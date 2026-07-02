Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται στην Allwyn - Βίντεο

Χιλιάδες φίλοι της μουσικής έζησαν μια αξέχαστη βραδιά στην Πλατεία Νερού

Newsbomb

Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται στην Allwyn - Βίντεο

Release Athens Festival

Danae Kokkinaki
ANNOUNCEMENTS
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Pet Shop Boys χάρισαν μία βραδιά γεμάτη νοσταλγία και διαχρονικές επιτυχίες στο Release Athens Festival, μετατρέποντας την Πλατεία Νερού σε ένα ατελείωτο πάρτι που είχε ξεκινήσει από το απόγευμα με τους Saint Etienne και τον Gramatik.

1.jpg

Το ειδικό Karaoke set up και photobooth της Allwyn

Nikos Karanikolas

Χιλιάδες fans τραγούδησαν μαζί αγαπημένα κομμάτια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία της pop μουσικής, σε ένα εντυπωσιακό show που έγραψε ιστορία.

2.jpg

Το ειδικό Karaoke set up και photobooth της Allwyn

Danae Kokkinaki

Το karaoke της Allwyn που απογείωσε διαχρονικές επιτυχίες

Πριν ξεκινήσει το live, οι επισκέπτες του φεστιβάλ είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τη δική τους εμπειρία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Allwyn, η οποία είναι χορηγός του φεστιβάλ για 4η συνεχή χρονιά.

3.jpg

Το VIP μπαλκόνι της Allwyn

Danae Kokkinaki

Η μουσική διάθεση χτύπησε κόκκινο από νωρίς, αφού το κοινό ερμήνευσε στο ξεχωριστό karaoke της Allwyn μερικά από τα μεγαλύτερα hits των Pet Shop Boys και όχι μόνο, ενώ, ακριβώς δίπλα, παρέες φίλων έβγαζαν αναμνηστικές φωτογραφίες για να κρατήσουν ζωντανές τις στιγμές στον χρόνο.

4.jpg

Το VIP μπαλκόνι της Allwyn

Nikos Karanikolas

Παράλληλα, στο ειδικό stand της Allwyn οι μουσικόφιλοι μπορούσαν να ενημερώνονται για το Υπεύθυνο Παιχνίδι και να απαντούν σε ένα σχετικό κουίζ κερδίζοντας δώρα.

5.jpg

Το VIP μπαλκόνι της Allwyn

Nikos Karanikolas

Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται

Λίγο πριν ακουστούν οι πρώτες νότες της βραδιάς, η Allwyn συνομίλησε με τους fans του θρυλικού βρετανικού ντουέτου και αποκάλυψε ποιο παραδοσιακό ελληνικό φαγητό θα τους κερνούσαν καθώς και ποιο είναι το μεγαλύτερο καλοκαιρινό τους «sin».

6.jpg

Το ειδικό Karaoke set up και photobooth της Allwyn

Nikos Karanikolas
7.jpg

Ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από την Allwyn

Nikos Karanikolas
8.jpg

Ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από την Allwyn

Nikos Karanikolas

Δείτε το βίντεο και ανακαλύψτε τι απάντησαν οι fans των Pet Shop Boys στην κάμερα της Allwyn:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον υποψήφιο γ.γ. του ΟΗΕ Macky Sall

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Επεισόδιο στο αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου - Ένας άνδρας στο νοσοκομείο

15:15WHAT THE FACT

Το πιο ακριβό γράμμα στον κόσμο είναι και... το πιο βαρετό: Γιατί αξίζει πάνω από 5 εκατ. δολάρια

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ταυτοποιήθηκε ο πιλότος που έριξε αεροσκάφος στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου - Είχε χρόνια προβλήματα αϋπνίας και άγχους

15:07ANNOUNCEMENTS

Από τον μουσακά μέχρι το μεγαλύτερο καλοκαιρινό «sin»: Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται στην Allwyn - Βίντεο

15:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, να τη νομοθετήσει άμεσα

15:04ΕΛΛΑΔΑ

«Η μαμά Βάγια και η Νικολέτα θα ζουν για πάντα»: Η συγκινητική ανάρτηση για την Αφροδίτη Νέστορα

15:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκίλφοϊλ για θάνατο Βάγιας Νέστορα: «Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία»

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μέσα σε 17 λεπτά έδρασαν οι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα - Σφίγγει ο κλοιός των Αρχών

14:40ANNOUNCEMENTS

Το incharge της Motor Oil “οδηγεί” την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο Diddy είχε προσκαλέσει την ηθοποιό Ντέιβι Τσέις σε afterparty όταν ήταν 12 ετών - Δείτε βίντεο

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή Μεσοχώρι στην Ανάβυσσο

14:30ΕΥ ΖΗΝ

Μπορούν τα συμπληρώματα κολλαγόνου να βελτιώσουν την υγεία δέρματος και αρθρώσεων;

14:26LIFESTYLE

Τζένιφερ Άνιστον: Ρομαντικές στιγμές με τον Τζιμ Κέρτις - Οι νέες φωτογραφίες που μοιράστηκε

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον υποψήφιο γ.γ. του ΟΗΕ Rafael Grossi στο Μαξίμου

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ξύλο και τεράστιες ουρές για ένα κλιματιστικό ενόψει δεύτερου κύματος καύσωνα

14:15ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 5,2R στην Κάρπαθο

14:12ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Μετά τον καύσωνα το «έστρωσε» στις Άλπεις - Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη χώρα

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκινητική ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα για την αδερφή της λίγες ώρες πριν τις επιθέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει τριήμερο αστάθειας με καταιγίδες και χαλάζι - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Τριτοκοσμικές εικόνες στην Ελαφόνησο: Πλοίο μπήκε στο λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη κι επιβιβάστηκε άνδρας από θαλάσσης

10:49LIFESTYLE

Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Τι είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης

14:15ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 5,2R στην Κάρπαθο

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μέσα σε 17 λεπτά έδρασαν οι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα - Σφίγγει ο κλοιός των Αρχών

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκινητική ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα για την αδερφή της λίγες ώρες πριν τις επιθέσεις

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ξύλο και τεράστιες ουρές για ένα κλιματιστικό ενόψει δεύτερου κύματος καύσωνα

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή Μεσοχώρι στην Ανάβυσσο

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Τον έσπρωξε στον καναπέ και του έβαλε το μαξιλάρι στο κεφάλι» - Συγκλονίζει η περιγραφή της μητέρας για το περιστατικό σε βάρος του 8χρονου γιου της

17:17ΚΑΙΡΟΣ

Το φετινό super El Niño θα ξεπεράσει 1982, το 1997 και το 2015; Τι ισχύει για την Ελλάδα

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η ανάρτηση του συζύγου της Βάγιας Νέστορα: «Πήγε να βρει την κόρη μας τη Νικολέτα να της πει τα νέα για τον γιο της...»

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή του

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης: «Μεγάλωνε το εγγόνι της κόρης της Νικολέτας η Βάγια Νέστορα»

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο Παναγιώτης Νέστορας: «Είναι δολοφόνοι, το γκαζάκι ήταν η σφαίρα τους»

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

11:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση στη Λούτσα: Τα τελευταία ίχνη της Τινγκ, τα σχέδια για την Αλβανία και η κινέζικη μαφία - Πού στρέφονται οι έρευνες

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Τρίχες είχαν κολλήσει στο μπέργκερ του και τις κατανάλωσε - Έχασε μέρος του εντέρου του

09:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «16» - Αναλυτικό πρόγραμμα

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Στο νοσοκομείο 10χρονη μετά από ατύχημα με πατίνι – Το συγκινητικό μήνυμα του πατέρα της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ