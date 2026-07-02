Συρία: Έκρηξη στο κέντρο της Δαμασκού, κοντά στο Παλάτι της Δικαιοσύνης - 5 νεκροί και 15 τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το κέντρο της Δαμασκού στη Συρία, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Πρώτες πληροφορίες και εικόνες κάνουν λόγο για θύματα και τραυματίες.

Συριακές υγειονομικές πηγές αναφέρουν 5 νεκρούς και 15 τραυματίες από την έκρηξη σε καφετέρια κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο, το οποίο ωστόσο δεν υπέστη ζημιές.

Τα αίτια της έκρηξη δεν έχουν γίνει γνωστά, αν πρόκειται για ατύχημα ή τρομοκρατικη ενέργεια.

? BREAKING:



?? Reports of an explosion in a Damascus café, near the Palace of Justice.



Witnesses say there are several casualties. No word on the cause.



Writer: Jamiepic.twitter.com/HFSZmd9EnY — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 2, 2026