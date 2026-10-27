«Όλα για τη στιγμή σου»: Η νέα καμπάνια της Stoiximan

Η Stoiximan παρουσιάζει τη νέα 360 καμπάνια της, δίνοντας συνέχεια στο «Η στιγμή σου ανήκει» και φέρνοντας τη φιλοσοφία της εταιρικής ταυτότητας πιο κοντά στην εμπειρία του προϊόντος. Με κεντρικό μήνυμα «Όλα για τη στιγμή σου», η καμπάνια αναδεικνύει τον κόσμο που ανοίγεται μέσα από την εφαρμογή της Stoiximan, όπου η δράση, οι επιλογές και οι απρόσμενες εμπειρίες δίνουν σε κάθε στιγμή τη δική της ξεχωριστή διάσταση.

Στο νέο τηλεοπτικό σποτ, η στοιχηματική εμπειρία αποκτά μια εντελώς διαφορετική δυναμική. Ο πρωταγωνιστής ανοίγει την εφαρμογή της Stoiximan και, σηκώνοντας το βλέμμα από την οθόνη, ανακαλύπτει έναν κόσμο όπου η δράση ξεπερνά τα όρια του αναμενόμενου. Οι εικόνες της πόλης μεταμορφώνονται, οι δρόμοι γίνονται μέρος ενός παιχνιδιού και ο ίδιος περνά από τη θέση του θεατή σε εκείνη του πρωταγωνιστή. Μέσα από μια σειρά ευρηματικών σκηνών, το σποτ αποτυπώνει την αίσθηση ότι κάθε φορά που ανοίγεις την εφαρμογή, υπάρχει κάτι νέο να ανακαλύψεις.

Η νέα καμπάνια δίνει πιο απτή διάσταση στο «Η στιγμή σου ανήκει», αναδεικνύοντας τον ρόλο του προϊόντος στη διαμόρφωση της εμπειρίας που προσφέρει η Stoiximan. Μέσα από την εφαρμογή, οι διαθέσιμες επιλογές, οι δυνατότητες και τα στοιχεία της έκπληξης συνθέτουν έναν κόσμο δράσης και διασκέδασης που εξελίσσεται διαρκώς. Με αυτόν τον τρόπο, η Stoiximan φέρνει στο επίκεντρο την εμπειρία της εφαρμογής και τη συνεχή προσπάθειά της να δημιουργεί στιγμές που ξεπερνούν τις προσδοκίες.

Ο Head of Marketing της Stoiximan, Αντώνης Πολυχρόνης, δήλωσε σχετικά: «Με το “Η στιγμή σου ανήκει” εκφράζουμε τη φιλοσοφία μας να δημιουργούμε εμπειρίες με επίκεντρο τον άνθρωπο και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να απολαμβάνει τη διασκέδαση. Με τη νέα μας καμπάνια, φέρνουμε αυτή την υπόσχεση πιο κοντά στο προϊόν, αναδεικνύοντας τον κόσμο δράσης και επιλογών που προσφέρει η εφαρμογή της Stoiximan. Στόχος μας είναι να εξελίσσουμε διαρκώς την εμπειρία που προσφέρουμε, δημιουργώντας στιγμές που ξεπερνούν το αναμενόμενο, με το υπεύθυνο παιχνίδι να παραμένει σταθερή προτεραιότητά μας».

Η νέα 360 καμπάνια για το sportsbook αποτελεί το επόμενο βήμα στην εξέλιξη της επικοινωνίας της Stoiximan, συνδέοντας τη νέα ταυτότητα του brand με την εμπειρία του προϊόντος. Με οδηγό το «Η στιγμή σου ανήκει» και μήνυμα «Όλα για τη στιγμή σου με ατελείωτη δράση», η Stoiximan συνεχίζει να δημιουργεί εμπειρίες διασκέδασης που ξεπερνούν τις προσδοκίες.

Δείτε το νέο τηλεοπτικό σποτ της καμπάνιας ΕΔΩ.

Stoiximan: Η στιγμή σου ανήκει.