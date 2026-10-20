Η Μαριάννα Παπαθανασίου στο club του Σταυρού του Νότου την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Η Μαριάννα Παπαθανασίου μας προσκαλεί στην πρώτη της συναυλία στο club του Σταυρού του Νότου για μια βραδιά γεμάτη γκλίτερ, κέφι και νεολαϊκό ρομάντζο, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου!

Μετά από δύο sold out release parties σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και ένα mini-tour στα νησιά μας, η Μαριάννα επιστρέφει στην Αθήνα για την επίσημη παρουσίαση του δίσκου της “Είμαι εσύ”. Μαζί με τη μπάντα του ονείρου, ετοιμάζουν ένα setlist που θα αποτελείται από -φυσικά- τα τραγούδια του album και διασκευές που την έχουν επηρεάσει, με pop και νεολαϊκή χροιά, synths και ηλεκτρονικά layers.

Δεν θα λείπουν αγαπημένοι φίλοι που έγιναν guests έκπληξη, προσωπικές ιστορίες - γιατί αν δεν μοιραστούμε το δράμα μας πώς θα έρθουμε κοντά; - και η διάθεση για μοίρασμα. Αν ήσουν στα parties ξέρεις, αν δεν ήσουν, αυτή είναι η ευκαιρία να κάνεις join στη γιορτή!

Πάρε τη παρέα σου, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα στο club του Σταυρού του Νότου! Θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε, θα γελάσουμε και θα νοσταλγήσουμε και στο τέλος θα φύγουμε γεμάτοι, έτοιμοι να κατακτήσουμε τον κόσμο ή έστω την Παρασκευή που θα ξημερώνει!

INFO

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ CLUB

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026

Γενική είσοδος: 13€

Προπώληση: more.com

Παίζουν οι:

Αποστόλης Παρασκευαΐδης - μπάσο

Δημήτρης Ανδρεάδης - πλήκτρα

Νικόλας Πλάτων - τρομπέτα

Παντελής Τάκης - τύμπανα

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