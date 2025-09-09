Πύργος: Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο Ρομά που έκλεβε μηχανάκια ντελιβεράδων

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ο θρασύτατος Ρομά που είχε γίνει φόβος και τρόμος για τους ντελιβεράδες στον Πύργο.

Ο Ρομά μέσα σε λίγες μόνο μέρες πρόλαβε και «σήκωσε» δύο μηχανάκια και ένα παπάκι, σπέρνοντας αγωνία στους εργαζόμενους που τρέχουν μεροκάματο.

Άρπαξε μηχανάκι ενώ ο ντελιβεράς παρέδιδε παραγγελία

Στην πρώτη περίπτωση, περίμενε τον διανομέα να ανέβει σε πολυκατοικία για να αφήσει παραγγελία και του σούφρωσε το μηχανάκι κάτω απ’ τη μύτη του. Όταν ο ντελιβεράς κατέβηκε, έπαθε σοκ καθώς το εργαλείο της δουλειάς του είχε κάνει φτερά.

Χτύπησε ξανά – μέρα μεσημέρι

Σαν να μην έφτανε αυτό, λίγες μέρες αργότερα και μπροστά σε κόσμο, ακριβώς έξω από το μαγαζί, άρπαξε άλλο μηχανάκι ντελίβερι και έγινε καπνός. Δεν τον σταμάτησαν ούτε κάμερες, ούτε περαστικοί.

Τα κλεμμένα βρέθηκαν στην Αμαλιάδα

Οι αστυνομικοί έπειτα από έρευνα εντόπισαν δύο από τις κλεμμένες μηχανές πεταμένες στην Αμαλιάδα. Τις κατέσχεσαν και τις παρέδωσαν πίσω στους ιδιοκτήτες τους, που δεν πίστευαν ότι θα τις ξαναδούν.

Ο δρόμος για τον Εισαγγελέα

Πλέον, η δικογραφία είναι έτοιμη και ο φάκελος πάει κατευθείαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας. Ο Ρομά κατηγορούμενος θα λογοδοτήσει για τις κλοπές που ξεσήκωσαν ολόκληρη την πόλη.

Με πληροφορίες από patrisnews.com

Διαβάστε επίσης