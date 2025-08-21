Το ελληνικό FBI σαρώνει τα νησιά: Συνελήφθησαν γνωστοί αθλητές της άρσης βαρών για ναρκωτικά

Κλιμάκια αστυνομικών πραγματοποιούν έρευνες στα δημοφιλή νησιά

Newsbomb

Το ελληνικό FBI σαρώνει τα νησιά: Συνελήφθησαν γνωστοί αθλητές της άρσης βαρών για ναρκωτικά
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ελληνικό FBI σαρώνει τα δημοφιλή ελληνικά νησιά όπου δραστηριοποιούνται πολυμελείς εγκληματικές οργανώσεις.

Οι εγκληματικές οργανώσεις λυμαίνονται καταστήματα σε νησιά όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Σκιάθος, η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος και εκβιάζουν τους επιχειρηματίες για να λάβουν «προμήθεια», ενώ δραστηριοποιούνται και σε διακίνηση ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί έχουν στόχο να εξαρθρώσουν όλες αυτές τις οργανώσεις και κλιμάκια βρίσκονται σε όλα αυτά τα νησιά.

Στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς μάλιστα σύμφωνα με ρεπορτάζ του STAR έγινε έφοδος των αστυνομικών του τμήματος εκβιαστών σε νυχτερινό μαγαζί, όπου συνέλαβαν δύο αδέρφια, γνωστούς αθλητές της άρσης βαρών, με διεθνείς μάλιστα διακρίσεις.

Τα δύο αδέρφια κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και οπλοκατοχή.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:32ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Νταλίκα φορτωμένη με άχυρα έπιασε φωτιά στον Ε65 - Δείτε εικόνες

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Καταγγελίες για «εισιτήριο» 10 ευρώ σε δημόσια παραλία

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς σε Κρήτη, Σαμοθράκη και Πέλλα

23:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το ελληνικό FBI σαρώνει τα νησιά: Συνελήφθησαν γνωστοί αθλητές της άρσης βαρών για ναρκωτικά

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία – Τραμπ: «Μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα γνωρίζουμε αν θα υπάρξει ειρήνη ή όχι»

23:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι είπε ο Τσίπρας στη Le Monde - Τα βασικά σημεία, «δεν διψάω για εξουσία»

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ 2-1: Δύο γκολ, δύο δοκάρια και πάει για πρόκριση στον Πόντο!

23:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ - ΑΕΚ 1-1: Όρθια στις Βρυξέλλες κι η πρόκριση θα κριθεί στην «OPAP Arena»

23:00LIFESTYLE

Χρήστος Φωτίδης: «Μας έχει κάνει ο Νίκος Φώσκολος από τότε γνωστούς και εγώ τον ευγνωμονώ»

22:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-1 (τελικό): Θα τα παίξει όλα για όλα στη Νέα Φιλαδέλφεια - Δείτε τα γκολ

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

22:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ 2-1 Τελικό: Με ανατροπή υπέταξε τους Τούρκους!

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Φωτιά τώρα στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα

22:51LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Εξόρμηση στην Κίμωλο - «Ένα κρυφό μυστικό του Αιγαίου»

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες: Άνδρας στην Καλιφόρνια βρέθηκε θετικός στην πανούκλα

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Πλήθος κόσμου στο «αντίο» του Ευτύχη Μπιτσάκη - Η ανακοίνωση του «ΠΡΙΝ»

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου Νίκαιας απαντά στον Άδωνι για τον Tom Greenwood: Στην εφημερία έγιναν κι άλλες διακομιδές ασθενών, που δεν είναι δισεκατομμυριούχοι

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Αγάλματα 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη βυθισμένη πόλη των Πτολεμαίων στην Αλεξάνδρεια

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου; Διαπραγματεύσεις της Boeing για πώληση 500 αεροσκαφών στην Κίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου Νίκαιας απαντά στον Άδωνι για τον Tom Greenwood: Στην εφημερία έγιναν κι άλλες διακομιδές ασθενών, που δεν είναι δισεκατομμυριούχοι

23:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το ελληνικό FBI σαρώνει τα νησιά: Συνελήφθησαν γνωστοί αθλητές της άρσης βαρών για ναρκωτικά

22:08LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Δημοσίευσε για πρώτη φορά επίσημες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Καταγγελίες για «εισιτήριο» 10 ευρώ σε δημόσια παραλία

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία του 16ου αιώνα - Πώς θα πάρουν οι Έλληνες την Πόλη ξανά

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις και «έκπληξη» με το επίδομα των 250 ευρώ - Τι μένει εκτός

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι απαιτήσεις του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου - Ποια εδάφη «παραχωρεί» για συμφωνία

21:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τουρκική μαφία: Ποιος είναι ο «Ρειζ» και οι υπόλοιποι Τούρκοι που ζούσαν χλιδάτα στην Ελλάδα

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

21:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας σε πρώτο πρόσωπο: Ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου - Μου λείπει η ενεργός πολιτική 

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο - Εδώ νοσηλευόταν ο τραγουδιστής

19:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απόφαση «βόμβα» του Πρωτοδικείου - Ποιοι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Πλήθος κόσμου στο «αντίο» του Ευτύχη Μπιτσάκη - Η ανακοίνωση του «ΠΡΙΝ»

22:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ 2-1 Τελικό: Με ανατροπή υπέταξε τους Τούρκους!

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ - Οι δραματικές προσπάθειες με το ΚΑΡΠΑ

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ 2-1: Δύο γκολ, δύο δοκάρια και πάει για πρόκριση στον Πόντο!

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Θανατηφόρα θαλάσσια πλάσματα «έκλεισαν» παραλίες - Τι είναι οι «μπλε δράκοι», οι πιο «όμορφοι δολοφόνοι του ωκεανού»

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος Τom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ