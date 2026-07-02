Χανιά: Κατέληξε ο ηλικιωμένος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Η τροχαία διερευνά τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τραγική κατάληξη για τον 83χρονο άνδρα που παρασύρθηκε από ΙΧ σήμερα το πρωί, στο κέντρο των Χανίων και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Εφέδρων Πολεμιστών και Γεωργιλάδων.
Μετά από ολιγόωρη νοσηλεία του στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων, ο 83χρονος άνδρας που είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά, κατέληξε, παρά τη μεγάλη ιατρική προσπάθεια.
Η τροχαία διερευνά τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Δίκη Βαλυράκη: Η κατάθεση αναλυτή ψηφιακών δεδομένων
16:37 ∙ ANNOUNCEMENTS
Το ChatGPT είναι πλέον στο Viber
16:31 ∙ ANNOUNCEMENTS
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 89 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Ιούνιο
15:53 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά: Κατέληξε ο ηλικιωμένος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
14:33 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στην περιοχή Μεσοχώρι στην Ανάβυσσο
14:15 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ