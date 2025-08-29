Άγριο συμβάν στη Νέα Αλικαρνασσό: Μεθυσμένος τουρίστας ξυκολόπησε κοπέλα χωρίς λόγο

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Νέα Αλικαρνασσό, όταν ένας νεαρός τουρίστας επιτέθηκε χωρίς λόγο σε μια κοπέλα.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από τράπεζα στη λεωφόρο Ικάρου, όπου η νεαρή γυναίκα είχε πάει για να κάνει ανάληψη από το ΑΤΜ.

Μάρτυρες ανέφεραν στο Cretalive ότι ο άνδρας έδειχνε μεθυσμένος. Όπως περιγράφουν, πλησίασε την κοπέλα και της μίλησε στα αγγλικά, όμως λόγω της κατάστασής του τα λόγια του ήταν ακατάληπτα. Εκείνη τον ρώτησε ξανά τι εννοούσε, καθώς δεν μπορούσε να καταλάβει τι ζητούσε.

Ξαφνικά, χωρίς καμία προηγούμενη γνωριμία, ο νεαρός επιτέθηκε βίαια, χτυπώντας την με γροθιές στη μέση του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν περαστικοί για να βοηθήσουν τη σοκαρισμένη κοπέλα, η οποία προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει το απρόκλητο περιστατικό. Ο τουρίστας τελικά ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς που ειδοποιήθηκαν και έφτασαν άμεσα στο σημείο.