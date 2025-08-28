Καμίνια: Το χρονικό της εγκατάλειψης του 5χρονου και η δραματική διάσωσή του από τους αστυνομικούς

Ένα αγοράκι μόλις 5 ετών εντοπίστηκε να καλεί σε βοήθεια από το μπαλκόνι του σπιτιού του στα Καμίνια προχθές το βράδυ. Το αγοράκι, όπως αποκάλυψε πρώτο το Newsbomb.gr, ήταν αβοήθητο και ολομόναχο. Οι στιγμές που ακολούθησαν με τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ Πειραιά ήταν συγκλονιστικές.

Μάλιστα, όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο ντοκουμέντο του Newsbomb.gr, μια γυναίκα αστυνομικός σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου με τη βοήθεια των συναδέλφων της, και μπήκε στο διαμέρισμα για να βοηθήσει το αγοράκι.

«Μην φοβάσαι, θα σε βοηθήσουμε. Περίμενε, ανεβαίνουμε εμείς», έλεγαν οι αστυνομικοί ενώ οι γείτονες παρακολουθούσαν με αγωνία όσα συνέβαιναν. Μόλις η αστυνομικός και μητέρα τριών παιδιών κατάφερε να εισέλθει στο διαμέρισμα, οι γείτονες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Το χρονικό της εγκατάλειψης του 5χρονου

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά αργότερα χθες - όταν και αποκαλύφθηκε η υπόθεση - η μητέρα του παιδιού εργάζεται στην Καλαμάτα και είχε αφήσει το αγοράκι στη φροντίδα των δύο μεγαλύτερων αδελφών του, ηλικίας 20 και 17 ετών. Ωστόσο, και οι δύο φαίνεται πως έλειπαν από το σπίτι, κλειδώνοντας το μικρό παιδί μέσα.

Η 17χρονη επέστρεψε στο διαμέρισμα περίπου 40 λεπτά αργότερα και φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς: «Όταν έφυγα, ήταν στο σπίτι με τη μεγάλη μας αδερφή», ενώ η 20χρονη δεν εντοπίστηκε στο σημείο.

Η 20χρονη είχε αναλάβει τη φροντίδα των δύο ανήλικων παιδιών, καθώς οι γονείς τους απουσίαζαν εκτός Αθηνών για εργασία. Η 20χρονη αναζητείται πλέον από τις Αρχές για παραμέληση ανηλίκου.

Η μεγάλη αδελφή έφυγε από το σπίτι για να πάει στο περίπτερο, αφήνοντας το 5χρονο μόνο στο σαλόνι, ενώ η 17χρονη αδελφή ήταν στο δωμάτιο. Το παιδί κατάφερε να βγει στο μπαλκόνι, γεγονός που κινητοποίησε τους γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία.

Σε δήλωσή της στο Mega, η 20χρονη παραδέχτηκε το λάθος της και είπε πως δεν περίμενε το παιδί να βγει στο μπαλκόνι, ενώ ανέφερε πως «καλύτερα θα ήταν να το είχα πάρει μαζί μου».