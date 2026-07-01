Καιρός: «Κίτρινος» συναγερμός από το ESTOFEX για την Ελλάδα - Έρχονται καταιγίδες και κεραυνοί

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός ESTOFEX εξέδωσε προειδοποιητικό χάρτη, θέτοντας μεγάλες περιοχές της Κεντρικής, Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης σε κατάσταση συναγερμού

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: «Κίτρινος» συναγερμός από το ESTOFEX για την Ελλάδα - Έρχονται καταιγίδες και κεραυνοί
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  • Η Ευρώπη εισέρχεται σε περίοδο σοβαρής καιρικής αστάθειας λόγω εκτεταμένου συστήματος χαμηλών πιέσεων και θερμών υγρών μαζών αέρα.
  • Ο οργανισμός ESTOFEX έχει εκδώσει προειδοποίηση επιπέδου 2 για Κεντρική Ευρώπη, καλύπτοντας Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία και ανατολική Γερμανία, με κίνδυνο υπερκυττάρων, χαλαζοπτώσεων και ανεμοστρόβιλων.
  • Ζώνη επιπέδου 1 επηρεάζει χώρες της Βαλτικής, Βαλκάνια, Ιταλία και το βορειοδυτικό τμήμα της Ελλάδας, με πιθανότητα έντονων βροχοπτώσεων και θυελλωδών ανέμων.
  • Στην Ελλάδα, το Βόρειο Ιόνιο και η Ήπειρος ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ξαφνικά μπουρίνια, ενώ η υπόλοιπη χώρα θα έχει έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικές μπόρες.
  • Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας σε εξωτερικούς χώρους και να αναζητούν καταφύγιο με την εμφάνιση των πρώτων βροντών λόγω ταχείας ανάπτυξης των καταιγίδων.
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Σε τροχιά σοβαρής καιρικής αστάθειας εισέρχεται ολόκληρη η ευρωπαϊκή ήπειρος, καθώς ένα εκτεταμένο σύστημα χαμηλών πιέσεων και θερμών, υγρών αερίων μαζών δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ στην ατμόσφαιρα.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός ESTOFEX εξέδωσε προειδοποιητικό χάρτη, θέτοντας μεγάλες περιοχές της Κεντρικής, Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης σε κατάσταση συναγερμού για την εκδήλωση επικίνδυνων καταιγίδων, χαλαζοπτώσεων και θυελλωδών ανέμων.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κεντρική Ευρώπη. Οι μετεωρολόγοι έχουν ενεργοποιήσει το «Επίπεδο 2» (πορτοκαλί/κόκκινος συναγερμός) για μια ευρεία ζώνη που καλύπτει την Πολωνία, την Τσεχία, τη Σλοβακία και τμήματα της ανατολικής Γερμανίας.

Σε αυτές τις περιοχές οι συνθήκες ευνοούν τη δημιουργία υπερκυττάρων (supercells), τα οποία μπορούν να προκαλέσουν χαλάζι μεγάλου μεγέθους, ξαφνικές πλημμύρες, ακόμη και το καταστροφικό φαινόμενο των ανεμοστρόβιλων. Παράλληλα, μια τεράστια ζώνη «Επιπέδου 1» εκτείνεται από τις χώρες της Βαλτικής, περνά από τα Βαλκάνια και την Ιταλία, φτάνοντας μέχρι τις πύλες της χώρας μας.

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Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Η Ελλάδα, αν και βρίσκεται στο νότιο περιθώριο αυτού του μετώπου, δεν θα μείνει ανεπηρέαστη. Ο χάρτης δείχνει ότι το βορειοδυτικό άκρο της επικράτειας αγγίζει τη ζώνη Επιπέδου 1.

Συγκεκριμένα, το Βόρειο Ιόνιο, με έμφαση την Κέρκυρα και τους Παξούς, καθώς και τα παραθαλάσσια αλλά και ορεινά τμήματα της Ηπείρου, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με ξαφνικά, βίαια μπουρίνια. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες αυτών των περιοχών πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και στις θαλάσσιες δραστηριότητες.

Όσον αφορά την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, η αστάθεια θα γίνει αισθητή μέσω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας. Η κίτρινη γραμμή του ESTOFEX «αγκαλιάζει» τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, ακόμα και το Βόρειο Αιγαίο. Αυτό μεταφράζεται σε υψηλή πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, οι οποίες αν και θα έχουν τοπικό χαρακτήρα, θα συνοδεύονται από εκατοντάδες ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες, ειδικά όσους βρίσκονται σε κάμπινγκ, παραλίες ή ορεινά μονοπάτια, να αναζητούν ασφαλές καταφύγιο μόλις ακουστούν οι πρώτες βροντές, καθώς οι καλοκαιρινές καταιγίδες έχουν την τάση να αναπτύσσονται ραγδαία και να παρουσιάζουν μεγάλη τοπική ένταση.

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