Ρίτα Αντωνοπούλου – Της Γυναίκας σου η Καρδιά

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Ρίτα Αντωνοπούλου – Της Γυναίκας σου η Καρδιά
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Μετά τις συγκινητικές παραστάσεις στον Σταυρό του Νότου την άνοιξη του 2026 και σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η μουσικοθεατρική παράσταση Της Γυναίκας σου η Καρδιά με την υπογραφή της Ρίτας Αντωνοπούλου και την ίδια επί σκηνής να πρωταγωνιστεί, επιστρέφει από 1η Νοεμβρίου στη σκηνή Plus του Σταυρού του Νότου, κάθε Κυριακή, στις 20:00.

Η εξαιρετική Ρίτα Αντωνοπούλου «στήνει» μια παράσταση που συνδυάζει τραγούδια και θεατρικό λόγο και μας μιλά για τη Γυναίκα σε όλες τις εκφάνσεις της: Η κόρη, η μητέρα, η ερωμένη, το θύμα και ο θύτης, η μάγισσα και η σύζυγος, η γυναίκα που αγαπά, που αντέχει, που διεκδικεί και αυτοσαρκάζεται, είναι πολλαπλές όψεις της γυναικείας ταυτότητας, ρόλοι, που άλλοτε επιβλήθηκαν και άλλοτε επιλέχθηκαν.

Στην παράσταση που εμπνεύστηκε η Ρίτα Αντωνοπούλου (σύλληψη ιδέας και κείμενα), η μουσική συναντά τον λόγο και μαζί ορίζουν ένα χώρο εξομολόγησης. Γνωστές και πρωτότυπες μελωδίες εναλλάσσονται με αφηγήσεις που φωτίζουν τις σιωπές, τις συγκρούσεις, το χιούμορ και τη δύναμη της γυναίκας να μεταμορφώνεται μέσα στον χρόνο. Παράλληλα, ανταμώνει με τον Άνδρα και τις διαφορετικές του ταυτότητες. Συγκρούονται, αγαπιούνται, μονιάζουν και τελικά δημιουργούν ΜΑΖΙ, όχι ως αντίπαλοι, αλλά ως συνοδοιπόροι.

Μαζί της επί σκηνής ο Παντελής Κυραμαργιός.

Ελάτε να δείτε μια παράσταση με την οποία θα συγκινηθείτε, θα γελάσετε, θα νιώσετε άλλοτε οικεία και άλλοτε εκτεθειμένοι, σίγουρα όμως θα φύγετε λυτρωμένοι. Γιατί Της Γυναίκας σου η Καρδιά είναι και δικό σου βίωμα, είτε είσαι αγόρι, είτε είσαι κορίτσι, είτε προσδιορίζεσαι όπως θέλεις εσύ. Μια παράσταση για όλους όσοι αγαπούν τη μουσική και το θέατρο.

Από 1 Νοεμβρίου και κάθε Κυριακή στον Σταυρό του Νότου Plus!

Η προπώληση ξεκίνησε

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