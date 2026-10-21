ΑΚΜΗ: 8 στους 10 αποφοίτους Τεχνικών Επαγγελμάτων εργάζονται ήδη

Οκτώ στους δέκα αποφοίτους Τεχνικών Επαγγελμάτων της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ εργάζονται ήδη. Το εύρημα προέρχεται από μεγάλη πανελλαδική πιστοποιημένη έρευνα της MRB σε αποφοίτους της τελευταίας τριετίας, σε ειδικότητες όπως Μηχανικός Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγος, Ψυκτικός και Θερμοϋδραυλικός.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση «Η Επαγγελματική Εκπαίδευση Δουλεύει – Τι λένε τα στοιχεία. Τι λέει η αγορά.», στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) ΑΚΜΗ στην Αθήνα.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η συζήτηση των επικεφαλής των δύο οργανισμών που έχουν ήδη ενώσει τις δυνάμεις τους στην υβριδική τεχνολογία, της CEO της Alphabet Education, Χριστίνας Παρασκευοπούλου, και του Προέδρου και CEO της Inchcape Hellas (επίσημου διανομέα των Toyota, Lexus και GAC Aion), Hermann Riedl. Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης (EVBB) και Ιδρυτής του Ομίλου, Κωνσταντίνος Ροδόπουλος, τοποθετώντας το θέμα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Στην αγορά εργασίας πριν καν αποφοιτήσουν

Σύμφωνα με την έρευνα που παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, το 82% εργάζεται ήδη, ποσοστό που φτάνει το 91% μεταξύ όσων επιθυμούν να εργαστούν. Το 68% είχε βρει δουλειά πριν καν αποφοιτήσει και, από όσους βρήκαν εργασία, 9 στους 10 τη βρήκαν μέσα σε έξι μήνες. Η απασχόληση είναι και ουσιαστική: το 84% εργάζεται σε αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές του, το 85% των μισθωτών έχει σύμβαση αορίστου χρόνου και το 88% δηλώνει ικανοποιημένο από τη δουλειά του, ποσοστό που φτάνει το 95% για όσους εργάζονται στο αντικείμενό τους. Καθοριστική αποδεικνύεται η πρακτική άσκηση, αφού 2 στους 3 που την ολοκλήρωσαν έλαβαν πρόταση εργασίας από την επιχείρηση όπου την πραγματοποίησαν.

Ευρώπη: 1 στους 2 νέους στην επαγγελματική εκπαίδευση

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης (EVBB) και Ιδρυτής της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, Κωνσταντίνος Ροδόπουλος, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να στοιχηματίζει σχεδόν αποκλειστικά στο πανεπιστήμιο: περίπου το 25% των νέων εκπαιδεύεται σε τεχνικά επαγγέλματα, όταν στην Ευρώπη το ποσοστό φτάνει περίπου το 50%. Σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ελβετία, ο επαγγελματικός προσανατολισμός ξεκινά από νωρίς και βασίζεται στις δεξιότητες κάθε νέου. Αν η χώρα δεν κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, προειδοποίησε, θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι απόφοιτοι σε ειδικότητες χωρίς ζήτηση, τη στιγμή που τα ψηφιακά και τα υβριδικά επαγγέλματα διαμορφώνουν το μέλλον.

Η επαγγελματική εκπαίδευση, «γέφυρα» με την αγορά εργασίας

Ο κ. Riedl περιέγραψε τον σύγχρονο τεχνικό αυτοκινήτων ως έναν επαγγελματία που απέχει πολύ από την εικόνα του παραδοσιακού μηχανικού: συνδυάζει γνώσεις μηχανικής και ηλεκτρονικών και χειρίζεται μπαταρίες υψηλής τάσης και σύγχρονα διαγνωστικά συστήματα. Όπως ανέφερε, τα υβριδικά αντιστοιχούν σήμερα περίπου στο 61% των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου φτάνει τα 17,8 έτη. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τον κ. Riedl, ότι για πολλά χρόνια ακόμη οι τεχνικοί θα πρέπει να γνωρίζουν τόσο τα συμβατικά συστήματα όσο και τις νέες τεχνολογίες. Η ισχυρή ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό αποτελεί ήδη μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις του κλάδου. Ενδεικτικά, το δίκτυο Toyota και Lexus στην Ελλάδα, με περίπου 75 σημεία εξυπηρέτησης πανελλαδικά, αναζητά σήμερα περίπου 100 τεχνικούς, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των αναγκών της αγοράς και της διαθεσιμότητας κατάλληλα καταρτισμένων επαγγελματιών.

«Η επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να αποκτήσει διαφορετικό ρόλο. Όχι απλώς εκπαιδευτικό. Αναπτυξιακό», τόνισε η κ. Παρασκευοπούλου. «Έχει άλλη αποστολή: συγκεκριμένες δεξιότητες, εξειδίκευση και on the job προσέγγιση μέσα στο εργαστήριο, άμεση σύνδεση με την αγορά. Και έχει ένα πλεονέκτημα που σήμερα χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ: την ταχύτητα.» Όπως εξήγησε, η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση είναι ταυτόχρονα και μετάβαση δεξιοτήτων. «Πίσω από κάθε φορτιστή, κάθε υβριδικό όχημα, κάθε νέα ενεργειακή επένδυση υπάρχει ένα πολύ πρακτικό ερώτημα: ποιος θα ξέρει να τη λειτουργήσει, να τη συντηρήσει, να την επισκευάσει;»

Η βιομηχανία μέσα στην τάξη: το μοντέλο της συνεργασίας με την Toyota

«Για εμάς, μια συνεργασία με τη βιομηχανία δεν είναι απλώς άλλη μια συνέργεια. Είναι ο τρόπος να μπαίνει η ίδια η αγορά μέσα στην εκπαίδευση», σημείωσε η κ. Παρασκευοπούλου. «Δεν περιμένεις πρώτα να αλλάξει η αγορά και μετά να εκπαιδεύσεις τους ανθρώπους. Τους προετοιμάζεις για την αλλαγή που έρχεται. Γι’ αυτό επενδύσαμε νωρίς στην ηλεκτροκίνηση και φέτος προχωρήσαμε στην εξειδίκευση στην υβριδική τεχνολογία μαζί με την Toyota.»

Στο πρόγραμμα «Μηχανικός Υβριδικών Οχημάτων», η Inchcape Hellas συμμετέχει στον σχεδιασμό της εκπαίδευσης, με αφετηρία το τι χρειάζεται η αγορά. Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στην τεχνολογία που κυκλοφορεί σήμερα στον δρόμο: διαγνωστικά υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων, συστήματα μπαταριών, ασφάλεια υψηλής τάσης και συστήματα φόρτισης. Ολοκληρώνουν την κατάρτισή τους με πρακτική άσκηση στα συνεργεία του δικτύου, η οποία λειτουργεί ως γέφυρα προς τη δουλειά. Η πρώτη γενιά τεχνικών υβριδικής τεχνολογίας εκπαιδεύεται ήδη με αυτό το μοντέλο.

Όπως ανέφερε η CEO της Alphabet Education, η ίδια λογική εφαρμόζεται με τη Honda και τον Όμιλο Σαρακάκη στη σύγχρονη τεχνολογία μοτοσυκλέτας και με τη Suzuki Marine στα σκάφη αναψυχής. «Για εμάς αυτό σημαίνει καινοτομία στην εκπαίδευση: πόσο γρήγορα φτάνει η τεχνολογία της αγοράς στην αίθουσα.»

Τεχνικά επαγγέλματα: Η πρώτη γραμμή της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης

«Το συνεργείο του 2026 δεν μοιάζει με αυτό που θυμόμαστε. Έχει λάπτοπ διάγνωσης, συστήματα υψηλής τάσης, μπαταρίες, software», σημείωσε η κ. Παρασκευοπούλου. «Ο σύγχρονος τεχνικός συνδυάζει μηχανολογία, ηλεκτρονικά και πληροφορική. Μιλάμε για επάγγελμα τεχνολογίας. Και αυτό ισχύει παντού: σε ένα σύγχρονο ξενοδοχείο με αυτοματισμούς και ενεργειακή διαχείριση, σε ένα σκάφος, σε ένα νοσοκομείο». Γι’ αυτό, όπως τόνισε, η τεχνική εκπαίδευση «δεν είναι δεύτερη επιλογή. Είναι η επιλογή».

Η ίδια περιέγραψε τα τεχνικά επαγγέλματα ως την πρώτη γραμμή της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης: ηλεκτρολόγοι για φωτοβολταϊκά και φορτιστές, ψυκτικοί για αντλίες θερμότητας και εξοικονόμηση ενέργειας, τεχνικοί αυτοματισμών για τη βιομηχανία και τα σύγχρονα κτίρια, τεχνικοί ιατρικών οργάνων για την υγεία.

Το επόμενο βήμα: Δεξιότητες σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής ζωής

«Ένας εργαζόμενος 35 ή 45 ετών δεν χρειάζεται να ξεκινήσει από την αρχή. Μπορεί να προσθέσει μια νέα δεξιότητα πάνω σε αυτό που ήδη κάνει», τόνισε η κ. Παρασκευοπούλου, αναφερόμενη στα επόμενα βήματα της ΑΚΜΗ. Η ΑΚΜΗ σχεδιάζει τις νέες εξειδικεύσεις της σε στενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις, με αφετηρία τις δεξιότητες που δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν στην αγορά, και δίνει ιδιαίτερο βάρος στην επανεκπαίδευση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling και reskilling) όσων ήδη εργάζονται. Το ίδιο ισχύει και για την τεχνητή νοημοσύνη: «Ο στόχος δεν είναι να γίνουν όλοι AI specialists, αλλά να μπορούν να τη χρησιμοποιούν μέσα στο επάγγελμα που ήδη κάνουν».