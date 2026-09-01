Ο Αδάμ Σιάγας παρουσιάζει το ηλεκτρονικό μουσικό project Tengu Ni Naru στο Πλανητάριο, μεταμορφώνοντας τον θόλο σε ένα οπτικοακουστικό ταξίδι στο ηλιακό μας σύστημα.

Το project, που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, αξιοποιεί ηχητικά δεδομένα από το διάστημα, τα οποία επεξεργάζεται με synthesizers, drum machines και εφέ. Κινούμενο ανάμεσα σε ambient ατμόσφαιρες και techno αισθητική, δημιουργεί ένα ιδιαίτερο ηχητικό σύμπαν, όπου η επιστήμη συναντά τη μουσική φαντασία.

Ο Αδάμ Σιάγας είναι πολυοργανίστας μουσικός, συνθέτης και παραγωγός, με δράση στη μουσική και τις παραστατικές τέχνες. Ως Tengu Ni Naru, πειραματίζεται με ηλεκτρονικούς και ακουστικούς ήχους, δημιουργώντας ηχητικά τοπία με tribal, industrial και techno επιρροές.

Art & Science Installations

Ο Γιώτης Βράντζας και ο Σάββας Λεσπουρίδης δημιουργούν μια σειρά από Art & Science installations, όπου η εικόνα, ο ήχος και η εικαστική δημιουργία συναντούν την επιστήμη, μεταμορφώνοντας τον χώρο ειδικά για τη βραδιά.

Ο Γιώτης Βράντζας είναι σκηνοθέτης, animator και καλλιτεχνικός διευθυντής της Macine Motion Pictures. Δημιουργεί ταινίες και οπτικοακουστικά έργα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σχέση ιστορίας, μνήμης και εικαστικής δημιουργίας. Σχεδιάζει και παράγει πολυμεσικές εφαρμογές για μουσεία, έχοντας διακριθεί πέντε φορές στον διεθνή διαγωνισμό Museums in Short.

Ο Σάββας Λεσπουρίδης (aka Savvas The Clash) κινείται ανάμεσα στη ζωγραφική, τη φωτογραφία, τις κατασκευές, τη μουσική και ό,τι οι «άλλοι» ονομάζουν Τέχνη. Με λίγα λόγια, δημιουργεί. Και μάλλον, τελικά, πρέπει να είναι αρχιτέκτονας.

Party με DJ & Space Cocktails στο Planetarium Barestaurant

Μετά το live, οι DJ Kosmik & DJ Totsouko ανεβάζουν τις συχνότητες στο Planetarium Barestau, με μουσική, space cocktails και party κάτω από τον θόλο και τα αστέρια.

INFO

Πότε: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026

Live performance στο Πλανητάριο: 20:30

After Party: 21:30

Εισιτήρια

Live Performance (περιλαμβάνει 1 cocktail)

Προπώληση: 12€

Ταμείο: 15€

After Party: Ελεύθερη είσοδος

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/cosmic-vibes/

Μια βραδιά ήχου, εικόνας, τέχνης και επιστήμης, με φόντο το Σύμπαν.

Σας περιμένουμε στο ΝΟΗΣΙΣ after dark!

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