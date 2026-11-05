Η FairLife L.C.C. ενισχύει το μήνυμα για την «Υγεία Πνευμόνων» τον Νοέμβριο σε Ελλάδα και Κύπρο

Η FairLife - Φροντίδα και Πρόληψη για τον Καρκίνο του Πνεύμονα συνεχίζει και ενισχύει την πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Υγεία Πνευμόνων», με την εκ νέου πανελλαδική προβολή του τηλεοπτικού κοινωνικού μηνύματος «Η Ζωή Να Κόβει την Ανάσα» τον Νοέμβριο του 2026.

Μετά τις τηλεοπτικές προβολές του Μαρτίου και του Ιουλίου, το μήνυμα επιστρέφει στις ελληνικές οθόνες σε μια περίοδο με ιδιαίτερη σημασία για την ενημέρωση γύρω από τη νόσο. Η προβολή του τηλεοπτικού μηνύματος τον Νοέμβριο, διεθνή μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του πνεύμονα, ξανά για την Ελλάδα και για πρώτη φορά στην Κύπρο, εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της FairLife L.C.C. να κρατά ζωντανό τον δημόσιο διάλογο γύρω από τη νόσο. Το πρόγραμμα «Υγεία Πνευμόνων», στο οποίο εντάσσεται η τηλεοπτική καμπάνια, έχει αναπτυχθεί από τη FairLife L.C.C. για την ενημέρωση της κοινωνίας σχετικά με την υγεία των πνευμόνων, την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα, αλλά και άλλων σοβαρών πνευμονικών παθήσεων, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), το εμφύσημα και οι διάμεσες πνευμονοπάθειες.

Η πρόεδρος της FairLife L.C.C., Κορίνα Πατέλη – Bell αναφέρει σχετικά: «Κάθε φορά που το μήνυμά μας φτάνει σε έναν ακόμη άνθρωπο, έχουμε έναν λόγο να συνεχίζουμε. Τον Νοέμβριο θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη συζήτηση για τον καρκίνο του πνεύμονα σε όλη την Ελλάδα. Και με την επέκτασή μας στην Κύπρο κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα παραπέρα, χτίζοντας νέες συνεργασίες ώστε η ενημέρωση να φτάσει σε περισσότερες οικογένειες. Για εμάς αυτό έχει σημασία: η γνώση να γίνεται αφορμή για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση, γιατί πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει μια ανθρώπινη ζωή».

Στο μήνυμα συμμετέχουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Καραμίχος και η πρόεδρος & ιδρύτρια της FairLife L.C.C. Κορίνα Πατέλη-Bell, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Σοφίας Ευαγγελινού. Η πρωτοβουλία σε Ελλάδα και Κύπρο τελεί υπό την αιγίδα των αντίστοιχων επιστημονικών εταιρειών των δύο χωρών: Πνευμονολογικής, Ακτινολογικής, Χειρουργών Θώρακος – Καρδίας – Αγγείων, Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Παθολογικής Ανατομικής και Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος. Η τηλεοπτική προβολή του κοινωνικού μηνύματος στην Ελλάδα υποστηρίζεται από τις εταιρείες Mindshare και Digi8 και στην Κύπρο από την Redwolf Ogilvy και Digi8.

H FairLife-Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα είναι o πρώτος και μοναδικός μη κερδοσκοπικός κοινωνικός φορέας στην Ελλάδα που ασχολείται αποκλειστικά με τον καρκίνο του πνεύμονα – την 1η αιτία θανάτου από καρκίνο στη χώρα μας και παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 2020 από την Κορίνα Πατέλη-Βell στη μνήμη του συζύγου της Simon Bell, ο οποίος έχασε τη μάχη με τη νόσο τον Αύγουστο του 2020. Αποστολή του φορέα είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα καθώς και η ολιστική στήριξη ασθενών και των οικογενειών στη διαδρομή τους με την ασθένεια. Το 2024 διακρίθηκε ως «Οργάνωση της Χρονιάς» στα Patient Partnerships Awards και, στα πέντε χρόνια λειτουργίας του, έχει λάβει 20 βραβεία για το κοινωνικό του έργο, το οποίο αναγνωρίζεται τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.