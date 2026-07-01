Shell: Η φόρτιση των 10 λεπτών χωρίς πανίσχυρους φορτιστές

Η Shell, όμως, υποστηρίζει ότι η πραγματική λύση ίσως βρίσκεται αλλού: στην καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας και στην αποτελεσματικότερη ψύξη της μπαταρίας.

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