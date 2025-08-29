Αλόννησος: 70χρονος έριξε κουτουλιά στον δήμαρχο και μετά υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση 

Αλόννησος: 70χρονος έριξε κουτουλιά στον δήμαρχο και μετά υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο
Τον δήμαρχο Αλοννήσου χτύπησε ένας 70χρονος, κάτοικος στο νησί, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για το έργο της μονάδας αφαλάτωσης.

Το επεισόδιο έγινε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή της Μηλιάς όπου κατασκευάζεται η μονάδα και όπου ο 70χρονος διαθέτει αγροτεμάχιο, τμήμα του οποίου θεωρεί ότι καταπατάται.

Συνεργείο του δήμου μετέβη στην περιοχή για εργασίες και ο 70χρονος αντέδρασε έντονα, ζητώντας να σταματήσει άμεσα κάθε παρέμβαση. Στο σημείο κλήθηκε ο δήμαρχος και ακολούθησε έντονη λογομαχία μεταξύ τους.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα gegonota.news, οι δυο τους πιάστηκαν στα «χέρια», με τον 70χρονο να ρίχνει «κουτουλιά» στον δήμαρχο. Αστυνομικοί του νησιού που πήγαν στη Μηλιά, προσήγαγαν τον 70χρονο, ο οποίος δεν άντεξε την ένταση και υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ βρισκόταν μέσα στον αστυνομικό σταθμό.

Αμέσως, δόθηκε εντολή για διακομιδή του στο Νοσοκομείο του Βόλου και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη.

Με πληροφορίες από gegonota.news

