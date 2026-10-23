Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στο Socca Aegean Cup με μεγάλο χορηγό την Allwyn

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Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στο Socca Aegean Cup με μεγάλο χορηγό την Allwyn
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Μία ακόμα μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Ελληνική ομάδα Socca. Μετά την παρουσία της στην οκτάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Socca Aegean Cup, στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Η Allwyn ήταν μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης, στην οποία πήραν ακόμα μέρος η Κροατία, η Σερβία και η Γεωργία.

Ο τελικός με την Κροατία έληξε ισόπαλος 1-1 και η Ελλάδα κατέκτησε το τρόπαιο στα πέναλτι.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Χρήστος Γιαννόπουλος, που πέτυχε το γκολ της Ελλάδας και το καθοριστικό πέναλτι. MVP της διοργάνωσης αναδείχτηκε ο Αλέξανδρος Μουρτζάκης.

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Ο Άγγελος Χαριστέας έκανε την απονομή του τροπαίου στην Socca Euskadi

Γυναικείο SOCCA: Χάλκινη η Ελλάδα στο Aegean Cup

Η Εθνική Ομάδα Socca Γυναικών κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το χάλκινο μετάλλιο στο Aegean Cup, στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Σε ένα ανταγωνιστικό τουρνουά απέναντι σε Πολωνία, Γερμανία και Λίβανο, η Ελλάδα ξεχώρισε για την εξαιρετική αμυντική της παρουσία, δεχόμενη μόλις ένα γκολ σε τέσσερις αγώνες.

Στον μικρό τελικό επικράτησε με 2-0 του Λιβάνου, με σκόρερ τις Δέσποινα Πανταλάκη και Ελένη Ανδρικοπούλου.

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Χάλκινη η Εθνική Ομάδα Socca Γυναικών

Η Socca Euskadi στην κορυφή του Tui Socca Champions League 2026

Με ισπανική αύρα ολοκληρώθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μίνι ποδοσφαίρου (6x6) στον κόσμο.

Η Socca Euskadi από το Μπιλμπάο κατέκτησε το μεγάλο τρόπαιο, επικρατώντας με 4-2 της πολωνικής Aldach 442 σε έναν συναρπαστικό τελικό στο κατάμεστο γήπεδο της Σοχώρας. Την απονομή του τροπαίου έκανε ο Άγγελος Χαριστέας.

Στην κατηγορία Conference, πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η βοσνιακή Cevabdzinica Specijal.

Η Allwyn ήταν ανάμεσα στους μεγάλους χορηγούς της διοργάνωσης, στηρίζοντας τη μεγαλύτερη γιορτή του διασυλλογικού Socca.

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