Καμίνια: Συνελήφθη η 19χρονη που άφησε μόνο τον 5χρονο αδελφό της - Πώς τον έσωσαν οι αστυνομικοί

Στη σύλληψη της 19χρονης αδελφής του 5χρονου παιδιού που εκλιπαρούσε για βοήθεια και ήταν ολομόναχο στο μπαλκόνι του διαμερίσματος σε πολυκατοικία στα Καμίνια προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Η 19χρονη συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Τα άλλα δύο παιδιά, ο 5χρονος και και η 17χρονη αδερφή του, παραμένουν στο Αστυνομικό Τμήμα σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης και αναμένουν απόφαση του Εισαγγελέα Ανηλίκων για το αν θα επιστρέψουν στους γονείς τους ή θα οδηγηθούν σε κάποια δομή.

Το χρονικό της εγκατάλειψης του 5χρονου στα Καμίνια

Η μητέρα του παιδιού εργάζεται στην Καλαμάτα και είχε αφήσει το αγοράκι στη φροντίδα των δύο μεγαλύτερων αδελφών του, ηλικίας 20 και 17 ετών. Ωστόσο, και οι δύο φαίνεται πως έλειπαν από το σπίτι, κλειδώνοντας το μικρό παιδί μέσα.

Η 17χρονη επέστρεψε στο διαμέρισμα περίπου 40 λεπτά αργότερα και φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς: «Όταν έφυγα, ήταν στο σπίτι με τη μεγάλη μας αδερφή», ενώ η 20χρονη δεν εντοπίστηκε στο σημείο.

Η 20χρονη είχε αναλάβει τη φροντίδα των δύο ανήλικων παιδιών, καθώς οι γονείς τους απουσίαζαν εκτός Αθηνών για εργασία.

Η 20χρονη έφυγε από το σπίτι για να πάει στο περίπτερο, αφήνοντας το 5χρονο μόνο στο σαλόνι, ενώ η 17χρονη αδελφή ήταν στο δωμάτιο. Το παιδί κατάφερε να βγει στο μπαλκόνι, γεγονός που κινητοποίησε τους γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία.

Σε δήλωσή της στο Mega, η 20χρονη παραδέχτηκε το λάθος της και είπε πως δεν περίμενε το παιδί να βγει στο μπαλκόνι, ενώ ανέφερε πως «καλύτερα θα ήταν να το είχα πάρει μαζί μου».