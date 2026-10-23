Προετοιμάστε το σπίτι σας για τον χειμώνα: Ένας οδηγός για καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό

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Προετοιμάστε το σπίτι σας για τον χειμώνα: Ένας οδηγός για καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό
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  • Η προληπτική συντήρηση του καυστή και του λέβητα βελτιώνει την απόδοση και την ασφάλεια του συστήματος θέρμανσης.
  • Η βελτίωση της μόνωσης και ο έλεγχος των θυρών και παραθύρων μειώνουν τις απώλειες θερμότητας και την κατανάλωση ενέργειας.
  • Η έγκαιρη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης διευκολύνει τον οικονομικό προγραμματισμό και προσφέρει ευελιξία στα έξοδα.
  • Η τράπεζα Πειραιώς προσφέρει προνόμια και εκπτώσεις για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης μέσω συνεργαζόμενων πρατηρίων.
  • Η δυνατότητα αποπληρωμής των εξόδων θέρμανσης σε άτοκες δόσεις μέσω e-banking βοηθά στη διαχείριση των εποχικών δαπανών.
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Από τη συντήρηση του καυστήρα μέχρι την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, οισωστές κινήσεις πριν από τον χειμώνα μπορούν να σας εξασφαλίσουν ζεστασιά, ασφάλεια και καλύτερο έλεγχο των εξόδων του νοικοκυριού.

Με τις θερμοκρασίες να αρχίζουν σταδιακά να πέφτουν, το φθινόπωρο είναι η κατάλληληπερίοδος για να προετοιμάσουμε το σπίτι μας για τον χειμώνα.

Η έγκαιρη συντήρησητων συστημάτων θέρμανσης, ο έλεγχος της ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού και οσωστός οικονομικός προγραμματισμός μπορούν να κάνουν τη διαφορά, τόσο στηνκαθημερινή άνεση όσο και στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Προγραμματίστε τη συντήρηση του καυστήρα

Η συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα πριν από την έναρξη της χειμερινήςπεριόδου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εργασίες. Ένα σωστά συντηρημένοσύστημα θέρμανσης λειτουργεί αποδοτικότερα, καταναλώνει λιγότερο καύσιμο καισυμβάλλει στην ασφάλεια του νοικοκυριού. Παράλληλα, καλό είναι να ελέγξετε τα θερμαντικά σώματα, τους θερμοστάτες και τις σωληνώσεις, ώστε να διασφαλίσετε ότι το σύστημα λειτουργεί χωρίς απώλειες καιπροβλήματα.

Ενισχύστε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού

Μικρές παρεμβάσεις μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τις απώλειες θερμότητας. Ελέγξτε πόρτες και παράθυρα για τυχόν κενά, ανανεώστε τα μονωτικά υλικά όπουχρειάζεται και βεβαιωθείτε ότι τα κουφώματα κλείνουν σωστά. Η σωστή μόνωση βοηθά το σπίτι να διατηρεί τη θερμοκρασία του για περισσότερη ώρα,μειώνοντας την ανάγκη για συνεχή χρήση της θέρμανσης.

Προμηθευτείτε έγκαιρα πετρέλαιο θέρμανσης

Η έγκαιρη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στονπρογραμματισμό των εξόδων και επιτρέπει στα νοικοκυριά να οργανώσουν καλύτερατον χειμερινό τους προϋπολογισμό.

Η Πειραιώς στηρίζει την καθημερινότητά σας με λύσεις για τα έξοδα θέρμανσης!Για όσους επιλέγουν πετρέλαιο θέρμανσης από επιλεγμένα καταστήματα της AVIN, η Πειραιώς προσφέρει 5% κέρδος όταν η αγορά πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτατης Πειραιώς. Επίσης, από 15 Οκτωβρίου 2026 έως 30 Νοεμβρίου 2026, οι πελάτες πουπρομηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης, αξίας από 500€ και άνω, από τα πρατήρια Shell, μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας στο 18330 ή μέσω της online φόρμας, μπορούν νακερδίζουν έως 6% σε yellows με τις κάρτες της Πειραιώς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow.

Διαχειριστείτε τα έξοδα θέρμανσης με μεγαλύτερη ευκολία

Τα έξοδα θέρμανσης αποτελούν συχνά μία από τις σημαντικότερες εποχικές δαπάνες γιαένα νοικοκυριό. Για αυτό, η δυνατότητα κατανομής τους σε μικρότερες μηνιαίες πληρωμές μπορεί να προσφέρει σημαντική διευκόλυνση.

Πραγματοποιώντας την πληρωμή των εξόδων θέρμανσης με τις πιστωτικές σας κάρτες της Πειραιώς σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ακόμη και εκεί που δεν προσφέρονται δόσεις, μπορείτε να επιλέξετε έως 12 άτοκες δόσεις μέσω Piraeus e-banking με την υπηρεσία «Μετατροπή Συναλλαγής σε Δόσεις».

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  • Πετρέλαιο θέρμανσης αξίας 300€ και άνω
  • Φυσικό αέριο, ανεξαρτήτως ποσού, εφόσον η εξόφληση γίνει μέσω Piraeus e-banking
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