Shell: Η φόρτιση των 10 λεπτών χωρίς πανίσχυρους φορτιστές
Η βιομηχανία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων κυνηγά διαρκώς μεγαλύτερες μπαταρίες και ολοένα ισχυρότερους φορτιστές.
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Η Shell, όμως, υποστηρίζει ότι η πραγματική λύση ίσως βρίσκεται αλλού: στην καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας και στην αποτελεσματικότερη ψύξη της μπαταρίας.
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