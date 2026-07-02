Κίνα: Ταυτοποιήθηκε ο πιλότος που έριξε αεροσκάφος στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου

Το περιστατικό αποσιωποιήθηκε από τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης για μία εβδομάδα

Ελένη Ευστρατίου

Κίνα: Ταυτοποιήθηκε ο πιλότος που έριξε αεροσκάφος στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο 66χρονος πιλότος, που έριξε το αεροσκάφος στον Πύργο CITIC στο Πεκίνο, είχε ιστορικό χρόνιων αϋπνιών, άγχους και αυτοκτονικών τάσεων.
  • Το αεροσκάφος πέταξε σε έναν από τους πιο προστατευμένους εναέριους χώρους της Κίνας, κοντά στην έδρα του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, πριν συντριβεί στον ουρανοξύστη.
  • Από τη συντριβή σκοτώθηκε ο πιλότος και τραυματίστηκαν 13 άτομα στον πύργο, ενώ όλοι οι τραυματίες βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
  • Ο πιλότος είχε λάβει δίπλωμα πιλότου αθλητικού αεροσκάφους το 2021 και ιδιωτικού πιλότου το 2024, και εγκατέλειψε την καθορισμένη ζώνη πτήσης πριν την πρόσκρουση.
  • Το αεροσκάφος ήταν διθέσιο μονοκινητήριο Aurora SA60L, κατασκευασμένο από την κινεζική εταιρεία Sunward Aircraft.
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Δημοσιεύθηκαν σήμερα οι πληροφορίες πίσω από το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή στο Πεκίνο, όταν ένα μικρό αεροσκάφος έπεσε πάνω στον ψηλότερο ουρανοξύστη της πόλης.

Σημειώνεται ότι όλα τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης αποσιώπησαν το περιστατικό και «κατέβασαν» όλες τις εικόνες και βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μία εβδομάδα μετά, οι κινεζικές αρχές έκαναν λόγο για έναν πιλότο ο οποίος έπασχε από «χρόνια αϋπνία και άγχος» ενώ είχε αναφερθεί σε αυτοκτονικές τάσεις. Σημειώθηκε ότι έκανε την ενέργεια αυτή για προσωπικούς λόγους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 26 Ιουνίου, όταν το αεροσκάφος έπεσε στον Πύργο CITIC , με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος και 13 άτομα που βρίσκονταν στον πύργο να τραυματιστούν.

Το αεροσκάφος κατάφερε να πετάξει σε έναν από τους πιο προστατευμένους εναέριους χώρους της Κίνας, λίγα χιλιόμετρα από την έδρα του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, σε μία κεντρική επιχειρηματική περιοχή.

Από τη συντριβή, θραύσματα γυαλιού και κομμάτια του αεροσκάφους έπεσαν στο δρόμο, προκαλώντας πανικό στους παρευρικσόμενους στο σημείο. Σημειώνεται ότι όλοι οι τραυματίες από το συμβάν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ ένα άτομο έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Η ταυτότητα του πιλότου

Μετά από έρευνα που έκαναν οι κινεζικές αρχές διαπιστώθηκε πως ο 66χρονος πιλότος ήταν διαζευγμένος και ζούσε μόνος. Μάλιστα, είχε χρόνια προβλήματα άγχους και αϋπνίας, ενώ στο προσωπικό του ημερολόγιο είχε αναφερθεί αρκετές φορές στην πρόθεσή του να λάβει τέλος στη ζωή του.

Η κυβέρνηση της επαρχίας Τσαογιάνγκ που έκανε την ανακοίνωση σημείωσε πως ο άνδρας είχε αποκτήσει δίπλωμα πιλότου αθλητικού αεροσκάφους το 2021 και στη συνέχεια άδεια πιλότου ιδιωτικού αεροσκάφους το 2024

Την ημέρα του συμβάντος, είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Πινγκού, προαστίου του Πεκίνου όπου λειτουργεί σχολή εκπαίδευσης πιλότων, στη συνέχεια «εγκατέλειψε την καθορισμένη ζώνη πτήσης» και «σταμάτησε κάθε επικοινωνία» προτού προσκρούσει στον ουρανοξύστη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το αεροσκάφος με το οποίο πέταξε ήταν ένα διθέσιο, μονοκινητήριο Aurora SA60L, κατασκευασμένο από την κινεζική εταιρεία Sunward Aircraft, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Ο πύργος Citic είναι ένας ουρανοξύστης ύψους 528 μέτρων κατασκευασμένος από γυαλί και χάλυβα. Περιλαμβάνει 108 επίπεδα πάνω από το έδαφος και στεγάζει τον κρατικό επενδυτικό όμιλο CITIC Group, την Alibaba, αλλά και δεκάδες ακόμη μεγάλες επιχειρήσεις.

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