Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον υποψήφιο γ.γ. του ΟΗΕ Rafael Grossi στο Μαξίμου

Συζητήθηκαν οι προτεραιότητες του Grossi, οι κρίσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή και η πυρηνική ενέργεια

Επιμέλεια - Ελένη Ευστρατίου

Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον υποψήφιο γ.γ. του ΟΗΕ Rafael Grossi στο Μαξίμου

Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Rafael Grossi

ΓΤ Πρωθυπουργού
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  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Rafael Grossi στο Μέγαρο Μαξίμου.
  • Συζητήθηκαν οι προτεραιότητες του Grossi ως υποψηφίου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.
  • Ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις κρίσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.
  • Συζητήθηκε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας.
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O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Rafael Grossi, Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, υπό την ιδιότητά του κ. Grossi ως υποψηφίου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

mitsotakis-grossi

Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Rafael Grossi

ΓΤ Πρωθυπουργού

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτεραιότητές του κ. Grossi ως υποψηφίου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ. Συζητήθηκαν ακόμα οι κρίσεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η ειρηνική χρήση πυρηνικής ενέργειας.

Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι

Ο Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι (γεννημένος στις 29 Ιανουαρίου 1961) είναι Αργεντινός διπλωμάτης. Υπηρετεί ως Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) από τις 3 Δεκεμβρίου 2019. Διετέλεσε προηγουμένως πρέσβης της Αργεντινής στην Αυστρία, παράλληλα με τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και διεθνείς οργανισμούς με έδρα τη Βιέννη (2013–2019).

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