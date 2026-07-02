Φλόριντα: Φωτιά σε δημοφιλές παιχνίδι της Disney World - Γέμισε καπνούς ο χώρος - Βίντεο

Snapshot Στη Disney World της Φλόριντα ξέσπασε φωτιά στην εμβληματική διαδρομή «It's a Small World», προκαλώντας γεμάτο καπνούς χώρο και διακοπή της λειτουργίας της.

Το προσωπικό της Disney επενέβη άμεσα με πυροσβεστήρες, ενώ οι βάρκες με τους επισκέπτες συνέχισαν να κινούνται μέσα στη διαδρομή.

Πληροφορίες από μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από την ανάφλεξη φορητού φορτιστή κινητού τηλεφώνου μέσα σε τσάντα επισκέπτη.

Η Disney δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την αιτία της φωτιάς και δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό μέχρι στιγμής. Snapshot powered by AI

Στιγμές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τετάρτης (1/7) στη Disney World της Φλόριντα, όταν ξέσπασε φωτιά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εμβληματικής διαδρομής «It's a Small World», με αποτέλεσμα το εσωτερικό του αξιοθέατου να γεμίσει καπνούς και η λειτουργία του να διακοπεί.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μέλη του προσωπικού της Disney να επεμβαίνουν άμεσα, ενώ οι βάρκες με τους επισκέπτες συνέχιζαν να κινούνται μέσα στη διαδρομή.

Βίντεο κατέγραψαν την επέμβαση του προσωπικού

Σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok ο χρήστης @Coach Bragg, διακρίνεται εργαζόμενος της Disney να χρησιμοποιεί πυροσβεστήρα πάνω από τις βάρκες της διαδρομής, ενώ καπνός έχει καλύψει τον χώρο επιβίβασης στο πάρκο Magic Kingdom.

Ακόμη ένα βίντεο από το σημείο δημοσιεύτηκε στο TikTok καταγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν το περιστατικό.

Ο χρήστης που δημοσίευσε το πρώτο βίντεο τόνισε την άμεση αντίδραση του προσωπικού, γράφοντας: «Οι εργαζόμενοι της Disney αντέδρασαν αμέσως και έσβησαν γρήγορα τη μικρή φωτιά».

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φορητό φορτιστή

Παρότι η Disney δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη επίσημα τα αίτια της φωτιάς, αρκετές αναρτήσεις που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι το περιστατικό δεν προκλήθηκε από το ίδιο το παιχνίδι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, ένας φορητός φορτιστής κινητού τηλεφώνου (power bank), που βρισκόταν μέσα στην τσάντα επισκέπτη, φέρεται να πήρε φωτιά κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Fire breaks out at It's a Small World at Magic Kingdomhttps://t.co/IqrE9QLO0l pic.twitter.com/kiC7akQ1aA — Mattlegostar (@Mattlegostar2) July 1, 2026

Ένας χρήστης του TikTok σχολίασε: «Εξερράγη ο φορητός φορτιστής ενός επισκέπτη - δεν ευθύνεται ούτε η Disney ούτε το παιχνίδι. Μπορεί κανείς να κατηγορήσει τη Disney για πολλά, αλλά όχι γι' αυτό».

Μια ακόμη χρήστρια, η Hanna, υποστήριξε ότι μέλος της οικογένειάς της βρισκόταν στο σημείο και περιέγραψε τι συνέβη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ένα παιδί είχε τοποθετήσει ανάμεσα στα πόδια του μια τσάντα που περιείχε έναν καινούργιο μαγνητικό φορητό φορτιστή.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο φορτιστής φέρεται να εξερράγη και να τυλίχθηκε στις φλόγες, γεγονός που οδήγησε στην εκκένωση του αξιοθέατου.

«Η διαδρομή δεν υπέστη ζημιές»

Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε και σχόλιο από άτομο που δήλωσε ότι εργάζεται ως μέλος του προσωπικού της Disney.

Το συγκεκριμένο άτομο επιβεβαίωσε ότι το παιχνίδι δεν υπέστη ζημιές από το περιστατικό, γράφοντας: «Αυτό ισχύει. Εργάζομαι στο "It's a Small World". Όλοι είναι καλά, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας της διαδρομής».

Η διαδρομή «It's a small world»

Μέχρι στιγμής, πάντως, η Disney δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την αιτία της φωτιάς. Η California Post ανέφερε ότι επικοινώνησε με τη Walt Disney World ζητώντας σχόλιο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημη απάντηση.

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