Χανιά: Κατέληξε ο ηλικιωμένος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Τραγική κατάληξη για τον 83χρονο άνδρα που παρασύρθηκε από ΙΧ σήμερα το πρωί, στο κέντρο των Χανίων και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Εφέδρων Πολεμιστών και Γεωργιλάδων.

Μετά από ολιγόωρη νοσηλεία του στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων, ο 83χρονος άνδρας που είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά, κατέληξε, παρά τη μεγάλη ιατρική προσπάθεια.

Η τροχαία διερευνά τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος