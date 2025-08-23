Θρίλερ στα Τρίκαλα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους
Οι πρώτες πληροφορίες για υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα των Τρικάλων
Νεκροί μέσα στο σπίτι τους, στα Τρίκαλα, εντοπίστηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (23/08) μία μητέρα με τον γιο της.
Οι δύο τους διέμεναν στην οδό Δραγούμη, στα Τρίκαλα.
Ο θάνατός τους αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, ενώ, από τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται να αποκλείεται εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr.
Πάντως, «φως» στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.
