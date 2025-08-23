Νάξος: Σύλληψη 33χρονου αλλοδαπού για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα – Αναζητούνται δύο συνεργοί του

Η σύλληψη έγινε με περιπετειώδη τρόπο, με τον δράστη να πέφτει σε όρυγμα οικοδομής

Newsbomb

Νάξος: Σύλληψη 33χρονου αλλοδαπού για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα – Αναζητούνται δύο συνεργοί του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Νάξο ένας 33χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Ο συλληφθείς φέρεται να δρούσε μαζί με δύο ακόμη συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται. Σύμφωνα με την αστυνομία, η σπείρα προχωρούσε συστηματικά σε διαρρήξεις κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων, αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Η σύλληψη σημειώθηκε έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση ειδικής ομάδας έρευνας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο από τους δράστες σε συγκρότημα υπό ανέγερση καταλυμάτων· εκείνοι προσπάθησαν να διαφύγουν, με αποτέλεσμα ο 33χρονος να πέσει σε όρυγμα οικοδομής, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Στην κατοχή του και στον περιβάλλοντα χώρο βρέθηκαν κατσαβίδι, σακίδιο και τσαντάκι με χρήματα, κοσμήματα, τσάντες και υποδήματα, που –όπως προέκυψε– είχαν αφαιρεθεί νωρίτερα από τουριστικά καταλύματα της περιοχής.

Από την έρευνα έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 12 περιπτώσεις κλοπών, με συνολική λεία που ξεπερνά τα 120.000 ευρώ, οι οποίες διαπράχθηκαν από τις 25 Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου 2025.

Ο 33χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια συνελήφθη, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου. Σε βάρος του εκκρεμούσαν ήδη περιοριστικοί όροι για παρόμοιες υποθέσεις.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής της σπείρας και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι στο Νότιο Αιγαίο εφαρμόζεται ενισχυμένο σχέδιο αστυνόμευσης, με αυξημένους ελέγχους σε τουριστικές περιοχές, με στόχο την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών και τη διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για πολίτες και επισκέπτες κατά την τουριστική περίοδο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:52ΚΟΣΜΟΣ

Μεταναστευτική κρίση στη Βρετανία: Σχέδια του Νάιτζελ Φάρατζ για μαζικές απελάσεις - «Πέντε πτήσεις επαναπατρισμού την ημέρα»

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Πυροσβέστης έπεσε στο καθήκον στις μεγάλες πυρκαγιές

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στο αυτόφωρο ο 64χρονος που πυροβόλησε τον αδελφό του για τα κτήματα

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Οι Έλληνες δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ επιχειρούν στις μεγάλες πυρκαγιές της Ισπανίας

16:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: «Χαστούκι» της Τότεναμ στη Μάντσεστερ Σίτι

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Συνελήφθη ο 40χρονος που σκότωσε τη σύζυγό του - Βρέθηκε σε οικόπεδο στο κέντρο της πόλης

16:17ΕΘΝΙΚΑ

Στην αντεπίθεση η Ελλάδα: Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί της Λιβύης - Έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα νότια της Κρήτης

16:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Σερβία: Γαλαξίας αστέρων με μπροστάρη Γιόκιτς – Οι παίκτες που πάνε στο Ευρωμπάσκετ

16:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδος: «Κόπηκαν» Χουγκάζ και Μπαζίνας – Την Κυριακή η αποστολή για το Eurobasket

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Η «ενσυνειδητότητα» συναντά την τρίτη ηλικία: Καινοτόμα προγράμματα ψυχολογίας στα ΚΑΠΗ υπόσχονται ενεργή και ευτυχισμένη γήρανση

15:59ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Στη Σουηδία ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Ξεδιάντροπο ψέμα» η κήρυξη λιμού στη Γάζα από τον ΟΗΕ - Αμφισβήτηση και από τις ΗΠΑ

15:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νάξος: Σύλληψη 33χρονου αλλοδαπού για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα – Αναζητούνται δύο συνεργοί του

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στους γονείς και τον παππού του 4χρονου κοριτσιού

15:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Να φανώ αντάξιος των προσδοκιών, μοναδικό το “Παύλος Γιαννακόπουλος”»

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 28 ετών ο Malik Taylor - Σε σοκ οι εκατοντάδες χιλιάδες fans του star του TikTok - Το τελευταίο βίντεο του

15:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δράση «Connect Autism» από την ΠΑΕ ΑΕΚ και την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

15:04WHAT THE FACT

«Βάρκα του Ιησού»: Ανακαλύφθηκε σκαρί πλοιαρίου 2.000 ετών - Θεωρίες το συνδέουν με το θαύμα του Χριστού όταν περπάτησε πάνω στο νερό

15:01WHAT THE FACT

Προσοχή στο μπέικον: Άνδρας προσβλήθηκε από παράσιτα στον εγκέφαλο - Το λάθος που έκανε στο ψήσιμο

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Κατά της συμμετοχής σε ειρηνευτική δύναμη η πλειοψηφία των Πολωνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Συνελήφθη ο 40χρονος που σκότωσε τη σύζυγό του - Βρέθηκε σε οικόπεδο στο κέντρο της πόλης

12:39ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Δυσάρεστα νέα 5 χρόνια μετά την πανδημία - «Χτυπάει» τους άνδρες στην ευαίσθητη περιοχή

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 28 ετών ο Malik Taylor - Σε σοκ οι εκατοντάδες χιλιάδες fans του star του TikTok - Το τελευταίο βίντεο του

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Μεταναστευτική κρίση στη Βρετανία: Σχέδια του Νάιτζελ Φάρατζ για μαζικές απελάσεις - «Πέντε πτήσεις επαναπατρισμού την ημέρα»

16:17ΕΘΝΙΚΑ

Στην αντεπίθεση η Ελλάδα: Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί της Λιβύης - Έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα νότια της Κρήτης

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Οι Έλληνες δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ επιχειρούν στις μεγάλες πυρκαγιές της Ισπανίας

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

12:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το GFS για τον καύσωνα - Τι προβλέπουν οι Αμερικανοί για τις επόμενες ημέρες

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συντετριμμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Έφυγε το καλύτερο παιδί - Ψηλέ, θα μας λείψεις»

11:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Το βράδυ που σκότωσε την κόρη της - Σοκάρει η κατάθεση της νοσοκόμας

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκική πρόκληση πριν τη Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά με στόχο το Οικουμενικό Πατριαρχείο

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στους γονείς και τον παππού του 4χρονου κοριτσιού

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ο φονιάς της 36χρονης ήταν χρυσοθήρας έψαχνε... λίρες στα βουνά - Η απίστευτη ιστορία

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Νόμισμα «θησαυρός»: Το σπάνιο 2ευρω που θα σας αποφέρει πολλά χρήματα αν το έχετε

15:04WHAT THE FACT

«Βάρκα του Ιησού»: Ανακαλύφθηκε σκαρί πλοιαρίου 2.000 ετών - Θεωρίες το συνδέουν με το θαύμα του Χριστού όταν περπάτησε πάνω στο νερό

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Η «ενσυνειδητότητα» συναντά την τρίτη ηλικία: Καινοτόμα προγράμματα ψυχολογίας στα ΚΑΠΗ υπόσχονται ενεργή και ευτυχισμένη γήρανση

16:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδος: «Κόπηκαν» Χουγκάζ και Μπαζίνας – Την Κυριακή η αποστολή για το Eurobasket

19:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Τη σκότωσε θολωμένος από τη ζήλεια για ένα sms - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που διαφεύγει με το όπλο του εγκλήματος

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στον Βόλο: Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της 36χρονης - «Το ξέρω ότι μας βλέπεις - Σ' αγαπάμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ