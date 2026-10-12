«Η υγεία των παιδιών και των εφήβων στο επίκεντρο» - Εκδηλώσεις ενημέρωσης για τον HPV σε 4 πόλεις

Με τέσσερις ανοιχτές εκδηλώσεις σε ισάριθμες πόλεις της Αιτωλοακαρνανίας (Αμφιλοχία, Ναύπακτος, Μεσολόγγι, Αγρίνιο), η MSD Ελλάδος ενισχύει την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τον Ιό των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV) και τη σημασία της πρόληψης.

Με κεντρικό μήνυμα «Η υγεία των παιδιών και των εφήβων στο επίκεντρο», οι εκδηλώσεις έχουν στόχο να προσφέρουν έγκυρη, επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση για τον HPV, τη σημασία της πρόληψης και τις σύγχρονες δυνατότητες προστασίας μέσω του εμβολιασμού.

Στις τέσσερις εκδηλώσεις θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν με απλό και κατανοητό τρόπο χρήσιμες πληροφορίες για τον HPV, θα εξηγήσουν ποιους αφορά ο ιός, γιατί η έγκαιρη πρόληψη είναι καθοριστικής σημασίας και θα απαντήσουν σε ερωτήματα του κοινού σχετικά με τον εμβολιασμό παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν κατά σειρά στις εξής πόλεις:

Αμφιλοχία, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, 18:30-19:30 - Hotel Amvrakia, Ανδρέα Στράτου 60.

Ναύπακτος, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, 18:30-19:30 - Hotel Nafs, Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα 33.

Μεσολόγγι, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, 18:30-19:30 - Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, Σταυροπούλου 31.

Αγρίνιο, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, 18:30-19:30 - Παπαστράτειο Μέγαρο, Δεληγιώργη 2.

Στις εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν ως ομιλητές, ο Χρήστος Μαυραγάνης, Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος, Γυναικολόγος - Ογκολόγος (Αμφιλοχία, Ναύπακτος, Μεσολόγγι, Αγρίνιο), η Αγλαΐα Γκούρλια - Μητρομάρα, Παιδίατρος (Αμφιλοχία, Αγρίνιο) και η Δέσποινα Γκέντζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (Ναύπακτος, Μεσολόγγι). Μετά το τέλος των ομιλιών θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τις απορίες τους και να λάβουν απαντήσεις από τους ειδικούς.

Η συμβολή της πρόληψης στην εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) για την εξάλειψη της νόσου ως προβλήματος δημόσιας υγείας έως το 2030.

Η στρατηγική του Π.Ο.Υ. θέτει τρεις βασικούς στόχους έως το 2030:

- εμβολιασμό του 90% των κοριτσιών έως την ηλικία των 15 ετών,

- διενέργεια HPV testing στο 70% των γυναικών έως την ηλικία των 35 ετών και επανάληψη του ελέγχου έως την ηλικία των 45 ετών,

- και κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση του 90% των γυναικών με (προ)καρκινικές αλλοιώσεις ή καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Στην Ελλάδα καταγράφεται σταθερή αλλά σχετικά αργή πρόοδος στην εμβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που βασίστηκε σε δεδομένα της Εθνικής Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΗΔΙΚΑ) και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Vaccinei, η πλήρης εμβολιαστική κάλυψη με δύο δόσεις στα κορίτσια έως την ηλικία των 15 ετών αυξήθηκε από 47,7% το 2022 σε περίπου 52,5% το 2024. Η εξέλιξη αυτή είναι θετική, ωστόσο δείχνει ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο βελτίωσης, καθώς σχεδόν ένα στα δύο κορίτσια δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του, με αποτέλεσμα η χώρα να απέχει σημαντικά από τον στόχο του 90% που έχει θέσει ο Π.Ο.Υ.

Μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές, η MSD Ελλάδος επιδιώκει να στηρίξει την έγκυρη ενημέρωση γύρω από τον HPV, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να συζητήσουν με ειδικούς και να λάβουν αξιόπιστες πληροφορίες για την πρόληψη και την προστασία της υγείας τους.