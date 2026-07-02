Φωτιά τώρα στην περιοχή Μεσοχώρι στην Ανάβυσσο
Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με έξι οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων
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- Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Ανάβυσσου το μεσημέρι της 2ης Ιουλίου.
- Η Πυροσβεστική χαρακτηρίζει τη φωτιά μη επικίνδυνη και κοντά σε οριοθέτηση.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και έξι οχήματα.
- Δεν έχει κριθεί απαραίτητη η χρήση εναέριων μέσων μέχρι στιγμής.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Ιουλίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρι Αναβύσσου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν κρίνεται επικίνδυνη και βρίσκεται πολύ κοντά σε οριοθέτηση.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και έξι οχήματα.
Έως τώρα δεν κρίνεται απαραίτητη η χρήση εναέριων μέσων.
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