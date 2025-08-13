Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

Εθισμένος στην κοκαΐνη φέρεται ότι ήταν ο 34χρονος πρώην αρχιφύλακας της ΕΛ.ΑΣ. και γνωστός TikToker που προφυλακίστηκε, πριν από μερικά 24ωρα, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της «Espresso», στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 34χρονου από τους «Αδιάφθορους» της Ελληνικής Αστυνομίας, που έκαναν έφοδο στο σπίτι του ξετρυπώνοντας μεταξύ άλλων 153 γραμμάρια κοκαΐνη και ζυγαριές ακριβείας, φέρεται ότι υπάρχουν δεκάδες συνομιλίες, οι οποίες όχι μόνο τον «έκαψαν» με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και που μαρτυρούν ότι και ο ίδιος έκανε χρήση των ναρκωτικών που φέρεται ότι «έσπρωχνε» σε πελάτες με φουσκωμένα πορτοφόλια…

Ο βραβευμένος άνδρας της Αμεσης Δράσης και «κυνηγός παιδόφιλων», που παραιτήθηκε άρον άρον από το αστυνομικό σώμα στις 30/6/2025, φέρεται ότι «κάηκε» από τις συνομιλίες του μόλις τέσσερις ημέρες πριν, και συγκεκριμένα στις 27/6/2025. Ειδικότερα, ο TikToker και Ιnstagramer, που παρίστανε τον «λαϊκό ήρωα» και «ύψωνε» μέσω των social media «ανάστημα» στην αδικία, φέρεται ότι εξομολογείται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, λέγοντας: «Να σου πω τώρα, μεταξύ μας, είχα συνδυάσει αυτή τη μ....ια με το σεξ, γιατί εμένα μου το δημιουργούσε εντελώς διαφορετικό, αλήθεια, στα ίσα σου μιλάω. Οχι, όχι, εγώ πίνω, θα “έπινα” τρεις και θα κοιμόμουνα μετά από τρεις μέρες και ας γ…α δεκαπέντε ώρες, δεν με ενδιαφέρει. Το ‘χω ελαττώσει πάρα πολύ, δηλαδή τώρα θα το κάνω μία φορά στις τρεις με τέσσερις εβδομάδες. Οχι, όχι, εμένα ήταν από κάθε μέρα και το ‘κανα μία φορά τον μήνα…».

Την ίδια ημέρα, στις 27/6/2025, ο 34χρονος σε συνομιλία του με γυναίκα ακούγεται να προχωρά σε ακόμα μία αποκάλυψη, αναφέροντας: «Και στην κόκα ακόμα, και στην κόκα, προτιμώ να πάρω δέκα π.....ς, αν σε ξανακουμπήσω, να πεθάνω χθες. Για μένα τελείωσε το ερωτικό με αυτά που κάνεις, τελείωσε…»

Οι δοκιμές «της πραμάτειας»

Σε επόμενη συνομιλία του με έναν άντρα ο 34χρονος του αναφέρει τα εξής: «Της λέω “βγάζω” και μου λέει “ρε συ, να δοκιμάσουμε πρώτη φορά”. Οπα, λέω, ναι, ρε, λέω, και με το που κάνουν… αρχίζουν να γλείφονται σαν οι π…ς μέσα στο μαγαζί. Εκλεισα τις κουρτίνες και ξεκίνησα…».

Φίλος του TikToker πάντως αποδείχτηκε προνοητικός, αφού ο τότε αρχιφύλακας του λέει: «Δεν μπορώ να ελέγξω τα νεύρα μου» , με τον συνομιλητή να του ανταπαντά: «Εκεί μπροστά και στο άλλο που κάνεις και θα “ξεφύγεις” καμιά μέρα… Και δεν καπνίζεις κιόλας, να σου φέρουν και τσιγάρα στη φυλακή…»

Την ίδια μέρα, σε άλλη συνομιλία, ο πρώην αστυνομικός αναφέρει: «Τρεις μέρες ήμουνα off και τώρα τρέχω να τα προλάβω και το… μάζεψα, δεν άντεξα δύο βδομάδες κρατήθηκα…» Σε άλλη συνομιλία ο προφυλακισμένος TikToker επισημαίνει στον συνομιλητή του ότι τον «έκλεψε» κοινή τους γνωστή, αφού του λέει: «Επειδή ξέρω τι “κλεφτού” είναι, σου δώσε τίποτα;», με τον συνομιλητή να απαντάει: «Οχι, τι να μου δώσει; Ολα τα κράτησε εκεί…», αλλά με τον πρώην αστυνομικό να του επιμένει: «Την προηγούμενη φορά είχα δώσει ένα “δεκάρι” και την επόμενη μέρα πήγα και τα μέτρησα και ήταν “έξι”»…

Ο συνοδός επιχειρηματία

Αποκαλυπτικός όμως είναι και ο σύντομος διάλογος του 34χρονου πρώην διώκτη του εγκλήματος με έναν φίλο του, όπου αναφέρεται στον «συνοδό» πολύ γνωστού επιχειρηματία, που του έφερε «πράμα». Συγκεκριμένα, του λέει: «Γιατί υποτίθεται ήρθε ο γκόμενός του (σ.σ.: αναφέρει το όνομα πολύ γνωστού επιχειρηματία) για να μου δώσει “κάτι τέλειο” ε, δοκίμασα κι έμεινα έτσι…» Την ίδια ημερομηνία, σε επόμενη συνομιλία του πρώην αρχιφύλακα, αναφέρονται τα εξής: «Θέλεις; Κατάλαβες; Ωραία, εγώ θα το ‘χω δίπλα, ό,τι θες, παίρνεις».

Σε άλλη συνομιλία την ίδια μέρα αναφέρει: «Βρήκα το “καλό”, το “παλιό”», με τη συνομιλήτριά του να του λέει: «Πού το βρήκες; Αρα το δοκίμασες…» Ο 34χρονος, σε άλλη συνομιλία, λέει πως άρχισε απ’ τα «απλά» χάπια… «Με αυτά ξεκίνησα και εγώ (σ.σ.: Ζάναξ), είχα ξεκινήσει, τώρα τα τελείωσα, έχω μια εβδομάδα που τελείωσα τα αντικαταθλιπτικά. Από μ....α τα δοκίμασα, μου είχε δώσει ένας φίλος και δεν μπορούσα να συνέλθω, 16 ώρες κοιμήθηκα, ήθελα να δοκιμάσω, γιατί μου είπε ότι είναι ωραίο και δεν μπόρεσα να σηκωθώ, μ....α, μόνο που δεν χ.....α στον ύπνο μου…»

Ο μίτος της Αριάδνης

Όλα πάντως άρχισαν στις 21 και τις 22 Νοεμβρίου του 2024, όταν έφτασε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. η εξής καταγγελία: «Γνωρίζετε, ο αστυνομικός εργάζεται στην προστασία στο club … που παράνομα λειτουργεί σαν κέντρο διασκέδασης και στο οποίο εκδίδονται κοπέλες. Είναι στην Ιερά Οδό … Υπό τις εντολές ασφαλώς του ιδιοκτήτη του που έχει καταδικαστικές αποφάσεις για μαστροπεία και ναρκωτικά. Ο μισθός του αστυνομικού είναι 20.000 ευρώ τον μήνα, σε αντάλλαγμα των υπηρεσιών προστασίας και των ναρκωτικών που διακινούνται εντός του καταστήματος. Ο διάσημος αστυνομικός του TikTok ντροπιάζει την Ελληνική Αστυνομία καθημερινά και κανένας δεν τον ακουμπάει…»

Αμέσως οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. άρχισαν έρευνες, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθούν τα καταγγελλόμενα, αν και, όπως αναφέρουν οι «Αδιάφθοροι», διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιούσε συνομιλίες «με ύποπτο αντικείμενο κατά το χρονικό διάστημα που τελούσε εν ενεργεία αστυνομικός και οι οποίες πιθανόν να σχετίζονται με προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ή χαπιών από τον ίδιο ή διέθετε τις ποσότητες για χρήση προς τρίτους». Ο βραβευμένος πρώην αστυνομικός επεδίωξε να κάνει «ηρωική» έξοδο από την Αστυνομία με επικριτικά βίντεο που ανέβαζε για το «σάπιο σύστημα», αλλά και διαφημίσεις για καλλυντικά. Στις συνομιλίες, μάλιστα, ακούγεται να λέει πως ήταν PR και σε κατασκευαστική εταιρία.

Οι «Αδιάφθοροι» στην αναφορά τους επισημαίνουν πως λάμβανε αναρρωτικές άδειες που δεν δικαιούνταν, αλλά του έδιναν την ευκαιρία να ταξιδεύει και σε ξένους πολυδάπανους προορισμούς, όπως Μονακό, Σεν Τροπέ, Νέα Υόρκη και να διαμένει σε πεντάστερα ξενοδοχεία.

Πηγή: Εφημερίδα «Espresso»