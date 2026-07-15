ΜΕΓΑ: «Πρωταγωνιστής της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Η ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε. αναδείχθηκε για ακόμη μια χρονιά «Πρωταγωνιστής της Ελληνικής Οικονομίας 2026» στον κλάδο «Χαρτικά Ατομικής Υγιεινής - Tissue», στο πλαίσιο του θεσμού «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας» της Direction Business Network.

Η σημαντική αυτή βράβευση αναγνωρίζει τη δυναμική πορεία της ΜΕΓΑ και τη συμβολή της στην ελληνική οικονομία, μέσα από την παραγωγή, τις επενδύσεις, την καινοτομία, την απασχόληση και την εξωστρέφεια. Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της στην Ελλάδα, με ισχυρή παραγωγική βάση, τεχνολογική υπεροχή και σταθερή προσήλωση στην αδιαπραγμάτευτη προϊοντική ασφάλεια.

Μέσα από ισχυρά brands, όπως EveryDay, Babylino Sensitive, BabyCare, Sani, Wet Hankies, Pom Pon, ΜΕΓΑ, Rispet κ.ά., η εταιρεία έχει προσφέρει καινοτόμες λύσεις αποδεδειγμένης προστασίας, εξελίσσοντας την προσωπική υγιεινή και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων καταναλωτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με πίστη στις δυνατότητες της χώρας μας, η ΜΕΓΑ διατηρεί το 100% της παραγωγής της στην Ελλάδα. Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις άνω των 86.000 τ.μ. και επενδύσεις που ξεπερνούν τα 270 εκατ. ευρώ το διάστημα 2000 - 2025, η ΜΕΓΑ έχει αναδείξει τις παραγωγικές μονάδες της σε σημείο αναφοράς για την τεχνολογική και βιομηχανική αριστεία σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η συνεχής αναβάθμιση του εξοπλισμού της, οι αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής, τα ρομποτικά συστήματα συσκευασίας και τα προηγμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου ενισχύουν διαρκώς την παραγωγική της δυναμικότητα και την τεχνολογική δυνατότητα ενσωμάτωσης καινοτομίας, καθώς και διαδικασιών μείωσης του περιβαλλοντικού της αντικτύπου.

Η εξωστρέφεια αποτελεί βασικό άξονα της αναπτυξιακής της πορείας. Ο εξαγωγικός κύκλος εργασιών της ΜΕΓΑ έχει υπερδωδεκαπλασιαστεί τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, ενώ σήμερα τα προϊόντα της διατίθενται σε πέντε ηπείρους, διευρύνοντας διαρκώς το διεθνές αποτύπωμα της ελληνικής βιομηχανίας.

Η διάκριση «ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ» αποτυπώνει τη συνέπεια με την οποία η ΜΕΓΑ επενδύει στη χώρα μας, στηρίζει την απασχόληση και συμβάλλει ουσιαστικά στην ελληνική οικονομία. Με πυξίδα την καινοτομία, την ποιότητα, την προϊοντική ασφάλεια και τον σεβασμό στον άνθρωπο, η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται με σταθερό προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, εκπροσωπώντας επάξια την ελληνική παραγωγή στις διεθνείς αγορές.