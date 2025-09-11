Αποκλειστικό Newsbomb: Θρίλερ στο Ψυχικό - Βρέθηκε ανθρώπινο κρανίο σε βράχια

Σκηνές που θύμιζαν ταινία θρίλερ εκτυλίχθηκαν στο Ψυχικό, όταν σε βραχώδη περιοχή πάνω από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου εντοπίστηκε ανθρώπινο κρανίο και οστά!

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αστυνομικές Αρχές, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για την διεξαγωγή των πρώτων ερευνών.