτη ασφάλισης και μέσο όρο αποδοχών 1.370 ευρώ για την περίοδο 2002-2014 και 1.576 ευρώ για την περίοδο 2015-2026 θα πάρει επικουρική σύνταξη 160 ευρώ μικτά.

Σημειώνεται ότι για τη μειωμένη σύνταξη, στο τμήμα της επικουρικής έως το 2014 εφαρμόζεται μείωση έως 30%, ενώ στο τμήμα που αφορά τα έτη ασφάλισης από το 2015 και μετά εφαρμόζεται συντελεστής μείωσης (ράντα), ανάλογα με την ηλικία. Οσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία εξόδου (π.χ. 67 έτη), τόσο μικρότερη είναι η μείωση, ενώ σε μικρότερη ηλικία εξόδου (π.χ. 60 έτη) η μείωση της επικουρικής είναι μεγαλύτερη.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Οι ασφαλισμένοι με υψηλές συντάξιμες αποδοχές (άνω των 2.500 ευρώ) και με 37 έως 40 έτη ασφάλισης λαμβάνουν το ευνοϊκότερο τμήμα των ποσοστών αναπλήρωσης και εξασφαλίζουν υψηλότερη σύνταξη.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι ασφαλισμένοι που παραμένουν στην εργασία μετά τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης δεν έχουν ουσιαστικό όφελος, καθώς η ετήσια αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης μειώνεται στο 0,5%, έναντι 2,55% που ισχύει έως τα 40 έτη, με αποτέλεσμα η σύνταξή τους να μη διαφοροποιείται σημαντικά από εκείνη όσων αποχωρούν με 40 έτη.

Οι νέες συντάξεις στο Δημόσιο με 35 ως 36 έτη ασφάλισης το 2026

Κατηγορία υπαλλήλων Συντάξιμος μισθός Σύνταξη με 35 έτη Σύνταξη με 35,6 έτη Σύνταξη με 36 έτη Διαφορά σύνταξης από 35 σε 36 έτη Πανεπιστημιακής. Εκπαίδευσης (Π.Ε.) 2.275€ 1.296€ 1.324€ 1.353€ 57€ Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) 2.145€ 1.247€ 1.274€ 1.301€ 54€ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) 1.668€ 1.069€ 1.090€ 1.111€ 42€ Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) 1.390€ 965€ 983€ 1.000€ 35€

Οι νέες συντάξεις στο Δημόσιο με 37 ως 38 έτη ασφάλισης το 2026

Κατηγορία υπαλλήλων Συντάξιμος μισθός Σύνταξη με 37 έτη Σύνταξη με 37,6 έτη Σύνταξη με 38 έτη Διαφορά σύνταξης από 37 σε 38 έτη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) 2.335€ 1.436€ 1.466€ 1.496€ 60€ Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) 2.201€ 1.379€ 1.407€ 1.435€ 56€ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) 1.735€ 1.182€ 1.204€ 1.226€ 44€ Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) 1.435€ 1.055€ 1.073€ 1.091€ 36

Οι νέες συντάξεις στο Δημόσιο με 39 ως 40 έτη ασφάλισης το 2026

Κατηγορία υπαλλήλων Συντάξιμος μισθός Σύνταξη με 39 έτη Σύνταξη με 39,6 έτη Σύνταξη με 40 έτη Διαφορά σύνταξης από 39 σε 40 έτη ΠανεπιστημιακήςΕκπαίδευσης (Π.Ε.) 2.550€ 1.657€ 1.690€ 1.722€ 65€ Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) 2.255€ 1.517€ 1.546€ 1.575€ 58€ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) 1.785€ 1.294€ 1.317€ 1.340€ 46€ Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) 1.470€ 1.145€ 1.163€ 1.182€ 37€

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»