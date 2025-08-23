Νάξος: Σύλληψη 33χρονου αλλοδαπού για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα – Αναζητούνται δύο συνεργοί του

Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Νάξο ένας 33χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Ο συλληφθείς φέρεται να δρούσε μαζί με δύο ακόμη συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται. Σύμφωνα με την αστυνομία, η σπείρα προχωρούσε συστηματικά σε διαρρήξεις κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων, αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Η σύλληψη σημειώθηκε έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση ειδικής ομάδας έρευνας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο από τους δράστες σε συγκρότημα υπό ανέγερση καταλυμάτων· εκείνοι προσπάθησαν να διαφύγουν, με αποτέλεσμα ο 33χρονος να πέσει σε όρυγμα οικοδομής, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Στην κατοχή του και στον περιβάλλοντα χώρο βρέθηκαν κατσαβίδι, σακίδιο και τσαντάκι με χρήματα, κοσμήματα, τσάντες και υποδήματα, που –όπως προέκυψε– είχαν αφαιρεθεί νωρίτερα από τουριστικά καταλύματα της περιοχής.

Από την έρευνα έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 12 περιπτώσεις κλοπών, με συνολική λεία που ξεπερνά τα 120.000 ευρώ, οι οποίες διαπράχθηκαν από τις 25 Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου 2025.

Ο 33χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια συνελήφθη, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου. Σε βάρος του εκκρεμούσαν ήδη περιοριστικοί όροι για παρόμοιες υποθέσεις.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής της σπείρας και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι στο Νότιο Αιγαίο εφαρμόζεται ενισχυμένο σχέδιο αστυνόμευσης, με αυξημένους ελέγχους σε τουριστικές περιοχές, με στόχο την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών και τη διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για πολίτες και επισκέπτες κατά την τουριστική περίοδο.