Blindfold Shooting Challenge: Μήτογλου και Φρανσίσκο σουτάρουν χωρίς να βλέπουν το καλάθι

Στο νέο βίντεο της Allwyn Hellas, οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού προσπαθούν να ευστοχήσουν από διάφορες θέσεις του παρκέ με δεμένα μάτια

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Blindfold Shooting Challenge: Μήτογλου και Φρανσίσκο σουτάρουν χωρίς να βλέπουν το καλάθι
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Πόσο εύκολο είναι να βάλεις καλάθι όταν δεν μπορείς να δεις που βρίσκεται η μπασκέτα; Οι Ντίνος Μήτογλου και Σιλβέν Φρανσίσκο αποδέχθηκαν την μπασκετική πρόκληση της Allwyn Hellas, Official Partner της EuroLeague, επιστρατεύοντας την τεχνική, το ένστικτο και την… έκτη τους αίσθηση.

Στο Blindfold Shooting Challenge, οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού έδεσαν τα μάτια τους και δοκίμασαν να ευστοχήσουν από διαφορετικά σημεία του παρκέ, χωρίς να έχουν οπτική επαφή με το καλάθι. Κάθε προσπάθεια ήταν μια νέα δοκιμασία, με τον στόχο να παραμένει ο ίδιος: η μπάλα να καταλήξει στο διχτάκι!

Δείτε το βίντεο της Allwyn Hellas:

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