Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το 13ο Συνέδριο ΣΥΦΑΚ στο Ηράκλειο Κρήτης

Οκτώ στρογγυλά τραπέζια και 5 ομιλίες επιστημονικού ενδιαφέροντος θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του 13ου Συνεδρίου του ΣΥΦΑΚ «Φαρμακείο: Υπηρεσίες Υγείας, Ομορφιάς & Ευεξίας στην ΑΙ Εποχή», που θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2026, στο ξενοδοχείο Atlantis, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το συνέδριο διοργανώνουν ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου & Κρήτης (ΣΥ.Φ.Α.Κ.) και η Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία (Ε.Φ.Ε.) και τελεί υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής είναι ο κ. Κωνσταντίνος Δεμέτζος, Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας & Νανοτεχνολογίας στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας, και στόχος του συνεδρίου είναι να προωθήσει την επαγγελματική ανάπτυξη και ενημέρωση των Φαρμακοποιών και Βοηθών Φαρμακείων, να προάγει την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εμπλεκομένων στο φάρμακο, να ενισχύσει τη διεπιστημονικότητα και τη συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας. Την εναρκτήρια ομιλία, με θέμα «Προσέγγιση στην Ιατρική του τρόπου Ζωής (Life style Medicine). Ξεκινώντας από το Φαρμακείο», θα πραγματοποιήσει η Καθηγήτρια Ιωάννα Χήνου, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων στο Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ.

Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω στρογγυλά τραπέζια:

Η μετάβαση από τη θεραπευτική των μικρών μορίων στη βιο-προγραμματιζόμενη θεραπεία. Το Φαρμακείο στην Εποχή των Βιολογικών και των Προηγμένων Θεραπειών

Συνεταιρισμοί σε Συμμαχία: Η Στρατηγική Δύναμη της Συνεργασίας για τον Φαρμακοποιό

Το Φαρμακείο ως Brand: Πώς χτίζεις εμπιστοσύνη σε εποχή δυσπιστίας. Από τα δεδομένα στην πιστότητα: Γιατί ο πελάτης μένει ή φεύγει

Πρόσβαση στο Φάρμακο: Η Μεγάλη Εικόνα. Ποιος και πώς αποφασίζει

Ο Ασθενής με χρόνιο νόσημα επιστρέφει κάθε μήνα στο Φαρμακείο. Πώς γίνεσαι ο σύμμαχος που χρειάζεται;

Αυτοφροντίδα: Η μεγάλη ευκαιρία του φαρμακείου που δεν πρέπει να χαθεί. Αυτοδιάγνωση στην εποχή του ChatGPT: Όταν ο ασθενής έρχεται με διάγνωση από το κινητό (AI)

Συμπληρώματα διατροφής στο Φαρμακείο: Στοχευμένες προτάσεις ευεξίας και υγείας.

Ξεχωριστή στιγμή για το συνέδριο θα αποτελέσει το στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Οι Κρίκοι της Αλυσίδας του Φαρμάκου στη Νέα Εποχή: προκλήσεις & ευκαιρίες», το οποίο θα συντονίσει ο κ. Δημήτρης Αλιμπέρτης, Γενικός Διευθυντής Ομίλου ΣΥ.Φ.Α.Κ., και στο οποίο συμμετέχουν οι κ.κ. Σπύρος Σαπουνάς, Πρόεδρος ΕΟΦ, Μπάμπης Καραθάνος, Σύμβουλος Υπουργού Υγείας για θέματα φαρμακευτικής πολιτικής, Απόστολος Βαλτάς, Πρόεδρος Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΣΦΕΕ, Γενικός Διευθυντής Novo Nordisk Hellas, Βασίλης Πενταφράγκας, Εντεταλμένος Σύμβουλος ΠΕΦ, Γρηγόρης Καρέλος, Πρόεδρος Συνδέσμου ΕΦΕΧ, Γενικός Διευθυντής Kenvue, και Χαράλαμπος Κετσιμπάσης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΥ.Φ.Α.Κ. Παρέμβαση θα πραγματοποιήσουν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος Βασίλειος Μπιρλιράκης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος Μέμη Τσεκούρα. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν, επίσης, τιμητικές βραβεύσεις σε στελέχη της φαρμακευτικής αγοράς, ως αναγνώριση της πολυετούς και πολύτιμης προσφοράς τους στον φαρμακευτικό κλάδο.

Το 13ο Συνέδριο ΣΥ.Φ.Α.Κ. φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο συνάντησης για την επιστημονική κοινότητα, τους επαγγελματίες υγείας, τους θεσμικούς φορείς και τη φαρμακευτική αγορά, ανοίγοντας τη συζήτηση για τον ρόλο και το μέλλον του φαρμακείου σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις δημιουργούν νέα δεδομένα και νέες ανάγκες.

Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και να κάνετε την εγγραφή σας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου syfak-congress.gr.

Παράλληλα με το Επιστημονικό Συνέδριο διοργανώνεται «Διήμερο Δράσεων Υγείας & Πρόληψης» για όλους τους πολίτες.

Με σταθερή αναφορά στην κοινωνία και τη δημόσια υγεία, ο ΣΥ.Φ.Α.Κ. διευρύνει τη φετινή διοργάνωση με το «Διήμερο Δράσεων Υγείας & Πρόληψης», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, στην Πλατεία Ελευθερίας, στην καρδιά του Ηρακλείου.

Πρόκειται για μια ανοιχτή δράση που περιλαμβάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και ενημερωτικές δράσεις για τους πολίτες, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης γύρω από σημαντικά ζητήματα υγείας.

Το «Διήμερο» υλοποιείται με τη συνεργασία σημαντικών φορέων της πόλης και της Περιφέρειας, μεταξύ των οποίων η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Ηρακλείου, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης (7η ΥΠΕ), ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ. Ν. Ηρακλείου, η Ένωση Ελλήνων Ασθενών και τοπικοί σύλλογοι ασθενών, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης. Ιδιαίτερη σημασία στην εκδήλωση προσδίδει η παρουσία της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας, κυρίας Χριστίνας-Μαρίας Κράββαρη.