Φωτιά τώρα στην περιοχή Μεσοχώρι στην Ανάβυσσο

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Ανάβυσσου το μεσημέρι της 2ης Ιουλίου.

Η Πυροσβεστική χαρακτηρίζει τη φωτιά μη επικίνδυνη και κοντά σε οριοθέτηση.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και έξι οχήματα.

Δεν έχει κριθεί απαραίτητη η χρήση εναέριων μέσων μέχρι στιγμής. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Ιουλίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρι Αναβύσσου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν κρίνεται επικίνδυνη και βρίσκεται πολύ κοντά σε οριοθέτηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και έξι οχήματα.

Έως τώρα δεν κρίνεται απαραίτητη η χρήση εναέριων μέσων.

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