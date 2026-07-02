Καιρός: Ξεκινάει τριήμερο αστάθειας με καταιγίδες και χαλάζι - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

Snapshot Ένα κύμα καιρικής αστάθειας θα επηρεάσει την Ελλάδα από σήμερα έως το Σάββατο, με πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Σήμερα αναμένονται ισχυρές καταιγίδες με χαλάζι και κεραυνούς, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν απότομα και θα αλλάξουν κατεύθυνση.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή με μέγιστες έως 38 βαθμούς Κελσίου σε ανατολική και νότια Ελλάδα, αλλά θα αρχίσει να υποχωρεί στα βόρεια από το απόγευμα λόγω καταιγίδων.

Την Παρασκευή και το Σάββατο συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές, ενώ τα μελτέμια θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο.

Από το Σάββατο έως τη Δευτέρα αναμένονται ισχυροί άνεμοι και τοπικές καταιγίδες που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα, όπως χαλαζοπτώσεις. Snapshot powered by AI

Ένα κύμα καιρικής αστάθειας που ξεκίνησε από τη δυτική Ευρώπη θα επηρεάσει τη χώρα μας από σήμερα μέχρι και το Σάββατο, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Παρά την καλή αρχή της ημέρας, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας με βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, αν και συνήθως σύντομα, μπορεί να συνοδεύονται από χαλάζι και έντονους κεραυνούς, καθιστώντας αναγκαία την προσοχή. Επιπλέον, οι άνεμοι θα ενισχυθούν απότομα και ενδέχεται να αλλάξουν κατεύθυνση.

Οι άνεμοι δυτικοί έως βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ κυρίως στη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων και στο νότιο – νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, ο άνεμος θα αυξήσει ελαφρώς τη θερμοκρασία.

Σήμερα η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, με τις μεγαλύτερες τιμές να καταγράφονται στην ανατολική και νότια Ελλάδα, όπως στη Θεσσαλία, την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου αναμένονται έως και 38 βαθμοί Κελσίου. Στα βόρεια, η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί το απόγευμα, καθώς θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

Από αύριο η θερμή αέρια μάζα θα περιοριστεί κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν οι βοριάδες.

Η αστάθεια θα συνεχιστεί κυρίως αύριο Παρασκευή και το Σάββατο, με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε περιοχές της Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, δυτικής και κεντρικής Στερεάς, καθώς και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα μεταφερθούν στην ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα και στο βόρειο και δυτικό Αιγαίο, ενώ η αστάθεια θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί.

Παράλληλα, θα ενισχυθούν σημαντικά τα μελτέμια στο Αιγαίο, ξεκινώντας από το βόρειο τμήμα και επεκτεινόμενα στις Κυκλάδες και το δυτικό Αιγαίο, επηρεάζοντας και την ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα.

Από το Σάββατο έως τη Δευτέρα αναμένονται ισχυροί άνεμοι που απαιτούν προσοχή, ενώ οι τοπικές καταιγίδες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα, όπως χαλαζοπτώσεις.

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