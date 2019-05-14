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Απίστευτο κι όμως αληθινό: Τόσες θερμίδες «καίτε» όταν φτάνετε σε οργασμό!

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Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 2019: Δείτε όλα τα αποτελέσματα στο Newsbomb.gr

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ΕΚΛΟΓΕΣ

Ευρωεκλογές 2019: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι των 40 Συνδυασμών

Newsbomb

Ευρωεκλογές 2019: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι των 40 Συνδυασμών

Ευρωεκλογές 2019: Ολοκληρώθηκε την 12η Μαΐου η ανακήρυξη από τον Άρειο Πάγο των Συνδυασμών (κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων) και των Υποψήφιών τους για τις επικείμενες Ευρωεκλογές.

Ειδικότερα, οι Συνδυασμοί που τελικά ανακηρύχθηκαν είναι οι εξής (με την ονομασία και σειρά αναγραφής στην Απόφαση ανακήρυξης):

1) ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

2) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

3)ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

4) ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα "ΠΑΣΟΚ" - Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών "ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ." - Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης "Ε.Δ.Ε.Μ." - Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-Κινήσεις Πολιτών)

5) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

6) ΠΟΤΑΜΙ

7) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

8) ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

9) ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΙΝΑΚΗ

10) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

11) ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

12) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ-ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ

13) ΛΕΥΚΟ-ΛΑΪΚΕΣΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ PESG-PEOPLE'S EUROPEAN SOCIAL GROUPS

14) ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΌ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

15) Ελεύθερη Πατρίδα

16) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΛΙΟΝΤΑΡΙΑΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

17)ΕΝΥΠΕΚΚ- ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

18) ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

19) ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ-ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

20) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)

21) ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ

22) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ

23) Νέα Ελληνική Ορμή

24) Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα.Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ.)

25) ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ

26) ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ

27) ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

28) ΑΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Την Ευρώπη των Εθνών ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

29) ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας

30) ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ

31)ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ

32) Οικολόγοι Πράσινοι

33) "Λ.Ε.Υ.Κ.Ο"-"ΑΓΡΟΤΙΚΟΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ" "ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

34)ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΠΑΤ.ΡΙ.Ε.)

35)ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΛΑΪΚΗΕΝΟΤΗΤΑ"ΛΑ.Ε."-ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ)

36) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

37)ΚΟΛΛΑΤΟΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

38) Φιλελεύθερη Συμμαχία

39)ΜέΡΑ 25

40) ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Συνδυασμοί που κατατέθηκαν ήταν 49, αλλά οι κάτωθι9 “κόπηκαν”από τον Άρειο Πάγο επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ανακήρυξης:

1) ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ

2) ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

3) ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ

4) ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΕΛΛΑΣ

5) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

6)ΟΡΑΜ.Α. ΕΛΛΑΔΟΣ

7) ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΚΕ

8) ΥΠΕΡΗΦΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ

9) ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ -ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

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