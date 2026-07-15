Μέσα μεταφοράς: Τι αλλάζει με το θερινό πρόγραμμα σε Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία και Τραμ

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Μέσα μεταφοράς: Τι αλλάζει με το θερινό πρόγραμμα σε Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία και Τραμ
Bigstock®
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Εφαρμόζεται θερινό πρόγραμμα σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς με μειωμένη συχνότητα δρομολογίων έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.
  • Αυξάνεται η συχνότητα δρομολογίων στις γραμμές που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο, το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη.
  • Η γραμμή 122 θα λειτουργεί καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
  • Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των φοιτητικών γραμμών 242, 250 και Ε90 λόγω ολοκλήρωσης πανεπιστημιακών εξετάσεων.
  • Οι συχνότητες σε ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ προσαρμόζονται με βάση τη θερινή ζήτηση, ενώ οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές μέσω εφαρμογών και ιστοσελίδων.
Snapshot powered by AI

Με το θερινό πρόγραμμα λειτουργούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ, Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ), γεγονός που σημαίνει λιγότερο συχνά δρομολόγια για το επιβατικό κοινό.

Οι τροποποιήσεις γίνονται κάθε χρόνο λόγω της μειωμένης κίνησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και θα διαρκέσουν έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει η σταδιακή επιστροφή στους κανονικούς ρυθμούς.

Τι ισχύει για λεωφορεία και τρόλεϊ

Ο ΟΑΣΑ έχει ήδη ενεργοποιήσει την πρώτη φάση του καλοκαιρινού σχεδιασμού («Θερινό Ι»). Το πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί σταδιακά μέσα στον Ιούλιο, θα ισχύσει για όλο τον Αύγουστο, ενώ τα χειμερινά δρομολόγια θα επανέλθουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, η μείωση των δρομολογίων δεν αφορά το σύνολο των γραμμών:

  • Ενίσχυση δρομολογίων: Αυξάνεται η συχνότητα στις γραμμές που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη.

  • Γραμμή 122 (Βάρκιζα – Στ. Αργυρούπολη): Η συγκεκριμένη καλοκαιρινή γραμμή για τις παραλίες θα λειτουργεί πλέον καθημερινά και όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα.

  • Αναστολή γραμμών: Λόγω της ολοκλήρωσης των πανεπιστημιακών εξετάσεων, σταματούν προσωρινά τη λειτουργία τους οι φοιτητικές γραμμές 242, 250 και Ε90.

Για τις καθημερινές αλλαγές και την ακριβή ώρα διέλευσης των οχημάτων, οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή τηλεματικής του ΟΑΣΑ ή την ιστοσελίδα telematics.oasa.gr.

Τι ισχύει για Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ

Η ΣΤΑΣΥ προσαρμόζει επίσης τις συχνότητες των μέσων σταθερής τροχιάς με βάση τη θερινή ζήτηση:

  • Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ): Οι συρμοί διέρχονται ανά 7 με 7,5 λεπτά τις καθημερινές.

  • Γραμμή 2 (Μετρό): Τις ώρες αιχμής (07:00 - 19:00) τα δρομολόγια γίνονται ανά 4,5 λεπτά, ενώ τις υπόλοιπες ώρες η συχνότητα κυμαίνεται από 5 έως 7 λεπτά.

  • Γραμμή 3 (Μετρό): Λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών, ισχύει ειδικό καθεστώς. Οι συρμοί περνούν ανά 4,5 λεπτά το πρωί (ώρες αιχμής) και ανά 5,5 έως 8 λεπτά την υπόλοιπη ημέρα.

  • Τραμ: Τα δρομολόγια εκτελούνται περίπου ανά 12 λεπτά μέχρι τις 22:00 το βράδυ.

Οι αρμόδιοι συγκοινωνιακοί φορείς θεωρούν ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις επαρκούν για την καλοκαιρινή κίνηση, ωστόσο συνιστούν στους επιβάτες να ελέγχουν τακτικά για τυχόν έκτακτες τροποποιήσεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:08LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Σκίστηκε πάλι το παντελόνι του ενώ τραγουδούσε - Η αντίδρασή του

19:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο κολοσσός της Τεχνητής Νοημοσύνης που φοβάται ότι θα φέρει το τέλος του κόσμου - Γιατί προσλαμβάνει ειδικούς των όπλων μαζικής καταστροφής

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στον Ασπρόπυργο: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι – Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Βασιλική Κωστοπούλου: «Είμαι Ελληνίδα αυτιστική και μένω στο Άργος — Την πόλη που πυροβολεί ανθρώπους σε πανικό»

18:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Τα μεγάλα έργα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική

18:45LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Συγκινεί ο Πασχάλης Τσαρούχας - «Απόψε θα κοιτάξουμε τον ουρανό και θα είσαι εκεί»

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Νεοχωρούδα Ωραιοκάστρου: Μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ελευθερούπολη Καβάλας

18:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η FIFA θα παραβιάσει τους κανόνες με ένα 30λεπτο σόου στο ημίχρονο του τελικού

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Πολύκαρπος Γεωργιάδης: «Από το μέιλ έμαθα ότι ήμουν σε δύο σημεία ταυτόχρονα, έξω από την Μαρφίν και στον Κορυδαλλό»

18:14ANNOUNCEMENTS

ΜΕΓΑ: «Πρωταγωνιστής της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα μεταφοράς: Τι αλλάζει με το θερινό πρόγραμμα σε Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία και Τραμ

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη στιγμή και θα συνεχίσει να το κάνει

17:50ANNOUNCEMENTS

Human Foosball Arena: Το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι του καλοκαιριού βρίσκεται στο κατάστημα της Allwyn στο Σύνταγμα

17:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Λήγει η προθεσμία για τη χρήση του - Μέχρι πότε πρέπει να εξαργυρωθεί

17:48LIFESTYLE

Έρλινγκ Χάαλαντ: Άφησε τα γήπεδα για τη μόδα – Βίντεο

17:47ΦΑΡΜΑΚΟ

Η παρατεταμένη χρήση συγκεκριμένων αντισυλληπτικών αυξάνει τον κίνδυνο μηνιγγιώματος 

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουλίου: Ποια ημέρα θα δούμε το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

17:31ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Λήγει αύριο η προθεσμία υποβολής του - Τι να προσέξετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η δυσκολότερη ημέρα με 40άρια στις πόλεις – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

17:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυρτώ Κοροβέση: Ορκίστηκε η νεότερη βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου – Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Το τηλέφωνο της ηλικιωμένης στην οικιακή βοηθό πριν την τραγωδία - «Ο παππούς κάτι πείραξε στην κουζίνα και μυρίζει»

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Νεκρές δύο γυναίκες σε τροχαίο - Στο ίδιο σημείο είχαν χάσει τη ζωή τους δύο νέοι πριν από ένα μήνα

07:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαστική απόφαση για τα Airbnb: Απαγορεύονται αν δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας

12:30ΕΥ ΖΗΝ

5 απλές συνήθειες μετά το βραδινό για να πέσει η χοληστερόλη

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουλίου: Ποια ημέρα θα δούμε το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: 112 για εκκένωση του βόρειου τμήματος της Σουρωτής, επιχειρούν 7 εναέρια μέσα

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Νεοχωρούδα Ωραιοκάστρου: Μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Contender» επέστρεψε: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας

15:35ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θυμάται το συμβάν» – Απώλεια μνήμης και σοκ για τον Σέρβο επιβάτη στην πτήση της Ryanair

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Είμαστε περήφανοι, πατέρα»: Η ανάρτηση της κόρης του Νίκου Χαρδαλιά μετά τον απολογισμό στο Ωδείο Αθηνών

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Μητέρα έφερε στον κόσμο το 14ο παιδί της – Το συγκινητικό μήνυμα της κλινικής

18:45LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Συγκινεί ο Πασχάλης Τσαρούχας - «Απόψε θα κοιτάξουμε τον ουρανό και θα είσαι εκεί»

12:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρω Κοντού: «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει» – Η συγκίνηση του Γιώργου Κωνσταντίνου για την απώλεια της αγαπημένης του συμπρωταγωνίστριας

16:32ΕΛΛΑΔΑ

«Όσο προχωρούσε ο μετροπόντικας, οι ρωγμές μεγάλωναν»: Αγωνιούν οι κάτοικοι στην Κυψέλη για καθιζήσεις που προκάλεσε ο μετροπόντικας για την γραμμή 4 του Μετρό - Ζημιές σε 30 πολυκατοικίες

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: «Εμφύλιος» και άγριο ξύλο μεταξύ Αργεντινών οπαδών στην Ατλάντα πριν από τον ημιτελικό με την Αγγλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ