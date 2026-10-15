Τα μεγάλα ρεφρέν στο Christmas Theater στις 23 Νοεμβρίου

Αγαπημένα τραγούδια, τα ρεφρέν των οποίων λειτούργησαν και λειτουργούν ως ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας. Παρά τις διαφορές, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και κοινωνικές συγκρούσεις, ένα ρεφρέν κατάφερε να μας ενώσει και να δημιουργήσει κοινό αίσθημα

Αισθήματα που μοιραζόμαστε στις συναυλίες, στις παρέες, στις στιγμές της χαράς αλλά και της συγκίνησης. Γεφυρώνει κάθε χάσμα, θυμίζοντάς μας την κοινή μας ρίζα και μετατρέποντας την ατομική εμπειρία σε συλλογική, αθροίζοντας τις φωνές μας σε μία. Δεν θα κάνουμε εγκυκλοπαιδικό οδηγό, μια συναυλία θα κάνουμε με αγαπημένα μας τραγούδια από την ακριβή μας κληρονομιά φτάνοντας μέχρι το σήμερα.

«Το μοναδικό σημείο που ενωθήκαμε οι Έλληνες ήταν στα μεγάλα ρεφρέν». Αυτό είπε ο Οδυσσέας Ιωάννου στις 4 Νοεμβρίου 2023 σε συνέντευξη με αφορμή το διήμερο αφιέρωμα στη στιχουργική του πορεία στο Christmas Theater.

Τραγουδούν:

ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ

ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

Καλλιτεχνική διεύθυνση παραγωγής: Μιχάλης Κουμπιός

Κείμενα - Παρουσίαση: Οδυσσέας Ιωάννου

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