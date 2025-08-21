Το ελληνικό FBI σαρώνει τα νησιά: Συνελήφθησαν γνωστοί αθλητές της άρσης βαρών για ναρκωτικά

Το ελληνικό FBI σαρώνει τα δημοφιλή ελληνικά νησιά όπου δραστηριοποιούνται πολυμελείς εγκληματικές οργανώσεις.

Οι εγκληματικές οργανώσεις λυμαίνονται καταστήματα σε νησιά όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Σκιάθος, η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος και εκβιάζουν τους επιχειρηματίες για να λάβουν «προμήθεια», ενώ δραστηριοποιούνται και σε διακίνηση ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί έχουν στόχο να εξαρθρώσουν όλες αυτές τις οργανώσεις και κλιμάκια βρίσκονται σε όλα αυτά τα νησιά.

Στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς μάλιστα σύμφωνα με ρεπορτάζ του STAR έγινε έφοδος των αστυνομικών του τμήματος εκβιαστών σε νυχτερινό μαγαζί, όπου συνέλαβαν δύο αδέρφια, γνωστούς αθλητές της άρσης βαρών, με διεθνείς μάλιστα διακρίσεις.

Τα δύο αδέρφια κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και οπλοκατοχή.