Ξυλοδαρμός σε χωριό του Ηρακλείου: Τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν σε 17χρονο

Θύμα επίθεσης έπεσε ένας 17χρονος σε χωριό του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής όταν σε χωριό του δήμου Γόρτυνας τρία αγόρια ηλικίας 16, 15 και 14 χρονών συναντήθηκαν σε στενό σοκάκι με έναν 17χρονο.

Πώς έγινε το περιστατικό στο Ηράκλειο

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία που έκανε ο 17χρονος μαζί με τον πατέρα του στις Αρχές ξεκίνησε καυγάς. Ο καυγάς πήρε άγριες διαστάσεις με τα τρία αγόρια να χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές τον 17χρονο προκαλώντας του τραύματα στο πρόσωπο και στο σώμα και στη συνέχεια να εξαφανίζονται.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 16χρονο και τον 15χρονο με τους κηδεμόνες τους για παραμέληση ανηλίκου. Την ίδια ώρα αναζητείται ο 14χρονος μαζί με τους γονείς του.