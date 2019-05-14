Ευρωεκλογές 2019: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι των 40 Συνδυασμών

Ειδικότερα, οι Συνδυασμοί που τελικά ανακηρύχθηκαν είναι οι εξής (με την ονομασία και σειρά αναγραφής στην Απόφαση ανακήρυξης):
1) ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
2) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3)ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
4) ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα "ΠΑΣΟΚ" - Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών "ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ." - Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης "Ε.Δ.Ε.Μ." - Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-Κινήσεις Πολιτών)
5) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
6) ΠΟΤΑΜΙ
7) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
8) ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
9) ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΙΝΑΚΗ
10) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
11) ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ
12) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ-ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
13) ΛΕΥΚΟ-ΛΑΪΚΕΣΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ PESG-PEOPLE'S EUROPEAN SOCIAL GROUPS
14) ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΌ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
15) Ελεύθερη Πατρίδα
16) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΛΙΟΝΤΑΡΙΑΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
17)ΕΝΥΠΕΚΚ- ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
18) ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
19) ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ-ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
20) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
21) ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
22) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ
23) Νέα Ελληνική Ορμή
24) Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα.Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ.)
25) ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ
26) ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ
27) ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
28) ΑΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Την Ευρώπη των Εθνών ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
29) ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας
30) ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ
31)ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
32) Οικολόγοι Πράσινοι
33) "Λ.Ε.Υ.Κ.Ο"-"ΑΓΡΟΤΙΚΟΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ" "ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"
34)ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΠΑΤ.ΡΙ.Ε.)
35)ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΛΑΪΚΗΕΝΟΤΗΤΑ"ΛΑ.Ε."-ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ)
36) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
37)ΚΟΛΛΑΤΟΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
38) Φιλελεύθερη Συμμαχία
39)ΜέΡΑ 25
40) ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Συνδυασμοί που κατατέθηκαν ήταν 49, αλλά οι κάτωθι9 “κόπηκαν”από τον Άρειο Πάγο επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ανακήρυξης:
1) ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
2) ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
3) ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ
4) ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΕΛΛΑΣ
5) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ
6)ΟΡΑΜ.Α. ΕΛΛΑΔΟΣ
7) ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΚΕ
8) ΥΠΕΡΗΦΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ
9) ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ -ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ
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