Έρχονται αλλαγές στα αυτοκίνητα από 7 Ιουλίου - Πώς επηρεάζονται τα νέα οχήματα

Σε ισχύ τις επόμενες ημέρες νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί που αποσκοπούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Έρχονται αλλαγές στα αυτοκίνητα από 7 Ιουλίου - Πώς επηρεάζονται τα νέα οχήματα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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  • Από τις 7 Ιουλίου 2026, όλα τα νέα αυτοκίνητα στην Ευρώπη θα διαθέτουν το σύστημα Σήμα Στάσης Έκτακτης Ανάγκης (ESS), που κάνει τα πίσω φώτα φρένων να αναβοσβήνουν κατά το απότομο φρενάρισμα.
  • Το ESS ενεργοποιείται μόνο σε έντονο φρενάρισμα, με στόχο τη μείωση των οπίσθιων συγκρούσεων.
  • Οι υπάρχοντες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων δεν υποχρεούνται να εγκαταστήσουν το ESS, καθώς ο κανονισμός ισχύει μόνο για νέες εισαγωγές μετά την 7η Ιουλίου 2026.
  • Παράλληλα με το ESS, από τις 7 Ιουλίου 2026 θα εφαρμοστούν νέα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών και ποδηλατών, συστήματα διατήρησης λωρίδας, παρακολούθηση κόπωσης οδηγού, και έξυπνο περιοριστή ταχύτητας.
  • Τα νέα αυτοκίνητα θα έχουν επίσης καταγραφέα δεδομένων σύγκρουσης και προετοιμασία για σύστημα ασφάλισης αλκοόλ που εμποδίζει την εκκίνηση σε περίπτωση ανίχνευσης αλκοόλ στον οδηγό.
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Από τις 7 Ιουλίου, οι αγοραστές νέων αυτοκινήτων ενδέχεται να παρατηρήσουν μια ασυνήθιστη διαφορά κατά το φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης: τα πίσω κόκκινα φώτα φρένων δεν θα παραμένουν πλέον σταθερά αναμμένα, αλλά θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν γρήγορα.

Αυτό δεν θα οφείλεται σε κάποιο ελάττωμα ή σε κάποια επιλογή μεμονωμένων κατασκευαστών αυτοκινήτων. Πρόκειται για έναν νέο ευρωπαϊκό κανονισμό που έχει σχεδιαστεί για να μειώσει τον αριθμό των οπίσθιων συγκρούσεων, οι οποίες παραμένουν μια από τις πιο συχνές αιτίες τροχαίων ατυχημάτων.

Τι είναι το Σήμα Στάσης Έκτακτης Ανάγκης

Ο κανονισμός ισχύει για όλα τα νέα αυτοκίνητα και αποτελεί μέρος ενός κοινοτικού κανονισμού που εγκρίθηκε το 2019 και έχει σταδιακά επιβάλει διάφορα συστήματα υποβοήθησης οδηγού τα τελευταία χρόνια. Το σύστημα που τροποποιεί τα πίσω φώτα φρένων ονομάζεται Σήμα Στάσης Έκτακτης Ανάγκης (ESS) και παρεμβαίνει μόνο κατά τη διάρκεια του πιο έντονου φρεναρίσματος. Εάν η μονάδα ελέγχου του αυτοκινήτου ανιχνεύσει ιδιαίτερα έντονη επιβράδυνση, όπως κατά το απότομο φρενάρισμα στον αυτοκινητόδρομο, τα πίσω φώτα φρένων αρχίζουν να αναβοσβήνουν για να προσελκύσουν πιο γρήγορα την προσοχή των πίσω.

Πότε λειτουργεί και σε τι χρησιμεύει

Ο στόχος είναι απλός: να γίνει αμέσως σαφές στους άλλους οδηγούς ότι δεν πρόκειται για φυσιολογική επιβράδυνση, αλλά για απότομο φρενάρισμα. Σε ορισμένα μοντέλα, μόλις το αυτοκίνητο σταματήσει εντελώς, τα αλάρμ μπορούν επίσης να ενεργοποιηθούν αυτόματα, υποδεικνύοντας συνήθως μια αλλαγή από μια σχετικά κανονική ροή κυκλοφορίας σε μια σειρά από σταματημένα αυτοκίνητα. Τα φώτα φρένων που αναβοσβήνουν, όπως αναφέρθηκε, δεν θα ενεργοποιούνται κάθε φορά που πατιέται το πεντάλ φρένου. Το σύστημα ESS παρεμβαίνει μόνο όταν ξεπεραστούν ορισμένα όρια ταχύτητας και επιβράδυνσης, όπως πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα και κατά τη διάρκεια απότομου, βίαιου φρεναρίσματος, που υπερβαίνουν τα 6 μέτρα ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο.

Για όσους έχουν ήδη αυτοκίνητο, δεν αλλάζει τίποτα. Η αλλαγή δεν έχει αναδρομική ισχύ. Οι ήδη ιδιοκτήτες αυτοκινήτων δεν θα χρειαστεί να εγκαταστήσουν νέες συσκευές ή να τροποποιήσουν τα οχήματά τους. Η απαίτηση ESS ισχύει μόνο για νέες εισαγωγές που πραγματοποιούνται μετά τις 7 Ιουλίου 2026.

Και άλλες αλλαγές από τις 7 Ιουλίου

Τα φώτα φρένων που αναβοσβήνουν δεν είναι το μόνο νέο χαρακτηριστικό που θα προστεθεί τις επόμενες ημέρες. Ένα νέο πακέτο υποχρεωτικών χαρακτηριστικών ασφαλείας για τα νέα αυτοκίνητα θα τεθεί σε ισχύ στις 7 Ιουλίου. Αυτά περιλαμβάνουν αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών και ποδηλατών, πιο προηγμένα συστήματα διατήρησης λωρίδας, παρακολούθηση κόπωσης οδηγού, έναν έξυπνο περιοριστή ταχύτητας, έναν καταγραφέα δεδομένων σύγκρουσης (ένα είδος "μαύρου κουτιού") και προετοιμασία για σύστημα ασφάλισης αλκοόλ, μια συσκευή που εμποδίζει το αυτοκίνητο να ξεκινήσει εάν ο οδηγός βρεθεί θετικός σε οινοπνευματώδεις ουσίες.

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