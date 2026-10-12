«Η υγεία των παιδιών και των εφήβων στο επίκεντρο» - Εκδηλώσεις ενημέρωσης για τον HPV σε 4 πόλεις

 Τέσσερις πόλεις της Αιτωλοακαρνανίας φιλοξενούν ανοιχτές εκδηλώσεις ενημέρωσης για τον HPV που διοργανώνονται από την MSD Ελλάδος

Newsroom

«Η υγεία των παιδιών και των εφήβων στο επίκεντρο» - Εκδηλώσεις ενημέρωσης για τον HPV σε 4 πόλεις
ANNOUNCEMENTS
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τέσσερις ανοιχτές εκδηλώσεις σε ισάριθμες πόλεις της Αιτωλοακαρνανίας (Αμφιλοχία, Ναύπακτος, Μεσολόγγι, Αγρίνιο), η MSD Ελλάδος ενισχύει την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τον Ιό των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV) και τη σημασία της πρόληψης.

Με κεντρικό μήνυμα «Η υγεία των παιδιών και των εφήβων στο επίκεντρο», οι εκδηλώσεις έχουν στόχο να προσφέρουν έγκυρη, επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση για τον HPV, τη σημασία της πρόληψης και τις σύγχρονες δυνατότητες προστασίας μέσω του εμβολιασμού.

Στις τέσσερις εκδηλώσεις θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν με απλό και κατανοητό τρόπο χρήσιμες πληροφορίες για τον HPV, θα εξηγήσουν ποιους αφορά ο ιός, γιατί η έγκαιρη πρόληψη είναι καθοριστικής σημασίας και θα απαντήσουν σε ερωτήματα του κοινού σχετικά με τον εμβολιασμό παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν κατά σειρά στις εξής πόλεις:

  • Αμφιλοχία, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, 18:30-19:30 - Hotel Amvrakia, Ανδρέα Στράτου 60.
  • Ναύπακτος, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, 18:30-19:30 - Hotel Nafs, Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα 33.
  • Μεσολόγγι, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, 18:30-19:30 - Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, Σταυροπούλου 31.
  • Αγρίνιο, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, 18:30-19:30 - Παπαστράτειο Μέγαρο, Δεληγιώργη 2.

Στις εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν ως ομιλητές, ο Χρήστος Μαυραγάνης, Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος, Γυναικολόγος - Ογκολόγος (Αμφιλοχία, Ναύπακτος, Μεσολόγγι, Αγρίνιο), η Αγλαΐα Γκούρλια - Μητρομάρα, Παιδίατρος (Αμφιλοχία, Αγρίνιο) και η Δέσποινα Γκέντζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (Ναύπακτος, Μεσολόγγι). Μετά το τέλος των ομιλιών θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τις απορίες τους και να λάβουν απαντήσεις από τους ειδικούς.

Η συμβολή της πρόληψης στην εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) για την εξάλειψη της νόσου ως προβλήματος δημόσιας υγείας έως το 2030.

Η στρατηγική του Π.Ο.Υ. θέτει τρεις βασικούς στόχους έως το 2030:

- εμβολιασμό του 90% των κοριτσιών έως την ηλικία των 15 ετών,

- διενέργεια HPV testing στο 70% των γυναικών έως την ηλικία των 35 ετών και επανάληψη του ελέγχου έως την ηλικία των 45 ετών,

- και κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση του 90% των γυναικών με (προ)καρκινικές αλλοιώσεις ή καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Στην Ελλάδα καταγράφεται σταθερή αλλά σχετικά αργή πρόοδος στην εμβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που βασίστηκε σε δεδομένα της Εθνικής Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΗΔΙΚΑ) και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Vaccinei, η πλήρης εμβολιαστική κάλυψη με δύο δόσεις στα κορίτσια έως την ηλικία των 15 ετών αυξήθηκε από 47,7% το 2022 σε περίπου 52,5% το 2024. Η εξέλιξη αυτή είναι θετική, ωστόσο δείχνει ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο βελτίωσης, καθώς σχεδόν ένα στα δύο κορίτσια δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του, με αποτέλεσμα η χώρα να απέχει σημαντικά από τον στόχο του 90% που έχει θέσει ο Π.Ο.Υ.

Μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές, η MSD Ελλάδος επιδιώκει να στηρίξει την έγκυρη ενημέρωση γύρω από τον HPV, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να συζητήσουν με ειδικούς και να λάβουν αξιόπιστες πληροφορίες για την πρόληψη και την προστασία της υγείας τους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:00ΚΟΣΜΟΣ

Γουατεμάλα: Πατέρας θεώρησε νεκρή την 15χρονη κόρη του και εκείνη ξύπνησε στο φέρετρο οκτώ ώρες αργότερα - Βίντεο

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Μαζωνάκης: Τα πρώτα ευρήματα των τοξικολογικών – Εντοπίστηκαν προποφόλη και μιδαζολάμη

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Οικονομίας 2026: Νικητές οι Ρόμπερτ Ε. Χολ και Μάικλ Γούντφορντ «για τα θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης»

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Ξεκινάει 48ωρη κακοκαιρία με καταιγίδες

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στις 25 Νοεμβρίου προκηρύσσει η ΑΔΕΔΥ - 24ωρη πανελλαδική κινητοποίηση

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Πορτοκαλί ή μωβ γλυκοπατάτες; Πώς το χρώμα επηρεάζει τη διατροφική τους αξία

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Αναβαθμίζουμε τη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη στο Κερατσίνι, δημιουργώντας νέα ασφαλή και προσβάσιμα για όλους πεζοδρόμια»

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Οκτώ σπάνιοι ουρακοτάγκοι επέστρεψαν ξανά στην άγρια φύση του Βόρνεο έπειτα από καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν το νησί

12:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτιά» της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες - «Εντυπωσιακή μεταβολή» λέει ο Μαρουσάκης

12:17ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της  Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

12:16ANNOUNCEMENTS

«STILL» ένα άγαλμα που γύρισε τον κόσμο - Η παράσταση-φαινόμενο επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσις

12:13LIFESTYLE

«Harmonia»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα για τη διεθνή συμπαραγωγή της ΕΡΤ και του ITV Studios

12:04LIFESTYLE

«Με θεώρησαν κανίβαλο επειδή έφαγα τις στάχτες της μητέρας μου» - Η εξομολόγηση της ηθοποιού Ρέιτσελ Στέρλινγκ

12:02LIFESTYLE

«Αν δεν υπήρχε η Βίσση, δεν θα με είχατε γνωρίσει ποτέ» - Η ατάκα του Καρβέλα στο Καλλιμάρμαρο πριν από τη ρήξη τους

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Παιδιά και social media: 28 ερωτήσεις και απαντήσεις για το όριο πρόσβασης των 15 ετών από 1/1/2027

11:52LIFESTYLE

The Voice: Η τηλεθέαση, η ατάκα από την Έλενα Παπαρίζου και η ιστορία που συγκίνησε

11:40ANNOUNCEMENTS

«Η υγεία των παιδιών και των εφήβων στο επίκεντρο» - Εκδηλώσεις ενημέρωσης για τον HPV σε 4 πόλεις

11:26LIFESTYLE

«Μήπως είναι λίγο νωρίς;» - Η αντίδραση του Γιάννη Βαρδή για το The Voice μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

11:22WHAT THE FACT

Σούπερ πάγος 10 φορές ισχυρότερος από τον συμβατικό αλλάζει τα πάντα στις κατασκευές

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Υποτίμησε την απειλή των Χούθι – Ο πρίγκιπας διάδοχος μένει σε παλάτια με καταφύγια και αύξησε την ασφάλεια του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαρακατσάνοι: Η ονομασία και η καταγωγή της πανάρχαιας ελληνικής νομαδικής φυλής

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Ξεκινάει 48ωρη κακοκαιρία με καταιγίδες

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 24ώρο για την Αττική - Η πρόγνωση του ECMWF για επικίνδυνες καταιγίδες

10:00ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν σαν να έλεγε: "Έλα εδώ τίγρη, σκότωσέ με"»: Τι συνέβη μετά την τραγωδία σε ζωολογικό κήπο στη Βρετανία

12:17ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της  Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην πανεπιστημιακή κοινότητα: Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, Μανώλης Χαιρετάκης

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για το τέλος Οκτωβρίου - Το ακραίο σενάριο που παρουσιάστηκε

12:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτιά» της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες - «Εντυπωσιακή μεταβολή» λέει ο Μαρουσάκης

11:52LIFESTYLE

The Voice: Η τηλεθέαση, η ατάκα από την Έλενα Παπαρίζου και η ιστορία που συγκίνησε

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς - Οι δικαιούχοι

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Καρέ καρέ το πολύνεκρο τροχαίο στην Τουρκία: Η στιγμή της σύγκρουσης του λεωφορείου με το φορτηγό

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Παιδιά και social media: 28 ερωτήσεις και απαντήσεις για το όριο πρόσβασης των 15 ετών από 1/1/2027

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: «Μπήκαν δύο και μας χτύπησαν» - Οι αντιφάσεις του γιου, το πόρισμα του ιατροδικαστή και ποιον υπέδειξαν οι συγγενείς για τη δολοφονία της 89χρονης

10:37LIFESTYLE

«Ζωή μου, ευτυχία μου» - Ο Πασχάλης Τσαρούχας αποκάλυψε τη σχέση του με την Κατερίνα Νοτοπούλου

07:31ΕΛΛΑΔΑ

«Αμάν, ο προφυλακτήρας μου»: Τα πρώτα λόγια του οδηγού που μπήκε σε ταβέρνα με το αυτοκινητό του!

07:51ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στη φυλακή ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη εκατομμυρίων στον e-ΕΦΚΑ μετά από κατάθεση... 17 ωρών!

21:20ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πέρασε ξυστά από την Αττική ο όγκος των βροχοπτώσεων - Πότε έρχονται καλές μπόρες

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία Γκράβα: Καμία διαρροή φυσικού αερίου - Άγνωστη η προέλευση της οσμής

10:52WHAT THE FACT

Αρχαίο ισπανικό νόμισμα χρησιμοποιήθηκε για εισιτήριο λεωφορείου – Το μυστήριο 70 χρόνια μετά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ