Θρίλερ στα Τρίκαλα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους

Νεκροί μέσα στο σπίτι τους, στα Τρίκαλα, εντοπίστηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (23/08) μία μητέρα με τον γιο της.

Οι δύο τους διέμεναν στην οδό Δραγούμη, στα Τρίκαλα.

Ο θάνατός τους αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, ενώ, από τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται να αποκλείεται εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr.

Πάντως, «φως» στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.