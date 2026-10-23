Allwyn: Μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να κάνουν το επόμενο βήμα ανάπτυξης

Πώς μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση να αποκτήσει πρόσβαση σε πολύτιμη τεχνογνωσία, να δικτυωθεί με έμπειρους επιχειρηματίες και στελέχη της αγοράς, να διερευνήσει νέες πηγές χρηματοδότησης και να προετοιμαστεί για την επέκτασή σε αγορές του εξωτερικού; Σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα απαντά το Forward, το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Allwyn Hellas για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα, το οποίο συμπληρώνει δέκα χρόνια ζωής, προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής, ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να αναπτυχθούν, να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Οι online αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και θα παραμείνουν ανοιχτές έως την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω του forward.opap.gr, διεκδικώντας μια θέση στο πρόγραμμα που υποστηρίζει έμπρακτα την ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, έχοντας βοηθήσει 100 ελληνικές εταιρείες να περάσουν στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξής τους.

Εφόδια για το επόμενο βήμα

Το Forward υλοποιείται σε συνεργασία με την Endeavor Greece, η οποία αξιοποιεί τη διεθνή τεχνογνωσία και το δίκτυό της για να συνδέει τις συμμετέχουσες εταιρείες με επιτυχημένους επιχειρηματίες και υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε έμπειρους μέντορες, οι οποίοι μοιράζονται μαζί τους γνώση, εμπειρία και βέλτιστες πρακτικές. Παράλληλα, συμμετέχουν σε εξειδικευμένα σεμινάρια σε κρίσιμους τομείς όπως η στρατηγική ανάπτυξης, ο οικονομικός σχεδιασμός, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, το marketing, οι πωλήσεις, η επικοινωνία και η τεχνητή νοημοσύνη.

Επιπλέον, το Forward προσφέρει σημαντικές δυνατότητες δικτύωσης με άλλες επιχειρήσεις, επενδυτές και επιχειρηματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και επενδυτικά δίκτυα, ενώ δημιουργεί ευκαιρίες για επέκταση σε διεθνείς αγορές.

Εκατό επιχειρήσεις, χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και 684 εκατ. ευρώ αύξηση τζίρου

Η δεκαετής πορεία του Forward συνοδεύεται από ένα ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία και την απασχόληση. Μέχρι σήμερα, μέσω του προγράμματος:

100 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν λάβει υποστήριξη για την ανάπτυξή τους. Έχουν δημιουργηθεί 3.961 νέες άμεσες θέσεις εργασίας. Έχουν υποστηριχθεί 27.453 έμμεσες θέσεις εργασίας μέσω της ανάπτυξης και των επιχειρηματικών συνεργασιών των συμμετεχουσών εταιρειών. Οι επιχειρήσεις που έχουν συμμετάσχει στο Forward έχουν καταγράψει αύξηση άνω των 684 εκατ. ευρώ στον συνολικό κύκλο εργασιών τους.

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Η Allwyn στην Ελλάδα

Η Allwyn είναι πολυεθνική εταιρεία διασκέδασης και τυχερών παιχνιδιών, που εστιάζει σε αριθμοπαιχνίδια και κατέχει ηγετικές θέσεις και αξιόπιστα brand στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική. Σκοπός της είναι να κάνει το παιχνίδι καλύτερο για όλους, με έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογία, την προστασία των παικτών και τη διάθεση περισσότερων πόρων για κοινωφελείς σκοπούς, μέσα από ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο τυχερών παιχνιδιών και διασκέδασης (casual gaming).

Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται μέσω της ΟΠΑΠ Α.Ε. και θυγατρικών εταιρειών, που παρέχουν αριθμοπαιχνίδια, επίγειο και διαδικτυακό αθλητικό στοίχημα, λαχεία και στιγμιαία τυχερά παιχνίδια (ΣΚΡΑΤΣ), παιγνιομηχανήματα (VLTs), επίγειο αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα και διαδικτυακά παιχνίδια καζίνο.

Επιπλέον, κατέχει ηγετική θέση ως προς την ενσωμάτωση των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις δραστηριότητές της. Ακόμη, εστιάζει στην κοινωνική προσφορά, στηρίζοντας την ελληνική κοινωνία έμπρακτα και μακροπρόθεσμα, μέσω ενός εκτενούς προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, που επικεντρώνεται στην Υγεία, τον Αθλητισμό, την Απασχόληση και τις Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.allwyn.gr