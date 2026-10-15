Η Mastercard ενεργοποιεί τις offline πληρωμές σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος ή δικτύου στην Ευρώπη

– Όταν μια εκτεταμένη διακοπή ρεύματος έπληξε την Ισπανία και την Πορτογαλία τον Απρίλιο του 2025, εκτιμάται ότι 55 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν αιφνιδίως χωρίς τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ψηφιακές πληρωμές. Σήμερα, η Mastercard ανακοινώνει νέες προδιαγραφές για την πραγματοποίηση offline πληρωμών στο ευρωπαϊκό της δίκτυο, οι οποίες θα εφαρμοστούν και στην Ελλάδα, με στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας των συναλλαγών ακόμη και σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος ή σύνδεσης στο δίκτυο.

Συγκεκριμένα, από τον Φεβρουάριο του 2027, όλες οι νέες κάρτες Mastercard που εκδίδονται στην Ευρώπη θα υποστηρίζουν offline πληρωμές, ενώ από τον Μάιο του ίδιου έτους η δυνατότητα αυτή θα είναι υποχρεωτική για όλα τα νέα τερματικά πληρωμών (POS), καθώς και για όσα αντικαθίστανται.

Με την εφαρμογή των νέων προδιαγραφών, οι καταναλωτές θα μπορούν να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την κάρτα τους με chip και PIN για καθημερινές ανάγκες, όπως η αγορά τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων, ακόμη και όταν δεν υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο. Η δυνατότητα αυτή θα καλύπτει επίσης πληρωμές σε αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και άλλα σημεία εξυπηρέτησης ταξιδιωτών.

Πώς λειτουργούν οι offline πληρωμές

Η τεχνολογία βασίζεται στην ασφαλή αποθήκευση προκαθορισμένων ορίων πληρωμών στο chip της κάρτας. Έτσι, ακόμη και αν ένα τερματικό χάσει τη σύνδεσή του με το δίκτυο, η συναλλαγή μπορεί να εγκριθεί απευθείας από το τερματικό, χωρίς να απαιτείται επικοινωνία με την τράπεζα εκείνη τη στιγμή. Το όριο μπορεί να φτάνει έως τα 200 ευρώ ανά συναλλαγή και καθορίζεται εκ των προτέρων από την τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα. Μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση, η συναλλαγή αποστέλλεται για εκκαθάριση.

Η Mastercard έχει ήδη εφαρμόσει με επιτυχία τη δυνατότητα offline πληρωμών στη Δανία, τη Σουηδία, την Εσθονία και τη Λετονία, με τα πρώτα παραδείγματα να αναδεικνύουν τη σημασία της σε πραγματικές συνθήκες. Στη Λετονία, κατά τη διάρκεια πρόσφατης καταιγίδας, οι πληρωμές με κάρτα συνεχίστηκαν κανονικά σε καταστήματα που διέθεταν γεννήτριες. Αντίστοιχα, στη Δανία, την περασμένη άνοιξη, μια τεχνική βλάβη προκάλεσε την αποσύνδεση τερματικών από το δίκτυο πληρωμών. Χάρη στους μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων της Mastercard, πολλές συναλλαγές μπόρεσαν να συνεχιστούν σε βασικά σημεία εμπορικής δραστηριότητας.

Σε συνέχεια του συντονισμού με συνεργάτες, εθνικές κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές και κεντρικές τράπεζες, η Mastercard επεκτείνει πλέον τη συγκεκριμένη δυνατότητα σε περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύνολο ενεργειών που έχει υλοποιήσει η Mastercard κατά τους τελευταίους 12 μήνες, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε τοπικές υποδομές και στην κυβερνοασφάλεια, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών δικτύων πληρωμών.

Ο Brice van de Walle, Executive Vice President, Core Payments της Mastercard, δήλωσε: «Ακόμη και όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος ή δικτύου, οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να αγοράζουν βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα, καύσιμα και φάρμακα. Έχουμε ήδη δει στην πράξη πόσο σημαντική μπορεί να είναι η δυνατότητα των offline πληρωμών σε τέτοιες συνθήκες. Επεκτείνοντας αυτή την τεχνολογία σε περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, συμβάλλουμε ώστε οι καθημερινές συναλλαγές να συνεχίζονται ακόμη και όταν προκύπτουν απρόβλεπτες καταστάσεις».