Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στο Socca Aegean Cup με μεγάλο χορηγό την Allwyn
Μία ακόμα μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Ελληνική ομάδα Socca. Μετά την παρουσία της στην οκτάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Socca Aegean Cup, στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
Η Allwyn ήταν μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης, στην οποία πήραν ακόμα μέρος η Κροατία, η Σερβία και η Γεωργία.
Ο τελικός με την Κροατία έληξε ισόπαλος 1-1 και η Ελλάδα κατέκτησε το τρόπαιο στα πέναλτι.
Πρωταγωνιστής ήταν ο Χρήστος Γιαννόπουλος, που πέτυχε το γκολ της Ελλάδας και το καθοριστικό πέναλτι. MVP της διοργάνωσης αναδείχτηκε ο Αλέξανδρος Μουρτζάκης.
Γυναικείο SOCCA: Χάλκινη η Ελλάδα στο Aegean Cup
Η Εθνική Ομάδα Socca Γυναικών κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το χάλκινο μετάλλιο στο Aegean Cup, στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
Σε ένα ανταγωνιστικό τουρνουά απέναντι σε Πολωνία, Γερμανία και Λίβανο, η Ελλάδα ξεχώρισε για την εξαιρετική αμυντική της παρουσία, δεχόμενη μόλις ένα γκολ σε τέσσερις αγώνες.
Στον μικρό τελικό επικράτησε με 2-0 του Λιβάνου, με σκόρερ τις Δέσποινα Πανταλάκη και Ελένη Ανδρικοπούλου.
Η Socca Euskadi στην κορυφή του Tui Socca Champions League 2026
Με ισπανική αύρα ολοκληρώθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μίνι ποδοσφαίρου (6x6) στον κόσμο.
Η Socca Euskadi από το Μπιλμπάο κατέκτησε το μεγάλο τρόπαιο, επικρατώντας με 4-2 της πολωνικής Aldach 442 σε έναν συναρπαστικό τελικό στο κατάμεστο γήπεδο της Σοχώρας. Την απονομή του τροπαίου έκανε ο Άγγελος Χαριστέας.
Στην κατηγορία Conference, πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η βοσνιακή Cevabdzinica Specijal.
Η Allwyn ήταν ανάμεσα στους μεγάλους χορηγούς της διοργάνωσης, στηρίζοντας τη μεγαλύτερη γιορτή του διασυλλογικού Socca.