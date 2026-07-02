Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον υποψήφιο γ.γ. του ΟΗΕ Macky Sall

Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υποψήφιο γ.γ. του ΟΗΕ Macky Sall

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Macky Sall, υποψήφιο για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Ο Macky Sall ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για το πρόγραμμα και τις προτεραιότητές του στον ΟΗΕ.

Συζήτησαν για τη θέση της Αφρικής και των χωρών του Παγκοσμίου Νότου στο παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης.

Ο Macky Sall υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Σενεγάλης από το 2012 έως το 2024 και ήταν πρωθυπουργός από το 2004 έως το 2007.

Το 2022, ο Macky Sall ανέλαβε την προεδρία της Αφρικανικής Ένωσης για ένα έτος. Snapshot powered by AI

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Macky Sall, υποψήφιο για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και πρώην Πρόεδρο της Σενεγάλης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Sall ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για το πρόγραμμα και τις προτεραιότητές του για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Aνταλλάγησαν ακόμη απόψεις για τη θέση της Αφρικής και των χωρών του Παγκοσμίου Νότου στο σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Ο Μακί Σαλ (Macky Sall) διετέλεσε πρόεδρος της Σενεγάλης από τις 2 Απριλίου 2012 έως τις 2 Απριλίου 2024 και επανεξελέγη από τον 1ο γύρο το 2019. Ήταν πρωθυπουργός της χώρας από το 2004 ως το 2007.

Το 2022 ανέλαβε την προεδρία της Αφρικανικής Ένωσης για ένα έτος.

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