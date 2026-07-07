«McNEAL» Η τελευταία ανθρώπινη ιστορία στο ρόλο του Jacob McNeal ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

Η Happy Productions εξασφάλισε και παρουσιάζει κατ' αποκλειστικότητα για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «McNeal», το θεατρικό γεγονός που συγκλόνισε το Broadway και σηματοδότησε το πολυαναμενόμενο θεατρικό ντεμπούτο του οσκαρικού Robert Downey Jr.

Το αριστούργημα του βραβευμένου με Pulitzer Ayad Akhtar, που ανέβηκε με τεράστια επιτυχία στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης, αποτέλεσε το απόλυτο talk-of-the-town της θεατρικής σεζόν, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές για τη θεματική του τόλμη και τη σκηνική του πρωτοπορία.

Το έργο θα παρουσιαστεί στο Θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ, με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, μετά τη διετή σαρωτική επιτυχία της «Φάλαινας», να αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του Jacob McNeal. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο καταξιωμένος Χρήστος Σουγάρης, στην πρώτη του συνεργασία με τον Δαδακαρίδη.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Jacob McNeal, ένας διάσημος, αμφιλεγόμενος και αυτοκαταστροφικός συγγραφέας, που βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του, διεκδικώντας το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Καθώς όμως η σχέση του με τον γιο του, το παρελθόν του και η ίδια η δημιουργική του διαδικασία αρχίζουν να καταρρέουν, ο McNeal έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα και τρομακτική πραγματικότητα: την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το «McNeal» είναι ένα αιχμηρό ψυχολογικό και ψηφιακό θρίλερ που θέτει με οξύτητα τα πιο κρίσιμα ερωτήματα της εποχής μας. Μιλά για την εξουσία, τη ματαιοδοξία, την οικογένεια, τη δημιουργία και τα όρια της καλλιτεχνικής ιδιοκτησίας σε έναν κόσμο όπου τα δεδομένα, οι λέξεις και η ίδια η ανθρώπινη σκέψη μπορούν πλέον να αναπαραχθούν και να παραποιηθούν μέσα σε δευτερόλεπτα.Πού σταματά η έμπνευση και πού ξεκινά η λογοκλοπή;



Τι σημαίνει πλέον «πρωτότυπο έργο»;



Και κυρίως: μπορεί η τέχνη να παραμείνει ανθρώπινη σε έναν κόσμο όπου οι μηχανές αρχίζουν να δημιουργούν;